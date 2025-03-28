GYODER başkanlığına yeniden Neşecan Çekici seçildi

Gayrimenkul sektörünün çatı kuruluşu Gayrimenkul Yatırımcıları Derneği’nin (GYODER) 24. Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı, 27 Mart 2025 tarihinde gerçekleştirildi. Genel kurulda GYODER’in başkanlığına yeniden Neşecan Çekici seçildi.

Genel kurulda konuşan GYODER Başkanı Neşecan Çekici, şu ifadeleri kullandı:

“Sektörümüz, son yıllarda pek çok küresel ve yerel zorlukla karşılaştı. Yaşadığımız afetler, konut üretiminde maliyet artışları, finansmana erişim sorunları, arz-talep dengesizliği ve kentsel dönüşüm sürecindeki aksaklıklar sektörümüzü derinden etkiledi. Ancak biz, bu zorlukları aşmak için paydaşlarımızla güçlü bir iş birliği içinde hareket ettik ve çözüm odaklı projeler geliştirdik. 'Sektörü yeniden başlatmalıyız' diyerek çıktığımız bu yolda, kamu-özel sektör diyaloglarını güçlendirdik, sermaye piyasası enstrümanlarının devreye sokulmasını radarımıza aldık, uluslararası yatırımcılarla Türkiye’nin potansiyelini paylaştık ve erişilebilir konut konusunda somut adımlar attık. GYODER Başkanı olarak yeni dönemde de en önemli işim ‘yeniden başlatma ruhunu’ devam ettirmek olacak. Finansmandan şehirleşmeye, yatırım süreçlerinden inovasyona, regülasyonlardan standartlara kadar tüm başlıkları ele almaya ve sektörü daha sağlam temeller üzerine inşa etmeye devam edeceğiz. Güçlü yönetimimizin desteği, üyelerimizin takdiri, katılımı ve iş birliğiyle, ayrıca aramıza yeni katılan profesyonellerle yeni dönemde de sektörün dönüşümüne liderlik etmeye devam edeceğiz. Birlikte başladık, şimdi güçlendirme zamanı!” dedi.

Yönetim Kurulu Üyeleri seçildi

GYODER’in 24. Olağan Genel Kurulu’nda, yönetim kurulu ve yeni dönemin yol haritası da belirlendi. GYODER’in yeni yönetimi, GYO ve GYF temsilcilerinden oluşan dengeli bir yapı kazandı.

Neşecan Çekici’nin başkanlık yapacağı yeni yönetim kurulunda yönetim kurulu üyesi olarak görev alacak isimler şöyle sıralandı:

Burak Kutluğ (Ağaoğlu), Ece Demirpençe (Akfen GYO), Ahmet Atış (Atış Yapı), Gökhan Çetinsaya (Avrupakent GYO), Veysel Bakgör (Bak Yapı İnşaat), Ziya Yılmaz (DAP Yapı), Didem Şengül (EgeYapı Avrupa GYO), Yasir Yılmaz (Emlak Konut GYO), Metin Sancak (Folkart Yapı), Fatih Tamince (FTG Gayrimenkul), Faruk Akbal (Fuzul GYO), Ömer Barlas Ülkü (İŞ GYO), Özen Kuzu (Kuzu Toplu Konut İnşaat), Mustafa Candan (Pasifik GYO), Tevfik Eraslan (ROTA Portföy), Yağmur Yaşar (Rönesans Gayrimenkul), Mahmut S. Çelik (Sinpaş GYO), Songül Yeşilçimenli (T. Garanti Bankası), Zeynep Torun (Torunlar GYO), Peyami Ömer Özdilek (Ziraat GYO), Ayla Heyfegil (İsvan Gayrimenkul-SERVOTEL), Abdullah Tolu (Toluen Yeminli Mali Müşavirlik), Nurkan Kaçmaz (MHR GYO), Erkut Çavuş (S.S. CVS Havakent Konut Y. Koop.) ve Salih Çıkman (Mental Design).

Denetim kurulunda ise M. Umurcan Gago (PwC YMM), İbrahim Halil Babacan (Babacan Holding), Makbule Yönel Maya (TSKB Değerleme), Ramazan Taş (Luxera GYO), Ömer Erdoğan (Gen Temizer AVK.), Emre Ilıcalı (Altensis) yer aldı.

9 yeni nesil platform kurulacak

GYODER, 24. Olağan Genel Kurulu’nda sektöre yön veren çalışmalarını daha da güçlendirmek adına icra kurulunu oluştururken, 11 komitenin de 9 yeni nesil platform kurması kararlaştırıldı. Bu platformlar, 4T, GYODER Gelecek, GKL Platformu, Stratejik İşgücü Platformu, Kentsel Dönüşüm Okuryazarlığı, Yeni Nesil Gayrimenkul Çözümleri, GYODER Global, GYODER Tech ve İçimizdeki Sanatçılar olarak belirlendi.

Bunun yanı sıra sektörün ortak akılla gelişimini desteklemek amacıyla yüksek istişare kurulunun düzenli olarak toplanmasına ve stratejik yol haritaları oluşturulmasına karar verildi. Ayrıca, Genel Kurul’da 2025 faaliyet bütçesi onaylanırken, derneğin tüzüğünde de güncellemeler yapıldı.

Kentsel dönüşüm için projeler geliştirilecek

GYODER’in geçtiğimiz dönemde üzerinde en çok durduğu konuların başında, konuta erişilebilirlik ve kentsel dönüşüm geldi. Türkiye’de artan konut maliyetleri ve yükselen kira fiyatları, erişilebilir konutu bir zorunluluk haline getirdi. GYODER, bu kapsamda geliştirdiği yeni model ile konut maliyetlerini azaltmayı, kiraları düşürmeyi ve özellikle orta gelir grubunun konuta ulaşımını kolaylaştırmayı hedefleyen bir yaklaşım sundu.

GYODER, sektörün gelişimine katkı sağlamak adına 19. GYODER Gayrimenkul Zirvesi ve I. Ankara Gayrimenkul Zirvesi gibi etkinliklerle sektör paydaşlarını bir araya getirdi, ‘Tasarım’, ‘Tabiat’, ‘Teknoloji’ ve ‘Toplum’dan oluşan 4T vizyonu doğrultusunda sürdürülebilir büyümeye odaklandı. Nitelikli iş gücü açığının boyutlarını ortaya koymak ve çözüm önerileri sunmak için “İnşaat Sektörü ve İş Gücü Dinamikleri: Türkiye’24” araştırmasını gerçekleştirdi.

GYODER Genç çatısı altında genç mühendisler, mimarlar ve şehir plancılarıyla bir araya gelindi. Gayrimenkulde Kadın Liderler Platformu (GKL) ile çok değerli bir birliktelik başlatıldı.ESG anlayışını 4T Sertifikası kapsamında sektörde yaygınlaştırmak, üniversitelerle iş birliklerini artırarak geleceğin profesyonellerine rehberlik etmek ve uluslararası fuarlarda Türkiye’yi en iyi şekilde temsil etmek için çalışmalarını sürdüren GYODER, önümüzdeki dönemde de bu misyonla ilerlemeye devam edecek.

GYODER aynı zamanda kentsel dönüşüm sürecinin hızlandırılması ve daha sağlıklı bir kentleşme modeli oluşturulması için, ilgili bakanlıklar ve belediyelerle iş birliği içinde çeşitli projeler geliştirecek.