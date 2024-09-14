Şirketlerin kârları artarken, imalat sektörü öne çıktı

TÜİK ve TCMB’nin işbirliği ile hazırlanan “2023 sektör bilançoları” açıklandı. Şirket kârları, bilançoların hesaplandığı 2009 yılından bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

Birgün haberine göre, bilançolarda şirketlerin net karlarını 2 yılda katladığı görüldü. 2023’te tüm sektörlerin toplulaştırılmış net kârı 1 trilyon 786 milyar 23 milyon liraya ulaştı. 2021’de toplam kârlar, 285 milyar 297 milyon lira olurken, 2022’de de 1 trilyon 511 milyar 478 milyon lira olmuştu.

Şirket kârlılıkları

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre şirket kârları, 2022’de başlayan yükselişini sürdürdü. Kârlar, 2022’de uçuşa geçerken, 2021 ile 2023 arasındaki artış oranı yüzde 526 oldu.

Firmaların toplam net satışları 47 trilyon 197 milyar 308 milyon lira, toplam faaliyet kârı ise 3 trilyon 409 milyar 572 milyon lira oldu.

İmalat sektörü 1 trilyon 6 milyar 313 milyon lirayla en yüksek net kar elde eden sektör olurken, 2023’te tüm şirketlerin öz kaynaklarının toplamı 10 trilyon 610 milyar 639 milyon lira, yabancı kaynaklar toplamı 28 trilyon 435 milyar 847 milyon lira oldu.

Hizmet sektörü öne çıktı

2023’te faaliyet gösteren şirketlerin yapısı ağırlıkla hizmet sektörleri üzerinden işledi. En çok şirket, toptan ve perakende ticaret, motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin onarımı sektörü faaliyet gösterdi. Bu sektördeki şirketlerin sayısı, toplam şirketlerin 3’te 1’ini oluşturdu. İmalat sektörünün toplam firma sayısı içindeki payı 2023’te yüzde 16,3 oldu.

İmalat sektörü dikkat çekti

İmalat sektörünün 2023’te net kârı 1 trilyon 6 milyar 313 milyon lirayla en yüksek seviyede gerçekleşirken, en yüksek zarar ise gayrimenkul faaliyetlerinde 103 milyar 296 milyon lira net zarar ile görüldü.

Aktif büyüklükte imalat sektörü, 11 trilyon 686 milyar 338 milyon lirayla ilk sırada yer alırken, toptan ve perakende ticaret motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin onarımı sektörü ise 9 trilyon 825 milyar 977 milyon lirayla ikinci sırada yer aldı. İmalat sektörü, yurtdışı satışlarında da 2023’te ilk sırada yer aldı. Toptan ve perakende ticaret, motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin onarımı sektöründe yurtdışı satışları da onu izledi.

İmalat sektörü varlıklarını 5 yılda 5'e katladı

Türkiye'de imalat sektöründe faaliyet gösteren firmaların aktif büyüklükleri, 2019-2023 döneminde yaklaşık 5 katına çıkarak 11,7 trilyon lira olurken, sektördeki firmaların brüt satışları, yüzde 452,8 artışla yaklaşık 14,2 trilyon liraya yükseldi.

İmalat sanayinde 2023 yılında 173 bin 471 firma faaliyet gösterdi. Bu firmalardaki çalışan sayısı ise 3 milyon 765 bin 894 olarak kayıtlara geçti.

Ülkenin üretimdeki gücünü gösteren sektörde, faaliyet gösteren firmaların varlıklarını son 5 yılda düzenli olarak arttı.

Söz konusu firmaların aktif büyüklüklerinin toplamı 2019'da yaklaşık 2,4 trilyon lira seviyesindeyken, firmaların varlıkları 2020'de 3 trilyon liraya, 2021'de 4,9 trilyon liraya, 2022’de 8,8 trilyon liraya ve 2023’te ise 11,7 trilyon liraya ulaştı.

Böylece firmaların aktif toplamları 2019-2023 döneminde yaklaşık 5 katına çıktı.

Öz kaynaklar da 5,3 katına çıktı

Söz konusu dönemde varlıklarını büyüten firmalar, öz kaynaklarını da artırdı. İmalat sektöründe faaliyet gösteren firmaların öz kaynakları toplamı 2019'da yaklaşık 800 milyar lira olarak kayıtlara geçti. Bu firmalar takip eden yıllarda öz kaynaklarını düzenli artırarak 2023'te 4,3 trilyon liraya kadar yükseltti.

Böylece söz konusu firmaların öz kaynak büyüklükleri son 5 yılda 5,3 katına çıkmış oldu.

Brüt satışlar 5,5 katına yükseldi

Türkiye'de imalat alanında faaliyet gösteren firmaların brüt satışları da 2019-2023 döneminde yüzde 452,8 artışla 2,6 trilyon liradan 14,2 trilyon liraya yükseldi.

Sektör firmaları bu dönemde hem yurt içi hem de yurt dışı satışlarını artırmayı başardı. Firmaların brüt yurt içi satışları 1,8 trilyon liradan 10,6 trilyon liraya, brüt yurt dışı satışları da 724,7 milyar liradan 3,4 trilyon liraya ulaştı. Bu dönemde diğer gelirler ise 193 milyar lira olarak kayıtlara geçti.