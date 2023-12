Modern pazarlama sektörü SMARTIES NEXT!’te buluştu

Takip Et

Modern pazarlama sektörü, MMA Türkiye tarafından SMARTIES NEXT! CONFERENCE’ta bir araya geldi. SMARTIES NEXT! CONFERENCE’ta yapay zeka yeni teknoloji araçlarının kullanımından etiğe, bankacılıktan müşteri etkileşimine, audio’dan içeriğe kadar konunun uzmanları tarafından 20’den fazla seans ve panelde ele alındı. 1600 kişinin katıldığı etkinlikte pazarlama sektörüne yol gösteren araştırma sonuçları da ilk kez paylaşıldı.

Etkinlikte konuşan MMA Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Didem Namver, yapay zekanın 2023’de çok konuşulduğunu, 2024’te de konuşulmaya devam edeceğini söyledi. Namver, bu yeni ve bilinmezlikleri de olan yapay zeka dünyasının pazarlama sektörünün pek çok farklı alanını etkilediğini bu nedenle yapay zeka konusunun, konferansta her açıdan ele alındığını kaydetti.

SMARTIES NEXT!’te, ABD’de Interpol ve Birleşmiş Milletler gibi kurumlara danışmanlık veren AI Ethics Lab'ın kurucusu ve yöneticisi Dr. Cansu Canca geleceği sorumlu bir şekilde şekillendirmek için hayati önem taşıyan etik hususları, Unilever DACH Bölgesi Beslenme Grubu Genel Müdürü, FMCG dünyasının parlayan yıldızı Jochanan Senf, yeni teknoloji araçlarının kullanımını ve avantajlarını; yapay zekanın perakende sektöründeki gelişimi ve kendi işlerinde edindiği deneyimleri, Snap DACH Bölgesi Yöneticisi Goetz Trillhaas yapay zeka teknolojilerinin pazarlama kampanyalarını nasıl dönüştürdüğünü, dünyanın birçok ülkesinde AVM’lere yönelik çözümler üreten Hyperln Inc.’in kurucusu Markus Porvari de perakende gayrimenkullerinde kullanılan artırılmış gerçeklik ve diğer yeni teknolojik çözümleri anlattı.

Türkçe yapay zeka platformu Cypien AI’ın CEO'su Sait Tunç Günbey ve CTO’su Mert Tuna Yılmaz dijital dönüşümde ekonomik ve ekolojik sürdürülebilirliği katılımcılar ile paylaşırken, yapay zekanın bankacılık süreçlerinde yarattığı devrim ise Akbank EVP Burcu Civelek Yüce ve Yapı Kredi EVP Evren Şahin’in ayrı ayrı katıldıkları seanslarda ele alındı.

Evren Şahin’e sahnede sorularıyla eşlik eden isim Mastercard’ın Tüketici Pazarlaması ve Sponsorluklar’dan sorumlu Başkan Yardımcısı Ceren Türkben Kaya oldu. Burcu Civelek Yüce ile sahnede olan isim ise yine Mastercard’dan Mehmet Gülez’di. Mehmet Gülez daha sonra Mastercard’dan İş Geliştirme Danışmanı arkadaşları, Imran Bahgirov ve Ozan Özbulak ile hassas hedefleme için veri ve teknolojiden nasıl yararlanıldığının, verilerden yararlanmanın müşteri deneyimlerini nasıl geliştirilebileceğinin ve sürdürülebilir iş büyümesini nasıl teşvik edebileceğinin püf noktalarını bizlerle paylaştılar. NEOHUB GrowtHUB Başkanı Rıza Doruk Ercan ile Netmera Müşteri Başarı Yöneticisi İlayda Günaydın ve CEO Ahmet Başaran ise yapay zekanın martech ve fintech uygulamalarında kullanımını tartıştı. Analitik platformu Adjust Türkiye ve Afrika Bölge Satış Lideri Başak Zerman yeni kullanıcıların ve mevcut kullanıcıların davranışları ölçmenin reklamları çok daha iyi optimize ettiğini, Meta Ajanslar ve Ekosistem Ortaklıkları Başkanı Serkan Tavşanoğlu daha yaratıcı, ifade edici ve üretken yapay zeka deneyimlerini, Adobe‘den Niyazi Yıldırım ise yapay zeka teknolojilerini yenilikçi araçlara entegre ederek yaratıcı süreçte nasıl devrim yarattığını anlattı.

MMA Almanya Ülke Müdürü Elvin Altun Noyan’un yönettiği “Artırılmış Pazarlamacı” panelinde MMA Almanya Yönetim Kurulu Başkanı Mark Wächter, Snap Dach Bölgesi Yöneticisi Goetz Trillhaas, Unilever Dach Bölgesi Beslenme Grubu Genel Müdürü Jochanan Senf artırılmış gerçekliğin (AR), sanal gerçekliğin (VR) ve diğer ileri teknolojilerin müşteri etkileşimini nasıl artırdığını ve sürükleyici marka deneyimlerini nasıl desteklediğini konuştular.

Dijital dönüşümde sürdürülebilirlik üzerine yaptığı çalışmalarıyla dikkat çeken AU Inova Lab Direktörü ve aynı zamanda tüm SMARTIES NEXT! CONFERENCE’ın da moderatörlüğünü yapan Doç. Dr. Dicle Yurdakul’un yönettiği panelde AI Ethics Lab. Kurucu ve Yöneticisi Dr. Cansu Canca, Baysal Sezgin Hukuk Firması Ortağı Av.Özlem Sezgin ve Galatasaray Üniversitesi Öğretim Üyesi, Gazeteci-Yazar Dr. Özgür Mumcu yapay zekada etik ve hukukun önemini anlattılar.

TEM Ajans Genel Müdürü Serhat Demir ve ürettiği içeriklerle tanınan Uberküloz (Berk Keklik), yapay zekayı bu alanda nasıl kullandıklarını ve gelecekte nereye gideceğine dair düşüncelerini paylaştılar.

Türkiye’nin Ses Haritası Çıkartıldı

MMA Türkiye’nin ”#ShapeTheFuture - SMARTIES NEXT!“ mottosuyla yola çıktığı pazarlama etkinliğine, Karnaval Media Group da “Next! in Digital Audio!” diyerek dahil oldu. Karnaval Media Group CEO’su Burak Can, “Türkiye’nin Ses Haritası”nı analiz ederken, ilk olarak Türkiye’deki dijital ses tüketiminin yüzde 74 gibi çok büyük bir orana sahip olduğunu belirtti. Can, “Bu oran elbette sadece ücretli-ücretsiz müzik servislerini kapsamıyor. Online radyolar, podcastler, sesli kitaplar gibi sıkça tükettiğimiz alışkanlıkları da kapsıyor.” dedi.

Yapılan araştırmaya göre Türkiye’de her 2 kişiden 1’i radyo dinlemeye devam ediyor ve bu radyo dinleyicilerinin yüzde 58’i ise bu eylemi; dijital cihazlardan yapıyor. Araştırmanın devamında, sosyolojik bir gerçekle de karşılaşmak mümkün. Dinleyiciler, radyo ve diğer tüm sesli yayın yapan kanalların; dijital cihazlara entegre olmasından son derece memnun. Bu memnuniyet de dinlenme oranlarına oldukça pozitif bir etki sağlıyor.

Tüketiciler telefonlarını ürün yorumlarına bakmak için kullanıyor

Digital Turbine tarafından açıklanan “Yılbaşı Alışverişlerinde Tüketici Davranışları” raporuna göre; tüketicilerin yüzde 54’ü kıyafet, yüzde 39’u tatil, yüzde 31’i ayakkabı, yüzde 22’si ev eşyası, yüzde 17’i ise takı/aksesuarı telefondan alıyor. Tüketicilerin yüzde 67’si yılbaşı döneminde mobil reklamlardan kendilerine kupon/indirim sağlanmasını bekliyor; yüzde 77’i kendileriyle ilgili bir mobil reklam gördüklerinde ürünü satın alacaklarını söylüyor. Yüzde 41’i ise herhangi bir mobil reklam gördükten birkaç gün sonra ürünü satın alacaklarını belirtiyor. Tüketicilerin yüzde 67’si akıllı telefonlarını ürün yorumlarına bakmak için kullanırken, yüzde 36’sı herhangi bir mobil reklam gördükten sonra ürünün fiyatını çevrimiçi olarak karşılaştıracağını söylüyor.