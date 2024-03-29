Seyit Ardıç ASO Teknopark Başkanlığına yeniden seçildi

ANKARA (EKONOMİ)-Ankara Sanayi Odası(ASO) Başkanı Seyit Ardıç, ASO Teknopark’ın Genel Kurulu’nda yapılan seçimlerde oy birliğiyle yeniden başkan olarak seçildi. Ardıç, ASO Teknopark’ın sanayi ile bütünleşeceğinin altını çizerken, Ankara’nın teknolojik dönüşümünü tamamlayarak Türkiye’nin teknoloji üssü olacağını aktardı.

ASO Teknopark A.Ş Olağan Genel Kurul Toplantısı Ankara Sanayi Odası’nın ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Ankara’nın aynı zamanda sanayinin başkenti de olması hedefine ulaşmasında ASO Teknopark’ın çalışmalarının ivme kazandıracağını belirten Seyit Ardıç, buranın yüzü sanayiye dönük bir teknopark olacağını anlattı.

Ankara’nın; sanayi bölgeleri, teknoloji geliştirme bölgeleri, araştırma merkezleri, nitelikli insan kaynağı ve girişimcilik potansiyeliyle Türkiye'nin diğer birçok ilinden daha avantajlı durumda olduğunun altını çizen Ardıç, “Başkentimiz teknolojik dönüşümünü tamamlayarak, Türkiye'nin teknoloji üssü olacaktır” ifadelerini kullandı.

Genel Kurul’da ASO Teknopark A.Ş Genel Müdürlüğüne ASO Genel Sekreteri Prof.Dr. Mehmet Cansız atandı. DPT, Kalkınma Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı’nda 20 yıl teknoparklarla ilgili çalışmalarda bulunan Cansız, Teknopark Değerlendirme Kurulu’nda da görev yaptı.

Şirketin 3 yıl görev yapacak 9 kişilik yeni Yönetim Kurulu şu isimlerden oluştu:

Seyit Ardıç / Yönetim Kurulu Başkanı (ASO Başkanı)

Mete Çağlayan / Yönetim Kurulu Başkan Vekili (ASO Başkan Yardımcısı, ASO 2. ve 3. OSB Başkanı)

Tahsin Ata / Yönetim Kurulu Başkan Vekili (ASO 1. OSB Yönetim Kurulu Üyesi)

Prof. Dr. Yavuz Cabbar / Yönetim Kurulu Başkan Vekili (ASO Genel Koordinatörü)

Halit Erol / Yönetim Kurulu Üyesi (ASO Yönetim Kurulu Üyesi)

Burcu Özbozkurt / Yönetim Kurulu Üyesi (ASO Yönetim Kurulu Üyesi)

Hakan Kızıltoprak / Yönetim Kurulu Üyesi (TOBB ETÜ Teknoloji Transfer Ofisi Direktörü)

Atilla Hasan Turgut / Yönetim Kurulu Üyesi (ODTÜ Teknokent Dijital Dönüşüm Direktörü)

Prof. Dr. Mehmet Cansız / Yönetim Kurulu Üyesi- (ASO Genel Sekreteri)