Pegasus’un sıfır atık projesine ödül

Pegasus Hava Yolları, Pendik Belediyesi ile hayata geçirdiği ‘Sıfır Atık Şimdi Göklerde’ projesiyle Sürdürülebilir İş Ödüllerinden ‘İş Birliği’ kategorisinde ödül almaya hak kazandı.

Türkiye’de özel tasarlanmış araçlar ile tüm uçuşlarında kaynağında atık ayrıştırmayı uygulayan ilk ve tek hava yolu şirketi olan Pegasus, Pendik Belediyesi ile hayata geçirdiği ‘Sıfır Atık Şimdi Göklerde’ projesiyle Sürdürülebilir İş Ödüllerinden ‘İş Birliği’ kategorisinde ödül almaya hak kazandı.

Atıklar uçakta ayrıştırılıyor

Pegasus, 2023 yılında hayata geçirdiği ‘Sıfır Atık Şimdi Göklerde’ projesiyle Türkiye’de bir ilke imza atarak, kabin içi atıklarını geri dönüştürebilen ve dönüştürülemeyen atıklar olarak uçak içinde ayrıştırmaya başladı. Geri dönüştürülemeyen atıklar gri poşetlerde toplanarak enerji kazanımı için katı atık depolama tesisine, geri dönüştürülebilen atıklar ise mavi poşetlerde biriktirilerek ayrıştırma tesislerine gönderiliyor.

Proje kapsamında Pegasus tarafından kaynağında ayrı ayrı toplanarak teslim edilen atıklar, Pendik Belediyesi tarafından türlerine göre sınıflandırılarak ham madde haline getiriliyor, böylece döngüsel ekonomiye katkı sağlanıyor.

Pegasus’un her yıl yaklaşık 30 milyon yolcuya hizmet veren bir kurum olduğu göz önüne alındığında, proje ülkemizde atık dönüşümü kültürü oluşturmada büyük farkındalık yaratıyor.

Pegasus Hava Yolları, 2025, 2030 ve 2050’ye yönelik uzun vadeli taahhütleriyle “Rotamız Sürdürülebilir bir Gelecek” diyerek, tüm paydaşları için yaratılan değeri daha da artırmak ve faaliyetlerini sürdürülebilir iş yaklaşımıyla geliştirmek üzere kararlılıkla ilerliyor.