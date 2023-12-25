EGO’da çalışan motor ustasından arızaları azaltan yenilik

ANKARA (EKONOMİ) – Türkiye’nin en eski belediye iktisadi kuruluşlarından olan EGO, 81. kuruluş yılını kutladı. Ankara Büyükşehir Belediyesi konferans salonundaki kutlamalarda, EGO çalışanlarının anılarını paylaştığı bir oturum da yapıldı.

Programın açılışında konuşan EGO Genel Müdürü Nihat Alkaş, lastik tekerlekli ve raylı sistemler yanında alternatif ulaşım modlarıyla toplu taşımada otorite niteliğinde olduklarının altını çizdi.

Alkaş, EGO bünyesinde Ankara’ya verilen doğalgaz dağıtım hizmetinin özelleştirilmesinin kuruma büyük bir gelir kaybı yarattığını belirterek, geçmişte ihtiyacını karşılamanın ötesinde kaynak sağlayan kuruluşun bu gelirden mahrum kaldığını belirtti.

EGO motor ustasının denemesi

Etkinlik kapsamında EGO çalışanlarının anılarını paylaştığı bir panel de yapıldı. Panelde konuşan ve EGO’da ustabaşı olarak görev yapan Mustafa Erdem, çok sık arıza yapan bir otobüs serisindeki parçanın hatasını fark ederek başka bir modelden aynı parçayı kullandığını, bildirim yapmadan uzun denemelerin ardından iddiasını ispatlayarak haber vermesiyle üretici şirketin de düzeltme yapmak zorunda kaldığını söyledi. Erdem, böylece yüksek maliyetli motor arızalarının en aza indirildiğine dikkat çekti.