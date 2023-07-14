Hamdi Akın'dan gençlere öğütler: Ortaklarınızdan biri sizden 10-15 yaş büyük olsun

Akfen Holding tarafından 1999 yılında kurulan Türkiye İnsan Kaynakları Eğitim ve Sağlık Vakfı (TİKAV), toplumsal ve ekonomik nedenlerle eğitim, kültür ve kişisel gelişim olanaklarına ulaşmada zorluk çeken üniversite öğrencilerine fırsat eşitliği sağlamayı hedeflediği Bireysel Gelişim Programı’nda (BGP) 350 öğrenciye ulaştı.



TİKAV’ın Bireysel Gelişim Programı kapsamında Elazığ Fırat Üniversitesi öğrencisi olan 12 TİKAV bursiyeri Akfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın ile buluştu.

Gençlere iş hayatı öğütleri verdi

Bursiyerler ile buluşmasında iş hayatında gelen fırsatları değerlendirmenin önemine değinen Akfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın, “Hayattaki fırsatları yakalamak çok önem taşıyor. Hayatta şans da, şanssızlık da herkese eşit miktarda gelir. Ama şansın ayağınıza geldiğini fark edebilmeniz için sizin çalışıyor ve uyanık olmanız lazım. Eğer o sırada siz uyuyorsanız o şansı kaçırırsınız. İşinize odaklı olmalısınız. Eğer işinize konsantreyseniz o şansı mutlaka yakalayacaksınız. Sizin için “ne şanslı” diyecekler. O şansı kendi hayatınızda görüp, fırsatları değerlendirmeniz sizi başarıya götüren yolun eşlikçisi olacaktır” ifadelerini kullandı.

Gençlere iş dünyasında başarılı olmak için “önce uluslararası olmak zorundasınız” öğüdünü veren Hamdi Akın, “Ne yapın edin İngilizce dilini öğrenin. Eğer uluslararası olursanız vatana ve millete daha hayırlı bir birey olursunuz. Ve kendinizden büyük insanlarla arkadaşlık yapmak zorundasınız. İş bile kuracaksanız muhakkak ortaklarınızdan birisi sizden 10-15 yaş büyük olsun. Bu sayede büyük insanlardan para vermeden tecrübe satın alırsınız. Sizin gençliğiniz ve ortağınızın tecrübesi birleştiğinde çok verimli fırsatlar yakalayabilirsiniz” dedi.

Program ile bursiyer öğrenciler üniversite birinci sınıftan başlayarak dördüncü sınıfın sonuna kadar çeşitli kişisel gelişim, yabancı dil ve bilgisayar eğitimlerine, kültür-sanat ve toplum hizmeti programlarına, ulusal ve uluslararası projelere, söyleşilere, mesleki programlara katılıyorlar.