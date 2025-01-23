KOSGEB, ölçek büyütmek isteyen KOBİ’lere destek olacak

CANAN SAKARYA-ANKARA

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB), 2025’in ilk ayında iki destek programı açıkladı. KOSGEB Başkanı Ahmet Serdar İbrahimcioğlu, KOBİ'lere ilişkin iki destek programı yayınladıklarını belirterek, “Küresel rekabetteki firmalarımızın sayısını artırmak amacıyla, 6 Ocak itibarıyla yeni 2 destek programı yayınladık. Bunlardan bir tanesi ölçeklerini büyütmek isteyen firmalarımız için kapasite geliştirme desteği, diğeri de ölçeklerini artık büyütmüşler, belli bir aşamaya gelmişler, ‘küresel rekabete açmalıyız’ dediğimiz işletmeler için de Küresel Rekabet Destek Programı'nı ilan ettik. Bu bağlamda tohum aşamasından artık dünyaya açılacak, globale geçecek şekilde destek programlarımızı yeni bir proses içerisinde tanımlamış olduk” dedi.

170 bin KOBİ ziyareti yapıldı

İkiz dönüşüm olarak tarif edilen, yeşil dönüşüm ve dijital dönüşümün önemli olduğuna dikkat çeken KOSGEB Başkanı İbrahimcioğlu, destek programlarını anlatmak ve değerlendirmelerde bulunmak için Türkiye genelinde ziyaretler yaptıklarını kaydederek, “Hem de desteğin sadece nakdî olmadığını, ayni de devam ettiğini ifade etmek üzere de her bir KOBİ'mizin yanına gittik. 2024 yılında yaklaşık 170 bin KOBİ'yi yerinde ziyaret ettik. Uzmanlarımızla eğitim vermeye devam ediyoruz” diye konuştu. İbrahimcioğlu şu bilgileri paylaştı: “Sahada yaygın bir şekilde anlatımını yapma gayretinde olduğumuz bir yönderlik destek programımız var. Yönderlik demek, aslında bir nevi mentörlüğün Türkçesi, 2024-2028 Stratejik Planı'nda da sıkça geçiyor. Yönderlik Destek Programı kapsamında dijital olgunluğunu analiz ettirmek isteyen firmalarımızın okuryazarlığını anlaması için kendini önce tanıması gerekiyor. Aynı zamanda firmalarımızın dijital olgunluklarını analiz edecek ve dijital olgunluk seviyelerini bulunduğu yerden daha yukarıya çıkaracak şekilde hizmet etmek üzere dijital olgunluk analizi ve yol haritası kapsamında bir destek programı ilan ettik. Şu anda bunun üzerinde çalışmalarımızı devam ettiriyoruz” diye konuştu. KOSGEB Başkanı Ahmet Serdar İbrahimcioğlu, 2024'te 57 bin işletmeye 13.2 milyar lira destek sağladıklarını açıkladı. Desteklerin ticaret, inşaat, hizmet ve imalat sektörleri olmak üzere dört ana kalemde toplandığını kaydeden İbrahimcioğlu, sağladıkları desteklerin yüzde 45’ini imalat sanayine verildiğini kaydetti. KOSGEB Başkanı İbrahimcioğlu, iş kurma desteği olarak bilinen yeni girişimciler için verilen desteklerde de imalat sanayinin ağırlığına dikkat çekti.

Destekten 10.2 bin firma yararlandı

Geçtiğimiz yıl bu kapsamda 10 bin 225 yeni girişimcinin desteklendiğini kaydeden KOSGEB Başkanı Ahmet Serdar İbrahimcioğlu, “İş kurma desteği dediğimiz, bizim en çok bilinen yeni girişimciler için verdiğimiz destekler kapsamında 10 bin 225 işletmeye destek verdik. Bunların da yüzde 70'i imalat sanayi dışındaki işletmeler” dedi.

Destek alanlarını genişletiyor TBMM Meclis Sanayi Komisyonu’nda, KOSGEB ile ilgili düzenlemenin de yer aldığı yasa teklifinin görüşmelerinde milletvekillerinin sorularını yanıtlayan İbrahimcioğlu, 12’nci Kalkınma Planı ile destekleme modelinde bir değişime gittiklerini belirtti. İbrahimcioğlu; sadece imalat değil, bilişim, teknoloji, bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetleri yürüten işletmelere daha fazla destek vermek için yeni programları uygulamaya aldıklarını belirtti.

■ EĞİTİM PROJELERİ ARTIYOR

NİYEP, kalifiye personel sorununa çözüm arıyor

EKONOMİ/TARSUS

Mersin’in Tarsus ilçesinde, işverenlerin nitelikli iş gücü ihtiyacının karşılanması için hayata geçirilen Nitelikli İşgücü Yetiştirme Programı (NİYEP) kapsamında çeşitli mesleklerde eğitim programları düzenlenecek, kursiyerlere asgari ücret seviyesinde ödeme yapılacak.

Tarsus İŞKUR Müdürü Kürşat Dal, Tarsus Ticaret ve Sanayi Odası (Tarsus TSO) Genel Sekreteri Nermin Ateş, Tarsus Ticaret Borsası (TTB) Genel Sekreteri Hasan Şanlı ve Genel Sekreter Yardımcısı Ezgi Fındık Güngör’den oluşan NİYEP Kurulu, ilk toplantısını gerçekleştirdi. Proje kapsamında, işverenlerden gelen talepler doğrultusunda ve uygun görülen mesleklerde eğitim programları düzenleneceğini belirten İŞKUR Müdürü Kürşat Dal, “NİYEP, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği iş birliğiyle, 23 Eylül 2024 tarihinde imzalanan genel çerçeve anlaşmasının bir parçası olarak uygulanmaya başladı. Katılımcılara asgari ücret seviyesinde ödeme yapılacak ve bu süre zarfında Genel Sağlık Sigortası ile İş Kazası Meslek Hastalıkları Primleri İŞKUR tarafından karşılanacak” dedi.

Başvurular iki kuruma yapılacak NİYEP’in şehrin ekonomik kalkınması açısından büyük bir fırsat sunduğunu vurgulayan Kürşat Dal, “İş dünyasının nitelikli iş gücüne olan talebini bu programla karşılayacak, şehrimizi ekonomik anlamda üst seviyeye taşıyacağız. Proje için başvurular, Tarsus TSO ve TTB tarafından alınacak. Hem işverenlerin talepleri hem de kursiyerlerin beklentilerini dikkate alarak, en verimli eşleştirmeleri gerçekleştirmek için titizlikle çalışacağız” diye konuştu.

Noktalama Projesi 5 ay sürecek

EKONOMİ/BURSA

Bursa İş Kadınları ve Yöneticileri Derneği’nin (BUİKAD) bu sene 17’ncisini gerçekleştireceği “Noktalama Projesi” öncesi, BUİKAD’ın gönüllü üyelerinin katılımıyla koçluk eğitimi yapıldı. Bursa’daki 3’üncü ve 4’üncü sınıf üniversite öğrencisi genç kızlar, BUİKAD tarafından düzenlenen proje kapsamında deneyimli isimler tarafından geleceğe hazırlanıyor. BUİKAD’ın gönüllü üyeleri, 16 yıldır aralıksız süren ve bu sene 17’ncisi yapılacak “Noktalama Projesi” kapsamında bugüne kadar 600’e yakın öğrenciye, belirlenen eğitim programı kapsamında koçluk desteği verdi. BUİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Şeyda Şençayır, 18 Ocak 2025 tarihinde başlayan proje kapsamında bu yıl 55 öğrenciye koçluk yapacaklarını söyledi. Başkan Şençayır, projenin sadece Bursa'da değil Türkiye çapında önemli bir konuma sahip olduğunu belirterek gençlerin ve kadınların ekonomiye dahil edilmeleri konusunda örnek projeler hayata geçirdiklerini kaydetti. Noktalama Projesi 5 ay sürecek, kız öğrencilere koçluk desteğinin yanı sıra 10 farklı eğitim de verilecek.

2025'te KOBİ'lerin teknoloji gündemi "bot" güvenliği olacak

İnternet trafiğinin güvenli yönetilmesini sağlayan Estonya merkezli BotGuard’ın Başkan Yardımcısı Artur Cyganek, internet trafiğinin yarısına yakınını botların oluşturduğunu, bunların yüzde 32’sinin de kötü amaçlı olduğunu söyledi. Bot, bilişim sektöründe "robot" anlamında kullanılıyor. Bot’ların en önemli özelliği internette insan gibi içerik üretmeleri.

Hızla gelişen dijitalleşme, siber güvenlik tehditlerini de büyütüyor. 2025’te yapay zeka alanındaki gelişmelere paralel artacak siber güvenlik sorunları iş dünyasının en çok konuşacağı gündemlerden biri olacak.

Kurumların internet trafiğini güvenli şekilde yönetmelerini sağlayan, Türkiye pazarına Elcore distribütörlüğünde giren Estonya merkezli BotGuard’ın Başkan Yardımcısı Artur Cyganek, iş dünyasını yakından ilgilendiren bu önemli konuya dikkat çekerek, özellikle kötü bot trafiğinin artışının kurumların gerçek kullanıcılara ve müşterilere ulaşmasını giderek zorlaştıracağını vurguladı. Cyganek’in açıkladığı araştırmaya göre, 2023’te tüm web sitesi trafiğinin yüzde 49,6’lık kısmı, yani yarısına yakını botlar tarafından oluşturuldu. Bunların yüzde 17,6’sını iyi botlardan, yüzde 32’lik kısmını kötü amaçlı botlardan meydana geldi. Her yıl web trafiğindeki gerçek kullanıcı hareketliliği yüzde 2,2 oranında düşüyor. Buna karşılık, iyi amaçlı botlar yüzde 0,3 oranında artarken, kötü amaçlı botlar yüzde 1,8 oranında artıyor.

Kötü botlar, sadece kurumların internet trafiğini engellemekle kalmıyor, aynı zamanda fiyat manipülasyonu, dolandırıcılık ve veri hırsızlığı gibi birçok zararlı faaliyet gerçekleştiriyor veya müşterilerin satın alma kararlarını olumsuz yönde etkileyecek şekilde süreçleri gereksiz zorlaştırıyor. Cyganek’in belirttiğine göre, artan kötü bot trafiği ve siber saldırılar, özellikle e-ticaret, finans, sağlık, oyun, telekom ve seyahat gibi sektörlerde büyük sorunlara yol açacak. Örneğin randevuları dolu olmayan bir kurumun tüm randevuları bot’lar nedeniyle dolu gibi gözükebilecek.

Cyganek, konuyla ilgili şunları söylüyor: “Basit araçlarla bot yazmak ve internette kişisel bilgileri toplamak, yazılmış bir makale, fotoğraf ya da bir içeriği hızlıca kopyalamak, kampanyalarda önden sıra tutmak, yılın en önemli konseri için ya da derbi için herkesten önce sıraya girmek, hatta çok sevdiğiniz bir pazar yerindeki ürünü herkesten önce sepete ekleyip beklemek, artık bir mail atmak kadar kolay... Botların kullanımı bu kadar kolayken, verdikleri maddi hasar çok ciddi. Bu nedenle, 2025’te kurumların teknolojiden sorumlu CTO’larının gündemi bot’lar olacak.”