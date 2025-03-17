MÜSİAD’dan sinema dünyasına yeni bir festival: MAFF başlıyor

MÜSİAD tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen MAFF ile, sinema sanatına ve genç yeteneklere verdiği destekle dikkat çekiyor. 9-12 Nisan 2025 tarihleri arasında İstanbul’da gerçekleşecek olan festival, Türkiye’den ve dünyadan kısa film yapımcılarını bir araya getirerek kültürel bir köprü kurmayı hedefliyor.

Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Yeşilçam Sineması’nda film gösterimleri ve AKM Tiyatro Salonu’nda düzenlenecek görkemli ödül töreniyle sona erecek olan festival, toplamda 15 farklı dalda ödül ve 500.000 TL’yi aşan para ödülüyle sektörde yankı uyandırmaya hazırlanıyor.

Sinema ve Al’ın buluşma noktası: En iyi yapay zeka film ödülü

Festival, En İyi Ulusal Kısa Film, En İyi Uluslararası Kısa Film, En İyi Öğrenci Filmi, En İyi Yapay Zeka Filmi ve En İyi Belgesel gibi kategorilerin yanı sıra En İyi Yönetmen, En İyi Erkek Oyuncu, En İyi Kadın Oyuncu, En İyi Özgün Müzik, En İyi Görüntü Yönetmeni, En İyi Senaryo ve En İyi Kurgu gibi şahsi ödülleri de sahipleriyle buluşturacak. Ayrıca, MÜSİAD Özel Ödülü sektörün duayen isimlerine takdim edilecek. Festivalin yenilikçi ödüllerinden biri olan “En İyi Yapay Zeka Filmi Ödülü”, yapay zekanın sinema sanatındaki yaratıcı gücünü ve gelecekteki potansiyelini öne çıkaracak.

MAFF, alanında uzman isimlerden oluşan jürisiyle kısa film dünyasında en iyileri belirleyecek. Jüri üyeleri arasında deneyimli yapımcılar, yönetmenler, oyuncular, akademisyenler ve teknik uzmanlar yer alıyor. Festivalin sanatsal ve teknik açıdan en iyi yapımlarını titizlikle değerlendirecek jürinin başkanlığını yapımcı Cemil Yavuz üstlenirken, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürü Birol Güven’de yapay zeka jürisinde yer alıyor.

Kısa film dünyasına yeni bir perspektif

MAFF, kısa film dünyasına yepyeni bir perspektif sunarken, yalnızca bir yarışma platformu olmanın ötesine geçmeyi amaçlıyor. Film gösterimlerinin yanı sıra, sektör profesyonellerinin katılacağı paneller, söyleşiler ve atölyelerle sinema tutkunlarına ilham verici bir deneyim sunulacak.

MÜSİAD Festival Başkanı Sadettin Budak: MAFF’ı film fonuna dönüştürmeyi hedefliyoruz

Festivalin ilerleyen yıllarda uzun metrajlı filmleri de kapsayacak şekilde genişleyerek sinema sektörüne yeni projeler kazandırmayı amaçladığını belirten MÜSİAD Basım, Yayın ve Medya Sektör Kurulu ve Festival Başkanı Sadettin Budak, festivalin sadece bir etkinlik olmanın ötesine geçerek kalıcı bir yapı oluşturacağını vurguladı. MÜSİAD’ın Türkiye’nin ekonomik gücünü kültürel zenginlikle harmanlama misyonunu üstlendiğini belirten Budak, “MAFF, iş dünyasının yenilikçi ruhunu sinema sanatıyla buluşturan bir köprü olacak. Bu festival, genç yetenekleri destekleyerek geleceğin kültürel liderlerini yetiştirmeyi ve MÜSİAD’ın sürdürülebilirlik anlayışını sanatla taçlandırmayı hedefliyor. Önümüzdeki yıllarda, yalnızca kısa filmleri teşvik eden bir platform olmaktan çıkıp, sinema sektörüne uzun vadeli destek sağlayan bir yapı haline gelerek, sanatçılar ve iş dünyası arasında güçlü ve kalıcı bir iş birliği ağı kuracağız” dedi.

Festival Direktörü Kerem Kurtuluş: MAFF, sinemanın geleceğini şekillendirecek

Festival Direktörü Kerem Kurtuluş, sanatın evrensel gücüne vurgu yaparak MAFF’in kısa film sanatına sunduğu değeri şu sözlerle ifade etti: “Kısa filmler, insanlığın en derin duygularını ve hayallerini yansıtan, sinema tarihinin en cesur anlatılarını barındıran bir sanat formudur. MAFF ile bu güçlü hikâyeleri, AKM’nin eşsiz sahnesinde dünya standartlarında bir prodüksiyonla seyirciyle buluşturuyoruz. Sanat dünyasının tüm aktörlerini, kısa filmin gücünü keşfetmeye ve bu özel festivale ortak olmaya davet ediyorum. MAFF, yalnızca bir festival değil, sinemanın geleceğini şekillendirecek önemli bir buluşma noktası olacak.”

MÜSİAD’ın sanata ve genç yeteneklere olan desteğini gözler önüne seren MAFF, Türkiye’deki ve uluslararası alandaki film yapımcılarını bir araya getirerek zengin bir kültürel paylaşım alanı sunacak.

Festival hakkında daha fazla bilgi için https://altincark.com/