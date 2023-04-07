TGS'den depremzedelere iş ilanı

TGS'nin internet sitesinde yer alan ilanlarda, yolcu hizmetleri memuru ve ramp işçisi alımı yapılacağı belirtildi.

İlana, 2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanunu'na göre depremlerden etkilenen iller olarak kabul edilen Kahramanmaraş, Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kilis, Malatya, Osmaniye, Şanlıurfa ve Elazığ'da kendisi ve/veya 1. dereceden yakını (anne, baba, kardeş eş ya da çocuk) "afetzede" olarak değerlendirilen adaylar başvuru yapabilecek.

Başvurular, 11 Nisan Salı gününe kadar alınacak.

İlan ve başvurulabilecek pozisyonlarla ilgili detaylı bilgiye "https://basvuru.tgs.aero/" adresinden ulaşılabilecek.