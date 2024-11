Türkiye’nin ‘En Etkin 50 Pazarlama Yöneticisi’ ödüllerini aldı

Takip Et

DataExpert iş birliğiyle BMI Business School tarafından düzenlenen CMO Summit 2024, ‘Re-imagining In The Age Of AI’ temasıyla İstanbul’da gerçekleşti. İş dünyası liderlerini ve pazarlama liderlerini bir araya getiren zirvede, pazarlama sektörünün yapay zeka ve teknolojik dönüşümle nasıl şekillendiği, önümüzdeki dönemde yapay zeka teknolojisinin pazarlama sektörüne nasıl yön vereceği gibi konular ele alındı. ‘En Etkin 50 CMO’ ödül töreniyle devam eden zirve, 20 üst düzey konuşmacının katılımı ile gerçekleşti.

Re-imagining In The Age Of AI’ temasıyla gerçekleşen zirvede konuşmacı olarak şu isimler yer aldı:

“Publicis Groupe Türkiye CEO’su İnanç Dedebaş, Vodafone Türkiye CEO’su Engin Aksoy, Esas Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve CEO’su H. Çağatay Özdoğru, Alarko Şirketler Topluluğu CEO’su Ümit Nuri Yıldız, FutureBright Group Kurucu Ortağı Akan Abdula, , Vestel Genel Müdür Yardımcısı Osman Badur, McKinsey & Company Partner Togay Özen, KPMG Türkiye Yönetim Danışmanlığı Bölüm Başkanı Uğur Karakaya, Digitas UK Chief Creative Officer Carren O’Keefe, Öğretim Üyesi, Ekonomist Prof. Dr. Erhan Aslanoğlu, PepsiCo Türkiye Genel Müdürü Evrim Şen, Nestlé Türkiye İçecekler İş Birimi Genel Müdürü Hüseyin Necdet Kalkan, CarrefourSA CEO’su Kutay Kartallıoğlu, L’Oréal Türkiye Ülke Genel Müdürü Sinem Sandıkçı Gökçen, Yapı Kredi Ödeme Sistemleri Yönetim Başkanı İçten Akalın, Shell & Turcas CMO’su Özkan Özyavuz, Hopi Pazarlama Direktörü Selvi Talipoğlu, FLO Group Marka Pazarlama Direktörü Nuray Sezgin Aksu, TAB Gıda CMO’su Caner Alpaslan, Hepsiburada Pazarlama Grup Direktörü Görkem Dereli”

Kadın liderlerin sayısında dikkat çekici artış

CMO Summit 2024, Carren O’Keefe’nin açılış konuşması ile başladı. Daha sonra 2025 Yılına Doğru Türkiye ve Dünya Ekonomisinde Görünüm, Değişen Dünyanın Değişmeyen Liderlik Stratejileri, Yapay Zeka ve Deneyim: Bir Sonraki Pazarlama Evrimini Nasıl Yöneteceksiniz, Geleceğin CMO’su, Yeni Yıl, Yeni Yön: 2025 Pazarlama Ufukları panelleri ile pazarlama alanındaki önemli karar alıcılarını ve düşünce önderlerini bir araya getirdi.

Listede yüzde 54 oranıyla pazarlama alanında sayıları her yıl artan kadın liderler dikkat çekti. Türkiye’nin ‘‘En Etkin 50 CMO’su ise şöyle oldu: