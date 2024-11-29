İş dünyasının öncelikli gündemi: Yetenek ve bağlılık

Çalışan bağlılığının düşen seviyeleri, Z kuşağının iş dünyasını dönüştüren beklentileri ve yaklaşan yetenek kıtlığı krizi; iş dünyası gündeminde devamlı tartışılan üç kritik konu olarak yer alıyor. Ticket Restaurant Edenred Türkiye CMO'su Zeynep Ege Dura ve Türkiye Çalışan Deneyimi Topluluğu'nun kurucusu, Çalışan Deneyimi ve Geleceğin insan Kaynakları isimli kitapların yazarı ve aynı zamanda Edenred Türkiye Marka Elçisi Orçun İrfan, iş dünyasındaki bu dönüşüme dair veriler paylaşarak, şirketlerin benimsemesi gereken stratejik yaklaşımları ele aldılar.

Çalışan bağlılığında alarm!

Gallup'un küresel araştırma sonuçlarına göre 2024 yılı itibarıyla Türkiye'de çalışan bağlılığı oranı sadece %15. Edenred Türkiye'nin CMO'su Zeynep Ege Dura, "Bu düşük oranın dört önemli nedeni var; yetersiz ücret ve yan haklar, iş-özel yaşam dengesizliği, gelişim fırsatlarının azlığı, takdir eksikliği. Her iki çalışandan biri aktif olarak iş arıyor ve işe giren her dört çalışandan biri kısa süre sonra ayrılıyor. Çalışanların %60'ı kalma ya da gitme kararını maaş ve yan haklara göre veriyor. Yüzde 62 ile kopuk ve yüzde 23 ile tamamen kopuk çalışanların oranı endişe verici" diyor.

İş dünyasının yeni hakemleri ve oyunun yeni kuralları

Orçun İrfan, “Rachel Wells’in Forbes’ta yayımlanan makalesine göre 2030'a kadar iş gücünün üçte birini Z kuşağı oluşturacak. Z kuşağının %74'ü için kırmızı çizgi, beceri setlerinin güncel ve rekabetçi olması. Bu neslin öncelikleri; açık iletişim, esnek çalışma, hızlı geri bildirim ve sürekli gelişim fırsatları. İş, Z kuşağı için tamamen bir araç ve sosyal hayatlarının önüne geçmesine izin vermiyorlar. Tam esnek çalışmayı yüksek maaşa tercih ediyorlar" diyor.

Z kuşağı gerçeği: Hızlı karar, hızlı ayrılış!

“Z kuşağında ilk izlenim kritik; gelişim ve geri bildirim eksikliği büyük risk” diyen Orçun İrfan şunları ekledi.

"BambooHR Yazarı Sarah Edwards’ın Etkili Oryantasyonun 15 Olumlu Faydası adlı makalesine göre adayların %30'u işe girdikleri ilk hafta, %70'i ilk ay içinde şirketin kendileri için uygun olup olmadığına karar veriyor. Yeterli gelişim imkanı bulamayan ve geri bildirim alamayan çalışanların %63'ü ilk yıl içinde istifa ediyor.

Yetenek kıtlığı problemi kapıda

Zeynep Ege Dura, "ManpowerGroup raporuna göre Türkiye'de %76 oranında yetenek kıtlığı var. Küresel araştırma şirketi Korn Ferry'e göre 2030'da 85 milyon kişilik beceri açığı oluşacak. Bunun dünya ekonomisine etkisinin 8,5 trilyon dolar olacağı tahmin ediliyor" diyor.

Yetenek yönetiminde yeni dönem

Orçun İrfan'a göre şirketler üç noktaya odaklanmalı: Genç nesillerin beklentilerini karşılayan iş ortamları, başarıları kutlayan bir kültür ve güçlü bir işveren markası. İşveren markası artık yetenek savaşlarının cephe hattı. Geleneksel takdir yöntemleri ise yetersiz kalıyor; sürdürülebilir ödüllendirme sistemleri şart.

“Edenred olarak bir reçetemiz var”

"Modern iş dünyasında çalışan beklentileri hızla değişiyor" diyen Zeynep Ege Dura ekliyor:

"Edenred olarak Ticket Compliments ile şirketlere sıradan bir hediye kartı seçeneği değil, tek bir kart üzerinden adeta kapsamlı bir esnek yan haklar platformu sunuyoruz. Hizmet yelpazemizde en çok tercih edilen 120 giyim ve ayakkabı markasının yanı sıra 40 binin üzerinde harcama noktasında, akaryakıttan kırtasiyeye, pilatesten yogaya, meditasyon seanslarından psikolojik destek paketlerine, kişisel gelişim programlarından market, teknoloji, kozmetik ve hatta mobilya alışverişine kadar uzanan geniş bir yelpazede hizmet veriyoruz. Bu yenilikçi platformumuz ile şirketler, çalışanlarının hem profesyonel hem de kişisel gelişimlerini destekleyebiliyor, onların fiziksel ve mental iyi oluş ihtiyaçlarını tek bir kart üzerinden karşılayabiliyor. Reçetemiz net: Yeni neslin tüm beklentilerine cevap veren, modern ve bütünsel bir yan haklar platformu."