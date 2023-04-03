THY Teknik, Emirates ile anlaştı

Hüseyin ASLIYÜCE

Dünyanın en büyük Boeing 777 filosuna sahip, Emirates Havayolları ile yapılan anlaşmada THY Teknik A.Ş., Emirates’in filosunda yer alan 5 adet Boeing 777 tipi uçağa üs bakım hizmeti sunacak. Anlaşma kapsamındaki ilk uçağın bakımına 1 Nisan itibarıyla Türk Hava Yolları Teknik A.Ş.’nin Atatürk Havalimanı Tesisleri’nde başlandı. Diğer uçakların bakım operasyonları ise önümüzdeki aylarda gerçekleştirilmeye başlanacak.



Yapılan yeni bakım anlaşması ile ilgili açıklamalarda bulunan THY Teknik A.Ş. Genel Müdürü Mikail Akbulut; “Emirates Hava Yolları’nın Boeing 777 tipi uçaklarının üs bakım operasyonlarını bizlere emanet etmesi, Emirates’in şirketimize duyduğu güvenin bir göstergesidir. Müşterilerimiz için sunduğumuz yüksek kaliteli ve güvenilir hizmet anlayışıyla uçak ve komponent bakım-onarım sektörünün en önemli hizmet sağlayıcılarından biri olduk. Bu vizyonumuza uygun çalışırken daha büyük hedefler koyuyor ve başarımıza yeni iş birlikleri ekliyoruz. Emirates ile yaptığımız anlaşmanın da uzun soluklu bir ortaklığın başlangıcı olduğuna inanıyoruz.” dedi.