Akdeniz Entegre yaş mama üretimine 2025’te başlayacak

Selçuk ALTUN/HATAY

Son dönem çalışmalarını EKONOMİ Gazetesi’ne anlatan Akdeniz Entegre Yönetim Kurulu Başkanı Tahsin Kabaali, konserve üretimine 2017 yılında karar verdiklerini ve 2018’de üretime başladıklarını söyledi. Kısa sürede beş kıtada 33 ülkeye ulaştıklarını belirten Kabaali, daha sonra evcil hayvanlar için yaş mama üretimine yöneldiklerini kaydetti. Kabaali, marka ve ambalaj çalışmaları netleşen yaş mama üretimine 2025’te başlamayı planladıklarını açıkladı.

Tavuk konservesinde başta Venezuela olmak üzere farklı coğrafyalardaki ülkelere yoğun ihracat yaptıklarını ifade eden Kabaali, “Bir aşamadan sonra ürün ve pazar çeşitliliğimizi artırmaya karar verdik ve katma değeri daha fazla ürünler üretmeye başladık. Köşeli kutu konserve üretimini buna örnek olarak verebilirim. Bu ürünü Afrika’da 17 ülkeye ihraç edeceğiz” diye konuştu.

2023 yılının aralık ayında üretim kapasitesini aylık 2 bin tondan 6 bin tona çıkarmak amacıyla makine yatırımı yaptıklarını vurgulayan Kabaali, “Fransa’dan aldığımız bu üretim hatlarına ek olarak 2024’de diğer ekipmanların tedariğini yurtiçinden tamamladık” bilgisini verdi. Bu süreçte insan gıdasının yanında ikinci bir ana üretim faaliyeti olarak hayvan gıdasını da gündemlerine aldıklarını ifade eden Kabaali, şöyle devam etti:

“Hijyen ve altyapıyı, geleceği düşünerek tasarladık”

“Antakya OSB’de deprem nedeniyle ortaya çıkan olumsuzluklardan dolayı ertelediğimiz pet food projesi için eski bir tavuk kesimhanesini aldık. Geldiğimiz aşamada toplam 6 bin metrekare kapalı alana sahip yeni tesis kurmaya başladık. Aslında ped food için hayal ettiğimiz tesis 20-25 bin metrekareydi. Bu nedenle şu anda öyle bir yer yapalım ki; bir sonraki aşamada tesisi büyütmek gerektiğinde her türlü konserve üretimi yapılabilecek hijyen ve altyapıya sahip olsun istedik. Pet food üretimine burada başlarız, sonra başka yere taşırız, burada da farklı konserve işlerimizi yaparız diye düşündük.”

Tahsin Kabaali, yapımı devam eden tesiste 2025’de yaş mama üretimine başlamayı planladıklarını, aylık üretim kapasitesinin 2 bin ton olacağını ve yüzde 90 ihracata çalışacaklarını kaydetti. Kabaali, “Toplam olarak üretim hatlarımızdan ikisini pet food üretiminde, dördünü de konservede kullanacağız. Akdeniz Entegre’nin cirosunu önümüzdeki üç yılda dört katına çıkarabilecek kurguyu, nisan-mayıs aylarında tamamlayacağız. Bu işler için yapacağımız toplam yatırım 7 milyon doları buluyor” dedi.

Kabaali, yeni pazarlara açılma hedefleri doğrultusunda 2025 yılında uluslararası fuarlara yoğun katılım sağlayacaklarını sözlerine ekledi.