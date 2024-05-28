ASO Başkanı Ardıç’tan vize açıklaması: Bir an önce sorun olmaktan çıkarılmalı

Türkiye-Tacikistan İş Forumu Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) İkiz Kuleler'de yapıldı. Formun açılış konuşmasını gerçekleştiren Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Seyit Ardıç, Türkiye-Tacikistan ilişkilerinin güçlü bir kültür mirası üzerinde yükseldiğini ifade etti.

Güçlü ve tarihi bağlara rağmen 500 milyon dolar civarındaki ikili ticaret hacminin mevcut düzeyinden memnun olmadıklarını belirten Ardıç, "Bunu 1 milyar dolara çıkarmak istiyoruz. Tacikistan'da 700 milyon dolar civarında toplam 52 müteahhitlik projesi gerçekleştirdik. Türkiye son 5 yıl itibarıyla Tacikistan'da 5. büyük yabancı yatırımcı konumundadır. Son 10 yıllık dönemde Türk firmalarınca Tacikistan'da gerçekleştirilen yatırımların tutarı 200 milyon doları geçmiştir." dedi. Ardıç, bugün yeni versiyonu imzalanan "Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşması"nın yatırımları karşılıklı olarak artıracağını dile getirdi.

"Tacikistan, anahtar bir mevkide"

Vize konusuna da değinen Ardıç, bu konunun iş insanları için sorun olmaya devam ettiğini belirterek şu değerlendirmede bulundu: "Vizede yaşanan sıkıntıların, ticaret ve yatırımlar için ciddi bir caydırıcı etkisi var. Bu konu, bir an önce sorun olmaktan çıkarılmalıdır. Birliğimiz ve Tacikistan Ticaret ve Sanayi Odası, Türkiye-Tacikistan Ticaret ve Sanayi Odası Anlaşması'nı imzalamıştır. Kısa süre içinde Odanın çalışmalarına başlamasını umuyoruz."

Tacikistan'ın coğrafi olarak son derece avantajlı bir konumda olduğunu ifade eden Ardıç, "Orta Asya ve İpek Yolu bölgesinde anahtar bir mevkidedir. Çin'e yönelik taşımalarda önemli bir alternatif teşkil etmektedir. Biz, Türk iş dünyası olarak, Türkiye-Tacikistan ilişkilerinin her iki ülke için de kazanç sağlayacak bir anlayışla gelişmesi için elimizden gelen gayreti göstermeye devam edeceğiz." dedi.