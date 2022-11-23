İş insanı Ahmet Fikret Evyap, son yolculuğuna uğurlandı
Evyap'ın ikinci kuşak temsilcisi Ahmet Fikret Evyap, İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı.
Evyap'ın ikinci kuşak temsilcisi Ahmet Fikret Evyap, son yolculuğuna uğurlandı. Dün sabah
hayatını kaybeden Ahmet Fikret Evyap'ın cenazesi, Eyüp Sultan Camisi'nde öğle vakti kılınan
cenaze namazının ardından Eyüp Sultan'daki aile mezarlığına defnedildi.
Cenaze törenine merhum Ahmet Fikret Evyap'ın eşi Fatma Semra Evyap, çocukları Ayşe Evyap
Kadakal, Zeynep Evyap, Mehmed Evyap, kardeşi Mehmet Fethi Evyap, torunları, yakınları ve iş
dünyasından isimler katıldı.
Taziye kabulü, bugün 16.30 ila 20.30 saatleri arasında Vadistanbul Radisson Blu Oteli'nde
yapılacak.
Sabun yapma sanatını babası Mehmet Rıfat Evyap'tan devralarak Evyap'ın yerel bir üreticiden
global bir ihracatçıya dönüşmesini sağlayan Ahmet Fikret Evyap, 1932 yılında Erzurum'da
dünyaya geldi.
Fikret Evyap'ın vizyonu ile kısa zamanda atılım yapan Evyap, 1955 yılında Arko, 1968 yılında
Duru gibi bugün sadece Türkiye'de değil, global pazarda da isim yapmış markaları piyasaya
sürdü. Fikret Evyap'ın bir diğer önemli atılımı, ailenin 1930'lu yıllarda deneyip rafa
kaldırdığı krem üretimini yeniden ele alması oldu.
Fikret Evyap, kardeşi Mehmet Fethi Evyap ile birlikte Evyap'ı, yerel bir üreticiden global
bir şirkete dönüştürme vizyonu ile 1980 yılından itibaren ihracata ağırlık verdi. 1990
yılında Evyap'ın kurucusu Mehmet Rıfat Evyap'ın vefatının ardından Fikret Evyap'ın en önemli
kararlarından biri, firmanın kişisel bakım ürünleri piyasasındaki etkinliğinin artırılması
ve şampuan, diş macunu, tıraş kremi, pudra, jöle, after shave, parfüm ve deodorant gibi
alanlarda pazara yeni ürünler sunulması oldu.
Bugün Türkiye dahil 3 ülkede üretim tesisleri olan, 100'ün üzerinde ülkeye ihracat yapan
Evyap, 4 bin kişiye istihdam sağlıyor.