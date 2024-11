İndirim dönemleriyle birlikte hediyelik eşya ihracatı yüzde 200 arttı

Takip Et

ZÜCDER'den yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin dış ticaret fazlası veren sektörlerinden biri olan züccaciye, yılı 6,5 milyar dolar ihracatla kapatmaya hazırlanıyor.

4,5 milyar dolar dış ticaret fazlasıyla önemli bir başarıya imza atan sektör, 200 binden fazla kişiye doğrudan istihdam oluştururken 200’ye yakın ülkeye ihracat yaparak da ihracatı dinamik kılıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ZÜCDER Başkanı Mesut Öksüz, ihracatın artışı için yıl boyunca fuar, zirve, B2B gibi etkinlikler düzenlediklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin toplam sofra ve mutfak eşyaları ihracatında yılın ilk 6 ayı toplamı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,6 azalarak 2,82 milyar dolar olarak gerçekleşti. İhracattaki ilk 6 aylık daralma temmuz ayıyla birlikte pozitife döndü, her ay ihracatta yüzde 15-20 arasında bir artış gerçekleşiyor. Hedefimiz bu yılı 6,5 milyar dolar ihracatla kapatmak. Yıllardır ZÜCDER olarak sürdürdüğümüz ihracatı artırma çabalarına ara vermeden devam ediyoruz. Desteklediğimiz dünyanın en büyük uluslararası ZUCHEX fuarımızla, her yıl düzenlediğimiz ve 50-70 civarı ülkeden getirdiğimiz yabancı alıcılarla, üreticileri Antalya'da buluşturduğumuz zirvelerimizle, her yıl asgari 3 ülkede yaptığımız ticaret heyeti organizasyonlarımızla bu süreçte üyelerimize yol göstermeye devam ediyoruz."

Öksüz, 4-7 Aralık tarihlerinde Antalya'da "14. Uluslararası Ev ve Mutfak Eşyaları Üretici-Marka Buluşmaları Zirvesi"ne hazırlandıklarını anımsatarak, Avrupa ülkeleri ve Orta Doğu ülkeleriyle birlikte 50 ülkeden yerli ve yabancı 150'den fazla satın almacının yaklaşık 5 bin iş görüşmesi yapacağı zirvede 1 milyar dolarlık iş hacminin gerçekleşmesini beklediklerini aktardı.

"Yılbaşı alışverişi ihracatı artırdı"

Kovid-19 salgını sonrasında Çin'in hızlı geri dönüşüne karşı rekabetçi özelliğini taşıyan züccaciye sektörünün, düzenlenen etkinlikler sayesinde pazar payını koruyabildiğini belirten Öksüz, geçen yıl hedef alınan pazarlar olan Rusya ve Suudi Arabistan’a ihracatta ciddi bir artış yaşandığını, Avrupa pazarındaki durgunluğun da yerini de harekete bıraktığını bildirdi.

Öksüz, şu değerlendirmelerde bulundu:

"İndirim dönemleri ve özel günlerle canlılık ihracata da yansıyor. Kasım indirimleri, yılbaşı dönemi, züccaciye sektörü için oldukça kritik zamanlar. Bu dönemde tüketici harcamaları artıyor. İnsanlar, mutfak gereçleri veya dekoratif eşyalar gibi züccaciye ürünlerini daha fazla tercih etmeye başlıyorlar. Bilindiği üzere ABD ve Avrupa'da yılbaşı zamanı var. Bu yüzden hediyelik eşya ihracatımız da artışa geçiyor. Online alışverişin yükselişi, bu süreçte önemli bir rol oynuyor. Tüketiciler, indirim fırsatlarını takip ederken, online platformlar üzerinden alışveriş yapmayı tercih ediyorlar. Bu durum, markaların görünürlüğünü artırırken, daha geniş kitlelere ulaşmalarını sağlıyor. Elektrikli küçük ev aletlerinde yüzde 20 ve hediyelik dekoratif eşya ihracatında yüzde 200'lerin üzerinde bir artış olduğunu söyleyebiliriz. İç pazarda da aynı ürün gruplarında hareketlenme söz konusu."