Goalball Dünya Şampiyonu olan milli takım yurda döndü

Hüseyin ASLIYÜCE

Brezilya Sau Paulo kentinde düzenlenen '2023 IBSA Goalball Gençler Dünya Şampiyonası'nda finalde Avrustralya'yı yenerek dünya şampiyonu olan Türkiye Genç Kadın Goalball Milli Takımı, İstanbul'da geldi. THY'nin tarifeli seferiyle Sao Paulo’dan saat 17.30 sıralarında İstanbul Havalimanı'na gelen kafileyi İGA görevlileri ve İGAPASS çalışanları çiçeklerle ve alkışlarla karşılandı. Bu arada şampiyonada oynadığı 8 maçın tamamını kazanan Genç Kadın Milli Takımı sporcuları için 'Tebrikler Gurur duyuyoruz' yazılı pankart açıldı.

Goalball Milli Takımı'nın başantrenörü Gültekin Karasu havalimanında gazetecilere yaptığı açıklamada, elde edilen başarıdan dolayı çok mutlu olduklarını söyledi. Karasu, "A Milli Takımı ile olimpiyatlarda ve dünya şampiyonasında şampiyon olduktan sonra alt yapıda yetişen gençlerimizle geçen sene avrupa şampiyonu olmuştuk. Brezilya Sao Paulo'da düzenlenen dünya şampiyonasında direkt katılma hakkı kazandık. Orada oynadığımız tüm maçları kazanarak hiç puan kaybetmeden şampiyon olarak geldik. Çok mutluyuz gururluyuz’’ dedi.

Karasu, Hedeflerinin gelecek yıl Paris'te yapılacak olimpiyatlar olduğunu belirterek şöyle konuştu. "Paris'e katılma kotasını çoktan almıştık. Ana hedefimiz Paris 2024 olimpiyatlarıdır. İGA’ ya teşekkür ederim. İGA bizim sporcularımızın bireysel sponsorluğunu da yapıyor. Çocuklarımız bu karşılama çok önemliydi. Güzel bir anı oldu" şeklinde konuştu.

Fatma Gülgüler 41 golle ‘’GOL KRALİÇESİ’’ oldu

Şampiyonada 8 maçta 41 gol atarak 'gol kraliçesi' olan kaptan Fatmagül Güler, "A takımda 2022 yılında dünya şampiyonu olmuştuk. Genç arkadaşlarımla bu yolda namağlup bir şekilde herkesi yenerek finalde de Avustralya'yı 10-0 yendik. Önümüzdeki yıl da şampiyon olmak istiyoruz. Karşılama için çok mutlu olduk. Sponsorumuz İGA'ya çok teşekkür ediyoruz" ifadesinde bulundu.

Öte yandan Genç milliler, Kenya, Almanya, Brezilya, Kore ve İsrail’e karşı tüm maçlarını kazanırken, finalde Avustralya'yı 10-0 yenerek IBSA Goalball Gençler Dünya Şampiyonu oldu.