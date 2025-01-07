M.Hanefi Öksüz “Kahramanmaraş İçin Yeni Bir Dönem Başlatabiliriz”

Ali ESKALEN-Kahramanmaraş

Kipaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Hanefi Öksüz, deprem felaketinin hem Kahramanmaraş hem de ülke ekonomisi için bir dönüm noktası olması gerektiğini vurguladı.Öksüz, yaşanan yıkımın ardından yapılacakların büyük bir sorumluluk gerektirdiğini belirterek, “Bazı kırılma anları, yeni bir yol haritası çizmek için fırsattır. Bu felaket de bizim için bir kabuk değişimi anlamına gelmelidir” dedi.

“Deprem Kahramanmaraş İçin Çağ Değişiminin Başlangıcı Olmalı”

50 yılı aşkın iş dünyası deneyimini paylaşan Öksüz, Kahramanmaraş’ın sanayileşme sürecinde ağır bedeller ödediğini ifade etti. Çocukluk yıllarında pamuk pres makineleriyle başlayan üretim kültürünün bugün küresel ölçekte sanayi tesislerine dönüştüğünü belirten Öksüz, “Tekstil ve çelik eşya sektörleri, bizi bu noktaya taşıyan temel alanlar oldu. Ancak depremin getirdiği yıkımın yanı sıra ihracat pazarlarımızın daralması da büyük bir sorun oluşturuyor” diye konuştu.

“Çalışanlarımızı ve Pazarlarımızı Kaybettik”

Depremde çok sayıda çalışanını kaybettiklerini ve birçok kişinin şehirden ayrıldığını söyleyen Öksüz, aynı zamanda üretimlerini satacak müşteri bulmakta zorlandıklarını belirtti. “Elimizde kalan hammaddelerden zarar ettik. Bu ortamda kabuk değişimi derken nereden başlamamız gerektiğini düşünmeliyiz. Sermayelerimizi birleştirip doğru yatırımlara yönelmek zorundayız” dedi.

“Türkiye Artık Ucuz İş Gücü ile Rekabet Edemez”

Öksüz, Türkiye’nin artık ucuz iş gücü ile rekabet edemeyecek bir noktaya geldiğini ifade ederek, “Tekstilde fiyat rekabeti yapacak seviyeyi geçtik. Girdilerimiz çok pahalı. Bu nedenle ya ülkemizin hammaddelerini işleyerek katma değerli ürünler üretmeliyiz ya da ithal ettiğimiz ürünleri yerli olarak üretmenin yollarını aramalıyız” önerisinde bulundu.

“Savunma Sanayi Önemli Bir Fırsat”

Savunma sanayinin şehir ve ülke için önemli bir fırsat olduğunu söyleyen Öksüz, bu alanda sabırlı olunması gerektiğinin altını çizdi. “Savunma sanayi kısa vadede bol kazanç getiren bir sektör değil ama uzun vadede çok büyük katma değer yaratabilir” dedi.

“Sermayede Birleşmeliyiz”

Depremden etkilenen fabrikaların yeniden ayağa kalkması için sermaye birliğinin önemine değinen Öksüz, şu ifadeleri kullandı:

“Bu şehrin insanı bu şehre bağlıdır. Dolayısıyla sermayede birleşeceğiz. Türkiye’de önemli şirketler kurduk, ancak sırf kişisel kaprislerle devasa şirketleri mezara gönderdik. Bu hataları tekrarlamamalıyız. Deprem sonrası alınan sigorta ödemeleriyle insanlar ne yapacağını bilemiyor. İşte bu noktada doğru yatırımlar yapılmalı.”

“Kahramanmaraş İçin Yeni Bir Dönem Başlatabiliriz”

Öksüz, yaşanan felaketin ardından Kahramanmaraş’ın yeniden ayağa kalkması için bu durumun bir fırsat olarak görülmesi gerektiğini belirterek, “Deprem sadece yıkımı değil, değişim ve dönüşüm için bir başlangıcı da beraberinde getirebilir. Artık geçmişte yapılan hatalardan ders çıkararak, geleceğe umutla bakmalıyız” dedi.Kahramanmaraş’ın sanayi, savunma sanayi ve sürdürülebilir yatırımlarla daha güçlü bir şehir haline gelmesi gerektiğini söyleyen Öksüz, birlik ve beraberlik çağrısıyla sözlerini tamamladı.