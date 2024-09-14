TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu’ndan zenginliğin formülü

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Van Ticaret ve Sanayi Odası öncülüğünde düzenlenen etkinlikte konuştu.

Van Valisi Ozan Balcı tarafından karşılanan Hisarcıklıoğlu, valilik anı defterini imzaladıktan sonra Van TSO tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen Van Gurme ve Gastronomi Fuarı'nı ziyaret etti.

“Bize düşen görev, Van’ı tüm dünyaya tanıtmaktır”

Hisarcıklıoğlu, burada yaptığı konuşmada, Van’ın gastronomisine değinerek, bunun tüm dünyaya tanıtılması gerektiğini şu sözlerle anlattı:

"Van, Türkiye’nin önde gelen şehirleri arasında yer almaktadır. Van her biri ayrı lezzet taşıyan yöresel ürünlerini önce Türkiye sonra tüm dünya tanısın, bilsin istiyoruz. Bize düşen görev, bunu önce ülkemize, sonra da tüm dünyaya tanıtmaktır. Van’ın cazibe merkezi olarak, öne çıkmasını sağlamaktır. Böylelikle Van’dan daha fazla girişimci çıkmasının yolunu açmaktır.”

"Formül basit: Huzur olmadan ticaret olmaz, ticaret olmadan da zenginlik"

TOBB Başkanı “çok basit” diyerek zenginliğin formülünü de şu sözlerle açıkladı:

“Zira zenginlik, ticaretle gelir. Ticaretse girişimcilikle mümkün olur. Eğer girişimci yoksa ticaret de olamaz. Dünyaya bakın, en zengin ülkeler, daha fazla girişimci çıkartarak bunu başarmış. Çünkü zenginliğin kaynağı artık toprak altından çıkan petrol, doğal gaz veya kıymetli madenlerle olmuyor. Toprağın üstündeki insan kaliteniz, beşer sermayenizle oluyor. Çok şükür millet olarak girişimci bir ruha sahibiz. Girişimcinin gelişmesi içinde önce huzur gerekiyor yani formül basit: Huzur olmadan ticaret olmaz, ticaret olmadan da zenginlik olmaz."