İş insanı Ahmet Fikret Evyap, son yolculuğuna uğurlandı

Evyap'ın ikinci kuşak temsilcisi Ahmet Fikret Evyap, son yolculuğuna uğurlandı. Dün sabah

hayatını kaybeden Ahmet Fikret Evyap'ın cenazesi, Eyüp Sultan Camisi'nde öğle vakti kılınan

cenaze namazının ardından Eyüp Sultan'daki aile mezarlığına defnedildi.

Cenaze törenine merhum Ahmet Fikret Evyap'ın eşi Fatma Semra Evyap, çocukları Ayşe Evyap

Kadakal, Zeynep Evyap, Mehmed Evyap, kardeşi Mehmet Fethi Evyap, torunları, yakınları ve iş

dünyasından isimler katıldı.

Taziye kabulü, bugün 16.30 ila 20.30 saatleri arasında Vadistanbul Radisson Blu Oteli'nde

yapılacak.

Sabun yapma sanatını babası Mehmet Rıfat Evyap'tan devralarak Evyap'ın yerel bir üreticiden

global bir ihracatçıya dönüşmesini sağlayan Ahmet Fikret Evyap, 1932 yılında Erzurum'da

dünyaya geldi.

Fikret Evyap'ın vizyonu ile kısa zamanda atılım yapan Evyap, 1955 yılında Arko, 1968 yılında

Duru gibi bugün sadece Türkiye'de değil, global pazarda da isim yapmış markaları piyasaya

sürdü. Fikret Evyap'ın bir diğer önemli atılımı, ailenin 1930'lu yıllarda deneyip rafa

kaldırdığı krem üretimini yeniden ele alması oldu.

Fikret Evyap, kardeşi Mehmet Fethi Evyap ile birlikte Evyap'ı, yerel bir üreticiden global

bir şirkete dönüştürme vizyonu ile 1980 yılından itibaren ihracata ağırlık verdi. 1990

yılında Evyap'ın kurucusu Mehmet Rıfat Evyap'ın vefatının ardından Fikret Evyap'ın en önemli

kararlarından biri, firmanın kişisel bakım ürünleri piyasasındaki etkinliğinin artırılması

ve şampuan, diş macunu, tıraş kremi, pudra, jöle, after shave, parfüm ve deodorant gibi

alanlarda pazara yeni ürünler sunulması oldu.

Bugün Türkiye dahil 3 ülkede üretim tesisleri olan, 100'ün üzerinde ülkeye ihracat yapan

Evyap, 4 bin kişiye istihdam sağlıyor.