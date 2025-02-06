Hububat ihracatı Ocak’ta 1,03 milyar dolar oldu

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En fazla ihraç edilen mal grubu 92,6 milyon dolar ile çikolata ve kakao içeren ürünler olurken, onu 88,3 milyon dolar ile ayçiçek yağı takip etti. Buğday ithalatındaki sınırlamalara bağlı olarak, ihracatı aylık bazda yüzde 38,4 azalışla 82,8 milyon dolar olan buğday ununun toplam hububat ihracatı içindeki payı yüzde 8’e geriledi. En fazla ihracat yapılan ülkeler sırasıyla Irak, ABD ve Suriye oldu.

“Katma değerli gıda ihracatı için STA’ların arttırılması önemli”

ABD Başkanı Trump’ın ilave gümrük vergileriyle küresel ticaret üzerinde baskı oluşturduğu bir dönemde, tarife engellerini en aza indirmeyi amaçlayan Serbest Ticaret Anlaşmaları’nın (STA) önemini daha da artırdığına dikkat çeken TİM Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri Sektör Kurulu Başkanı Ahmet Tiryakioğlu şunları söyledi:

“Ülkeler arasında işbirlikleri ve stratejik ortaklıklar kazan kazan ilişkisine dönüşebilir, ticareti kısıtlayan engeller karşılıklı iyi ilişkilerle aşılabilir. Suriye’de yeni rejimin tüm ülkelere uygulama kararı aldığı gümrük tarifesine karşı, Ticaret Bakanlığımızın girişimleriyle belirli bir kazanım sağlandı. Suriye’deki iç savaş sürecinde askıya alınan STA’nın yeniden hayata geçirilmesinin bu kazanımları kalıcı hale getirecektir. Diğer yandan, küresel rekabetin arttığı bu dönemde, farklı ülkelerin de hedef pazarlarda girişimleri olacaktır. MERCOSUR ile AB arasındaki STA, bizim ihracatta önemli kısıtlamalar yaşadığımız Avrupa’da MERCOSUR ülkelerinin makarna ve çikolata gibi iştigal alanımızdaki ürünlerini gümrüksüz hale getirdi. Rekabetçiliğimizi koruyabilmemiz için, gıda ihracatımızda katma değeri artırabilmek için kalite ve standartların yükseltilmesi ne kadar önemliyse, hedef pazarlarda STA’ların arttırılması ve gıda gibi stratejik ürünlerin öne çıkarılması da aynı derecede önemli. Ticaret Bakanlığımızın, İhracatta 2025 Yılı Eylem Planı kapsamında mevcutta 23 ülke ile var olan STA’lara 13 ülke grubunun daha dahil edilmesi yönündeki girişimlerini çok değerli buluyoruz.”

“Buğday unu ihracatının etkisi 300 milyon doları bulabilir”

FAO Tahıl Fiyat Endeksi'nde bir önceki yıla göre gerilemenin Kasım'da yüzde 8,6'ya ulaştığına ve özellikle buğday fiyatlarında yaşanan düşüşün devam ettiğine dikkat çeken Tiryakioğlu şunları söyledi:

"Küresel buğday hasadındaki iyileşmenin ve talepteki düşüşe bağlı olarak fiyatlardaki gerilemenin devam ettiği bir süreçte, Dahilde İşleme Rejimi kapsamında buğday ithalatındaki kısıtlamanın şu an yüzde 25’e kadar gevşemesi olumlu. Piyasadaki genel beklenti bu oranın yüzde 50'ye kadar artırılması ve ihraç mallarının tedarik maliyetlerinin azaltılması yönünde. Yurt içi ve yurt dışındaki gelişmelere bağlı olarak, buğday unu ihracatımız 2025 sonunda da geçen yıl olduğu gibi 3 milyon ton seviyelerinde kalabilir. Öyle bir durumda, buğday ihracatındaki azalmanın toplam ihracatımıza etkisi, 2024 yılında olduğu gibi 300 milyon doları bulabilir.”