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Bakan Bolat, TOBB heyetini kabul etti

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve beraberindeki heyetle bir araya geldi.

Haber Merkezi
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Bakan Bolat, TOBB heyetini kabul etti
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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Bakan Bolat, Bakanlık'taki kabule ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Bolat, "Toplantımızda; özellikle ihracattaki olumlu artışlar ve ithalattaki azalış trendi ile gümrük geçişlerinin daha da etkinleştirilmesi konularında verimli görüş alışverişlerinde bulunduk. Sayın Hisarcıklıoğlu ve heyetine teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

 

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