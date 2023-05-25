ASO 2. ve 3. OSB Başkanlığına Mete Çağlayan yeniden seçildi

ANKARA (EKONOMİ) – Ankara Sanayi Odası, 2. ve 3. Organize Sanayi Bölgesi başkanlığına Mete Çağlayan yeniden seçildi. ASO Mayıs ayı meclis toplantısı Meclis Başkanı Celal Koloğlu başkanlığında yapıldı Toplantıda, Ankara Sanayi Odası 2. ve 3. Organize sanayi bölgeleri için yapılan seçimde, Mete Çağlayan yeniden başkan seçildi. Mete Çağlayan yaptığı teşekkür konuşmasında, bölgenin ilave alanıyla birlikte toplam 1074 hektar büyüklüğe ve 477 sanayi parseline ulaştığını ve şu anda mevcut parsellerin tamamının tahsisinin yapıldığını bildirdi.

OSB’nin iştiraki olarak kurulan çevre laboratuvarının TÜRKAK tarafından akredite edildiğini kaydeden Çağlayan, “107 parametrede analiz kapasitesine ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı adına yurt düzeyinde analiz yapma yetkisine sahip bulunmaktadır” dedi.

Bölgede kurulan güneş enerjisi santralinin Ağustos ayında devreye alınacağını belirten Çağlayan, “Böylece, bölgemiz ortak tüketim alanlarının (aydınlatma, pompa istasyonları vb.) enerji ihtiyacının karşılanması, üretim ve tüketim dengesine bağlı olarak ihtiyaç fazlası enerjinin satışı planlanmaktadır” dedi.

AB Yeşil Mutabakatına uyum için çalıştıklarını, gerekli teknik hazırlıkların tamamlandığını ve uygulama ekipleri oluşturulduğunu anlatan Çağlayan, “Bölgemizde, sanayinin Yeşil Rotası projesi başlatılmış, bölgemizin ve katılımcılarımızın tesislerinde karbon ayakizi ölçümleri yapılmıştır. Ayrıca, Bölgemizde düzenlenen etkinliklerde katılımcılarımıza ve çalışanlarına bilgilendirme toplantıları gerçekleştirilmiştir” bilgisini verdi.

Çağlayan, bölgeyi Eskişehir yoluna bağlayan 4,5 km uzunluğundaki Organize Sanayi caddesinin geliş/gidiş yönlerinde 3. şerit açılarak hizmete alındığını da söyledi.

Yapılan seçim sonrası ASO 2. ve 3. OSB Yönetim Kurulu Mete Çağlayan, Ertuğrul Ergün, Serdar Aksöz, Zafer Korkmaz ve Metin Ünal, Denetim Kurulu, Sayım Özden ve Ahmet Kocaadam, OSBÜK Genel Kurul Temsilcileri ise Seyit Ardıç, Mete Çağlayan, Murat Yakın, Yavuz Güler, Cenk Dilber ve Turabi Ünal isimlerinden oluştu.