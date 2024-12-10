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Akbank'tan KOBİ'ler için yeni kampanya: Yüzde 50 indirim fırsatı

Akbank, KOBİ'lerin dijitalleşme süreçlerini desteklemek amacıyla Usersdot işbirliğiyle yeni bir kampanya başlattı. Kampanya kapsamında, Akbanklı KOBİ'ler, Usersdot'un Dot Assist ürününe yüzde 50 indirimle sahip olacak.

Haber Merkezi
AA
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Akbank'tan KOBİ'ler için yeni kampanya: Yüzde 50 indirim fırsatı
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Akbank'tan yapılan açıklamaya göre, Akbank, KOBİ'lerin dijitalleşme sürecini destekleyen çalışmalarına yenisini ekledi. Pazaryerlerinde satış yapan Akbanklı KOBİ'ler, 7/24 müşteri sorularına hızlı ve detaylı yanıtlar vererek müşteri memnuniyetini artıran Usersdot'un Dot Assist ürününe yüzde 50 indirimle sahip olabiliyor.

Müşteri sorularına kesintisiz yanıt sağlayarak işletmelerin operasyonel yükünü hafifleten ve satış performansını destekleyen Dot Assist, Akbank ticari kredi kartı veya banka kartı ile 31 Aralık'a kadar Akbank KOBİ müşterilerine özel avantajlarla sunuluyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akbank KOBİ Bankacılığı Genel Müdür Yardımcısı Bülent Oğuz, işbirliğiyle, işletmelerin müşteri deneyimini iyileştirmeye çalıştıklarını belirterek, onların operasyonel verimliliği artırma çalışmalarını desteklemeyi hedeflediklerini aktardı.

"Artan rekabet ortamında Akbanklı KOBİ'leri bir adım öteye taşıyor"

Temel önceliklerinin KOBİ'lerin iş süreçlerini kolaylaştıran ve onları büyüme yolculuklarında güçlendiren çözümler sunmak olduğunu kaydeden Oğuz, "Usersdot işbirliğiyle sunduğumuz bu kampanya, işletmelerin müşteri memnuniyetini artırmalarına ve dijital dönüşüm süreçlerini hızlandırmalarına olanak tanıyor. Böylece artan rekabet ortamında Akbanklı KOBİ'leri bir adım öteye taşıyor. Türkiye'nin dört bir yanındaki KOBİ'lerimize destek olmak için yenilikçi ürün ve hizmetler geliştirmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

"Satış kararını etkileyen müşteri sorularının büyük çoğunluğu mesai saatleri dışında geliyor"

Usersdot Kurucu Ortağı ve Üst Yöneticisi (CEO) Sevin Ballıktaş da e-ticaret dünyasında 7/24 devam eden bir operasyonun söz konusu olduğuna dikkati çekerek, "Satış kararını etkileyen müşteri sorularının büyük çoğunluğu mesai saatleri dışında geliyor. Akbank ile gerçekleştirdiğimiz bu işbirliği, KOBİ'lerin müşterilerine hızlı ve etkili yanıtlar sunarak rekabet avantajı kazanmalarına olanak tanıyor. Dot Assist ile işletmelerin hem büyümelerine destek oluyor hem de e-ticaret ekosistemine değer katıyoruz." açıklamasını yaptı.

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