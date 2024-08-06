Bakan Bolat, TOBB heyetini kabul etti

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Bakan Bolat, Bakanlık'taki kabule ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Bolat, "Toplantımızda; özellikle ihracattaki olumlu artışlar ve ithalattaki azalış trendi ile gümrük geçişlerinin daha da etkinleştirilmesi konularında verimli görüş alışverişlerinde bulunduk. Sayın Hisarcıklıoğlu ve heyetine teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.