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İstanbul'daki bir konkordato Anadolu'daki 20 firmayı batırabilir!

BLC Group Yönetim Kurulu Başkanı Şahin Balcıoğlu, "İstanbul’da bir firma konkordato ilan ettiğinde Anadolu’da en az beş firmayı etkiliyor. Anadolu’daki o beş firma da en az 20 firmayı batırabilir" dedi.

Haber Merkezi
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İstanbul'daki bir konkordato Anadolu'daki 20 firmayı batırabilir!
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BLC Group Yönetim Kurulu Başkanı Şahin Balcıoğlu, Bloomberg HT'de katıldığı yayında konkordato sorununa dikkat çekti.

Balcıoğlu, "İstanbul’da bir firma konkordato ilan ettiğinde Anadolu’da en az beş firmayı etkiliyor. Anadolu’daki o beş firma da kendinden aşağıda en az 20 firmayı batırabilir” derken, “Konkordato ilan eden şirketin ödeme yapmama hakkı var. Oradan ödeme alamayınca siz de ödeme yapamıyorsunuz. Yıl sonuna kadar bu çarpan etkisi, domino etkisi ile yürümeye başlarsa hem sanayi hem ticareti yok edecek. Bunun önüne geçilemezse, birçok insanımız zarar görecek” açıklamasını yaptı.

"Yatırım yapılamıyor"

Balcıoğlu, karların düştüğünü belirterek, “Görünen bir şey var ki, yüzde 10 kazandığınız bir sektörde yüzde 60’la bir yatırım yapamazsınız. Şu an yatırım yapılamıyor, şu an sanayi sektörü batmamaya çalışıyor. Çok özel şeyler yapmıyorsa bankacılık dışında kazanan bir sektör yok. Bunun aşılması lazım" diyerek üretime de dikkat çekti.

1 ayda 274 firma konkordato ilan etti

Konkordatotakip.com verilerine göre 2024 yılında ilk 8 ayda 1828 firma konkordato ilan etti. 2024'te konkordato sayısı temmuz ayı itibariyle geçen yılın toplamını geride bıraktı. Geçen yılın tamamında 1516 konkordato kaydedildi.

2024 Ağustos ayında 274 firmanın konkordato ilan etti. Son yıllarda en fazla konkordato 3 bin 691 ile 2019 yılında gerçekleşmişti.

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