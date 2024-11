5 milyar dolarlık sektörün ‘Çelik Kadınları’ buluştu

Takip Et

Türkiye’de yaklaşık 5 milyar dolarlık büyüklüğe sahip paslanmaz çelik sektöründe faaliyet gösteren şirketlerden 100’e yakın kadın Paslanmaz Sanayici ve İş İnsanları Derneği (PASİD) tarafından organize edilen ‘Çelik Kadınlar’ gecesinde bir araya geldi. Mutfak araç gereçlerinden tekne imalatına, santral üretiminden endüstriyel makina parçalarına, araba parçalarından havacılık ve uzay sanayisine, bina iç ve dış cephesinden inşaat demirlerine kadar her alanda kullanılan paslanmaz çelik sektörünün kadın temsilcilerinin bir araya geldiği organizasyonda, üreten kadınlar olarak paslanmaz çelik sektörünü çok daha ileriye taşımak için çalışmaya devam edecekleri vurgusu yapıldı. Kadınların erkek egemen olarak bilenen bir sektörde üretimden ihracata, satıştan yönetim kademelerine kadar her alanda var olduğu ifade edilen organizasyonda, sektörün sorunlarına ve gelecek hedeflerine de vurgu yapıldı. Türkiye’de üretimin gücünü artırmak ve geleceğe umutla bakabilmek için kadınların daha fazla iş hayatında yer almasının büyük önem taşıdığı, üretimin her alanda ihtiyaç duyulan paslanmaz çelik sektörünü temsil eden kadınlarla, paslanmaz çelik sektörünün gerçek potansiyeline ulaşabileceğine dikkat çekildi. Düzenlenen gecede PASİD Yönetim Kurulu Üyesi Selen Sanal, PASİD Yönetim Kurulu Üyesi Pınar Turan ve PASİD Genel Sekreteri Hanife Çınar Wideberg birer konuşma yaptı.

Paslanmaz çelik sektörü olarak öncü olmak istiyoruz

Erkek egemen olarak görülen bir sektörde sanılanın aksine kadınların sayısının bir hayli fazla olduğuna dikkat çeken Selen Sanal, “Cumhuriyeti’mizin 101’inci yılını kutladığımız bugünlerde Paslanmaz Sanayici ve İş İnsanları Derneği adına, ‘Çelik Kadınlar Gecesi’ni düzenledik. Cumhuriyet’e gönül vermiş tüm kadınlar ile burada bir arada olmaktan onur duyuyoruz. Dünya Ekonomik Forumu'nun 2023 Küresel Cinsiyet Eşitsizliği Raporu, cinsiyet eşitliği konusunda ilerlememizin yavaşladığını ortaya koyuyor. Türkiye, 146 ülke arasında 130. sırada yer alıyor. Bu da kadınların güçlenmesinin önünde ciddi engeller olduğunu gösteriyor. Eğitimde, istihdamda ve siyasette kadınların temsil oranı, erkeklerle kıyaslandığında oldukça düşük kalıyor. Kadınların sosyal, ekonomik ve toplumsal hayatta eşit bir yer edinmeleri için mücadele etmemiz şart. Kadınların güçlenmesi, sadece kendileri için değil, tüm toplum için bir kazançtır. Paslanmaz çelik sektörü olarak bu konuda da öncü olmak istiyoruz. Türkiye’nin gelişimi için, üretimi için çok kıymetli bir sektörün kadın temsilcileri olarak, kadınların daha fazla iş yaşamına dahil olması için mücadelemizi sürdüreceğiz.” dedi.

Geleceği bizim gibi güçlü kadınlar şekillendirecek

Kadınların gerek Türkiye'de gerek dünyada karşı cinsle aynı tecrübe ve eğitime de sahip olsa yüzde 20 daha az maaşla çalışmak zorunda kaldığını kaydeden Pınar Turan, “Faaliyet gösterdiğimiz paslanmaz çelik sektörü erkek egemen bir sektör olarak düşünülse de düzenlediğimiz gecemizde bir çatı altında 100’e yakın kadın bir araya geldik. Biz kadınlar olarak varız, kadın olarak bu sektörün içindeyiz, hiç de azımsanacak bir sayıda ve güçte değiliz. Gururla bir araya gelen kadınlar olarak sektörümüzü nasıl ileriye taşıyorsak, ülkemizi de daha ileriye taşıyacağız. Atatürk'ün Cumhuriyet ile bize bahşettiği eşit haklarla toplumda fikrimizi söyleyebilen kadınlar olarak PASİD önderliğinde bir araya geldik. Bu organizasyonu bir başlangıç olarak görüyoruz. Sektörümüzde, ülkemizde, evde, sokakta, daha başaracak çok işimiz olduğuna inanıyoruz. Birbirimize destek olarak birbirimizin gelişimine, büyümesine katkıda bulunarak, geleceğin genç kadınlarına daha iyi bir miras bırakmayı hedefliyoruz. Geleceği biz ve bizim gibi güçlü kadınlar şekillendirecek.” ifadelerini kullandı.

‘Kadınlar olarak her kademede varız’

Kadınların bu sektörde çok daha fazla olması gerektiğine vurgu yapan Hanife Çınar Wideberg sözlerini şöyle sürdürdü: “Sektörde çalışan yüksek sayıdaki kadının sektörü daha da ileri taşıdığını söylememiz gerekiyor. 5 milyar dolarlık büyüklüğe sahip bir sektörüz. Çalışması zor bir sektördeyiz. Ancak ülkemizin güçlü kadınları olarak tüm zorlukları aştığımız gibi, sektörümüzdeki zorlukları da birer birer aşıyoruz. Bir yandan ithalatı ve ihracatı, diğer taraftan üretimi yönetiyoruz. Satış tarafında da kadınlar olarak varız, yönetim kademelerinde de. Ülkemizde çalışan kadın sayısının daha da yukarılara çıkmasını amaçlıyoruz. Bu organizasyon ile nasıl güçlü olduğumuzu da göstermiş olduğumuza inanıyoruz.”

Gecede ayrıca sektöre çok uzun yıllardır emek vermiş Seher Öntaş ve Hanife Çınar Wideberg’e ‘En Güçlü Çelik Kadın’ plaketleri takdim edildi.