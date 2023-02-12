THY'den depremzedelere rezervasyon uygulaması

Hüseyin ASLIYÜCE

Deprem bölgesine düzenlediği uçuşlarla arama kurtarma ekiplerini deprem bölgesine ulaşmasını sağlayan THY, deprem bölgesinden düzenlediğini tahliye uçuşlarıyla depremzedeleri taşımaya devam ediyor. Konuyla ilgili bir açıklama yapan THY Yönetim Kurulu ve İcra Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat,

"Uçuşlarımız yine ücretsiz olacak ama herkes uçacağı saate göre havalimanına gelecek. Artık internet ve diğer sistemlerdeki altyapı sorunu çözüldü ve web, mobil uygulamalarımızı kullanarak bizimle uçmak isteyen deprem bölgesindeki vatandaşlarımız uçuşlar için rezervasyon yapabilecekler" ifadelerini kullandı.

Yığılma nedeniyle rezervasyon sistemine geçiyoruz

Bolat, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda Adıyaman Havalimanı görüntüsünü paylaşarak şunları söyledi:

"Ekteki videoda anlık olarak Adıyaman terminal ve apron bölgesi yer almakta. Kareye giren AJET uçağımız ya Sabiha Gökçen'e ya da Ankara'ya gidecektir. Biliyorum ki bu videoyu yayınlamadan önce de alanda durumu gören yolcularımız diğer arkadaş, akraba veya komşularına haber verdiler. Onlarda yarım saate kalmadan terminale gelerek 2000 - 2 bin 500 kişiye varan yığılmalara neden olurlar.

Bu nedenle çok yakında rezervasyon sistemine geçmeyi planlıyoruz. Sistemlerimize ulaşım imkanı olmayan yerlerdeki yolcularımızın diğer şehirlerdeki akrabaları, komşuları veya arkadaşları da onlar adına rezervasyon yapabilirler. Takip eden her gün, bir önceki günden edindiğimiz tecrübeleri sahaya yansıtarak daha güzel bir Türkiye göreceğimize yürekten inanıyorum."

Deprem bölgesindeki 8 havalimanından gün içinde gelişen durumlara göre ihtiyaçlara cevap verdiklerini ifade eden Bolat, "Tahliyenin ilk gününün ardından düzen ve intizam daha iyi olmak üzere gelişti. Kolluk kuvvetlerimize sahadaki yardımları için çok teşekkür ediyoruz.

Deprem bölgesindeki 8 havalimanında gün içinde gelişen durumlara göre ilave ihtiyaçlarımıza anında cevap veren, karşılıklı istişare sonucu bu tahliyeleri optimum seviyeye çıkarmamızda tecrübeleriyle bize katkıda bulunan devlet büyüklerimize taşıdığımız ve taşıyacağımız vatandaşlarımız adına teşekkür etmeliyim.

Başta sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Yardımcısı sayın Fuat Oktay, sayın Bakanlarımız Hulusi Akar, Süleyman Soylu, Mustafa Varank, Mehmet Muş, Adil Karaismailoğlu, Murat Kurum, Mehmet Ersoy, Kara Kuvvetleri Komutanımız sayın Musa Avsever Paşamız ile Lojistik Daire Başkanı sayın Ersel Özel Paşamız sıkıştığımız her an bizlere destek verdiler hem de sürekli 7 gün 24 saat irtibatta kalarak gözlemleriyle verilen emeğin ve imkanların daha verimli kullanımını sağladılar" açıklamasında bulundu.

Polis, asker ve jandarmaya teşekkür

Bolat açıklamasını şöyle devam etti. “Vatandaşlarımız, tahliye sonrası bir nebze de olsa yaşadıkları travmadan daha iyi ortamlara ulaşmışlardır diye ümid ve dua ediyoruz. Ama havalimanlarındaki Türk Hava Yolları personelimiz ve bize alanda ve dışarısında yardımcı olan tüm polis, asker ve jandarma mensupları ile aileleri de bu depremi orada yaşadılar.

Onlar depremzedeler ile sürekli empati kurdular. Zorlu süreçte tahliye planlamasına yardımcı oldular. Belki de aylarca da orada kalacaklar ve günlük operasyona devam edecekler. O bakımdan ben onlara da çok teşekkür etmek istiyorum. Allah hepsinden razı olsun”.