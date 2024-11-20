  1. Ekonomim
  2. İş Dünyası
  3. İndirim dönemleriyle birlikte hediyelik eşya ihracatı yüzde 200 arttı
Takip Et

İndirim dönemleriyle birlikte hediyelik eşya ihracatı yüzde 200 arttı

Züccaciyeciler Derneği (ZÜCDER) Başkanı Mesut Öksüz, Kasım indirimleri, yılbaşı gibi özel zamanlarda hareketlenen züccaciye sektöründe hediyelik eşya ihracatının yüzde 200 arttığını belirterek, ". İhracattaki ilk 6 aylık daralma temmuz ayıyla birlikte pozitife döndü, her ay ihracatta yüzde 15-20 arasında bir artış gerçekleşiyor. Hedefimiz bu yılı 6,5 milyar dolar ihracatla kapatmak." ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
İndirim dönemleriyle birlikte hediyelik eşya ihracatı yüzde 200 arttı
Takip Et

ZÜCDER'den yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin dış ticaret fazlası veren sektörlerinden biri olan züccaciye, yılı 6,5 milyar dolar ihracatla kapatmaya hazırlanıyor.

4,5 milyar dolar dış ticaret fazlasıyla önemli bir başarıya imza atan sektör, 200 binden fazla kişiye doğrudan istihdam oluştururken 200’ye yakın ülkeye ihracat yaparak da ihracatı dinamik kılıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ZÜCDER Başkanı Mesut Öksüz, ihracatın artışı için yıl boyunca fuar, zirve, B2B gibi etkinlikler düzenlediklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin toplam sofra ve mutfak eşyaları ihracatında yılın ilk 6 ayı toplamı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,6 azalarak 2,82 milyar dolar olarak gerçekleşti. İhracattaki ilk 6 aylık daralma temmuz ayıyla birlikte pozitife döndü, her ay ihracatta yüzde 15-20 arasında bir artış gerçekleşiyor. Hedefimiz bu yılı 6,5 milyar dolar ihracatla kapatmak. Yıllardır ZÜCDER olarak sürdürdüğümüz ihracatı artırma çabalarına ara vermeden devam ediyoruz. Desteklediğimiz dünyanın en büyük uluslararası ZUCHEX fuarımızla, her yıl düzenlediğimiz ve 50-70 civarı ülkeden getirdiğimiz yabancı alıcılarla, üreticileri Antalya'da buluşturduğumuz zirvelerimizle, her yıl asgari 3 ülkede yaptığımız ticaret heyeti organizasyonlarımızla bu süreçte üyelerimize yol göstermeye devam ediyoruz."

Öksüz, 4-7 Aralık tarihlerinde Antalya'da "14. Uluslararası Ev ve Mutfak Eşyaları Üretici-Marka Buluşmaları Zirvesi"ne hazırlandıklarını anımsatarak, Avrupa ülkeleri ve Orta Doğu ülkeleriyle birlikte 50 ülkeden yerli ve yabancı 150'den fazla satın almacının yaklaşık 5 bin iş görüşmesi yapacağı zirvede 1 milyar dolarlık iş hacminin gerçekleşmesini beklediklerini aktardı.

"Yılbaşı alışverişi ihracatı artırdı"

Kovid-19 salgını sonrasında Çin'in hızlı geri dönüşüne karşı rekabetçi özelliğini taşıyan züccaciye sektörünün, düzenlenen etkinlikler sayesinde pazar payını koruyabildiğini belirten Öksüz, geçen yıl hedef alınan pazarlar olan Rusya ve Suudi Arabistan’a ihracatta ciddi bir artış yaşandığını, Avrupa pazarındaki durgunluğun da yerini de harekete bıraktığını bildirdi.

Öksüz, şu değerlendirmelerde bulundu:

"İndirim dönemleri ve özel günlerle canlılık ihracata da yansıyor. Kasım indirimleri, yılbaşı dönemi, züccaciye sektörü için oldukça kritik zamanlar. Bu dönemde tüketici harcamaları artıyor. İnsanlar, mutfak gereçleri veya dekoratif eşyalar gibi züccaciye ürünlerini daha fazla tercih etmeye başlıyorlar. Bilindiği üzere ABD ve Avrupa'da yılbaşı zamanı var. Bu yüzden hediyelik eşya ihracatımız da artışa geçiyor. Online alışverişin yükselişi, bu süreçte önemli bir rol oynuyor. Tüketiciler, indirim fırsatlarını takip ederken, online platformlar üzerinden alışveriş yapmayı tercih ediyorlar. Bu durum, markaların görünürlüğünü artırırken, daha geniş kitlelere ulaşmalarını sağlıyor. Elektrikli küçük ev aletlerinde yüzde 20 ve hediyelik dekoratif eşya ihracatında yüzde 200'lerin üzerinde bir artış olduğunu söyleyebiliriz. İç pazarda da aynı ürün gruplarında hareketlenme söz konusu."

Gazze'de gıda krizi! Gazze'nin kuzeyinde çocuklarda yetersiz beslenme vakaları artıyorGazze'de gıda krizi! Gazze'nin kuzeyinde çocuklarda yetersiz beslenme vakaları artıyorDünya
SON DAKİKA... Acun Ilıcalı'ya yasa dışı bahis soruşturmasıSON DAKİKA... Acun Ilıcalı'ya yasa dışı bahis soruşturmasıGündem

 

İş Dünyası
MÜSİAD Başkanı Asmalı: Büyükşehirlerde asgari ücretle geçinmek mümkün değil
"Büyükşehirlerde asgari ücretle geçinmek mümkün değil"
Kuru meyve ihracatçıları yaşadıkları sıkıntılar için ortak mutabakat arıyor
Kuru meyve ihracatçıları yaşadıkları sıkıntılar için ortak mutabakat arıyor
HESİAD'dan bir ilk: Türkiye Barajları ve HES Zirvesi Ankara'da yapılacak
HESİAD'dan bir ilk: Türkiye Barajları ve HES Zirvesi Ankara'da yapılacak
KPMG CEO Araştırması: Yapay zekâ iş gücünü azaltmayacak
KPMG CEO Araştırması: Yapay zekâ iş gücünü azaltmayacak
İSO Başkanı Erdal Bahçıvan: Gereğinden fazla Merkez Bankası'na yükleniyoruz
"Gereğinden fazla Merkez Bankası'na yükleniyoruz"
Türk müteahhitler Irak ve Ekvador için harekte geçti
Türk müteahhitler Irak ve Ekvador için harekte geçti