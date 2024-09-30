10 yıl uğraştık, 1.3 milyar dolar yatırdık, devlete 1.4 milyar dolar kira ödeyeceğiz

Haliç’te Camialtı ve Taşkızak Tersaneleri’nin yerinde FTG Development’in hayata geçirdiği Tersane İstanbul’un lokomotif projesi olarak yeni açılan Rixos Hotel’e, Yönetim Kurulu Başkanı Fettah Tamince’nin sohbet buluşması için girdiğimde Çetin Pehlivan karşılama yaptı:

- Antalya Kemer’deki The Land Of Legends’in Genel Müdürüydüm. Fettah Bey, Tersane İstanbul Rixos’a geçmemi istedi, bir hafta önce göreve başladım.

Bir grup meslektaşımla Çetin Pehlivan’ın rehberliğinde otelin, Haliç’in sularıyla bütünleşmiş görüntüsü veren sonsuzluk havuzu kenarına geçtik, Fettah Tamince ile sohbete başladık.

Tamince, projenin hayata geçmesinin 10 yıl sürdüğünü belirtti:

- İnşaat 3 yıl sürdü. Şu anda projenin yüzde 60-65’i tamamlanmış durumda. 7 yıl da imar durumu, izinler, davalar, proje hazırlıkları ile uğraştık. Sonunda Tersane İstanbul’un amiral gemisi olan Rixos’u hizmete açtık.

Bölgede inşaat yapmakla ilgili şu noktanın altını çizdi:

- Burası Haliç’le iç içe bir alan. Baştan itibaren inşaat sürecinde depreme dayanıklılık konusunda tedbirlerimizi almıştık. Ancak, 6 Şubat 2023 depremlerinin ardından tedbirlerimizin seviyesini artırdık, ekstra güçlendirmeler yaptık.

İnşaat sürecinde Yönetim Kurulu Başkanı olduğu Sembol İnşaat’ın görev aldığı proje alanında 27 tarihi bina olduğunu kaydetti:

- 27 tarihi binayı çelik askılarla güçlendirerek restore ettik.

Rixos’un yanı başında tarihi binalarla bütünleştirilerek yürütülen inşaata işaret etti:

- Rixos’ta Fransız Accor Grubu ile ortağız. Burada yeni bir otel markası yaratıyoruz. Markamız, geçmişte mücevher sektöründe faaliyet gösterirken kullandığım “Aliee” olacak. Bu otel Accor ortaklığı dışında kalacak.

Tersane İstanbul’daki otel sayısının toplam 4 olacağının altını çizdi:

- Otellerden biri Delano olacak, diğeri de Orient Express. 4 oteldeki toplam oda sayısı 1100’ü bulacak.

Tersane Haliç’in yapıldığı alanı, açılan ihalede 49 yıllığına kiraladığını anımsattı:

- 4 yılı inşaat süresi olarak öngörüldü. Kalan 45 yıllık dönemde de Tersane İstanbul’u biz işleteceğiz. Projede 600’e yakın da rezidans var. O bölümü 45 yıllığına satacağız.

Projenin maliyetini merak ettik, paylaştı:

- Aslında ihaleye ilk girdiğimizde projenin toplam bedelinin 700-750 milyon dolar olacağını hesaplamıştık. Düşündüğümüz gibi olmadı. Yatırım miktarımız 1.3 milyar doları buluyor.

45 yıllık işletme döneminde devlete ödeyecekleri kiraya dikkat çekti:

- 45 yılda devletimize 1.4 milyar dolar kira ödeyeceğiz.

Projeyle İstanbul’da hayatı denizle bütünleştirecek adımlar atacaklarına vurgu yaptı:

- Misafirlerimize hizmet etmek üzere 6 tane bot aldık. Ayrıca projenin bir parçası olarak Şehir Hatları Vapurları için de bir iskele yapacağız.

Galataport projesi kapsamındaki Peninsula Hotel’i örnek gösterip sordum:

- Peninsula, Galataport’taki otele yatırımcı olarak da girdi. Accor Grubu, Tersane İstanbul’daki Rixos’a ayrıca yatırımcı olarak girmeyi düşünmedi mi? Ya da gelecek diğer markalardan böyle bir teklifi yönelten oldu mu?

Şu yanıtı verdi:

- Burası dünyada da eşi benzeri olmayan bir proje. Para koymak isteyen çok oldu. Bu aşamada düşünmedik. Yatırımı tamamlayalım, proje tam faaliyete geçsin, sonra gelecek ortaklık teklifleri ile ilgileniriz.

Havuza yakın noktadaki tersane döneminde kullanılan eski vinçe dikkat çekti:

- Proje alanında bunun gibi toplam 6 vinç var. Hepsinin bakımları yapıldı. Altlarına güçlendirme kazıkları çakıldı. T5 adlı bir yapı var, onu da askıda tutup zemin güçlendirmesi yaptık.

İstanbul turizmine dönük iddiasını ortaya koydu:

- Tersane İstanbul, bünyesindeki 4 farklı otelle şehrimizin turizmine ek trafik yaratmaya aday bir proje olsun diye planlar yapıyoruz.

Tersane İstanbul’daki Rixos, 2027 metrekare etkinlik alanına sahip Tersane Balo Salonu ve 1482 metrekarelik alana sahip Tersane İstanbul Event Hall ile birçok yerli, yabancı organizasyona ev sahipliği iddiasıyla yola çıkmış bulunuyor…

Tersane İstanbul’daki 4 otel, kentte Tamince’nin beklediği gibi ek turizm trafiği yaratır mı?

İstanbul’daki konaklama fiyatlarını turisti ürkütmeyecek dengeye de dikkat edilerek yukarı çekmeyi tetikler mi?

Rahmi Koç Müzesi misafirlerimiz için kapılarını hemen açtı

FTG Development ve Rixos Yönetim Kurulu Başkanı Fettah Tamince, Galataport’la Tersane İstanbul’un kentin “down town”ı (şehir merkezi) rolü oynayacağını savundu:

- Galataport’la çok yakınız. İki proje birbirini destekleyecek. Galataport, İstanbul’un “down town”ı haline geldi. Tersane İstanbul da öyle olacak.

Rahmi Koç Müzesi’ne işaret etti:

- Tersane İstanbul Rixos’ta konaklayan yabancı misafirlerimizi Rahmi Koç Müzesi’ne götürmek için müze yönetimine, “indirimli bilet alabilir miyiz?” teklifinde bulunduk. Müze yönetimi misafirlerimize kapılarını ücretsiz açtı.

Yabancı misafirlerinin müzeden çok etkilendiğini belirtti:

- Özel yabancı misafirlerimi de Rixos’un botuyla Rahmi Koç Müzesi’ne götürdüm. Hem çok keyif aldılar, hem de etkilendiler. Müze gerçekten çok büyük bir değerimiz.

Tersane İstanbul’da Koç Ailesi’nin yaptırdığı müzeye de işaret etti:

- Sadberk Hanım Müzesi de Tersane İstanbul’a değer katan projelerden biri olacak.

Haliç’te yüzdüm, yunusları çektim

FTG Development Yönetim Kurulu Başkanı Fettah Tamince, kurucusu olduğu Rixos Otelleri’nin 3 kıtada 8 ülkede bulunduğunu belirtti:

- Rixos, hep resort otel olarak algılandı. 2005’te Dubai’ye gittik, orada “şehir resortu” konsepti yarattık. Zincirimizin amiral gemisi olan 432 odalı Tersane İstanbul Rixos, “şehir resortu” konseptini Haliç kıyısına taşımış oldu.

Haliç’in suyu ile ilgili ölçümler yaptırdıklarını bildirdi:

- Ölçümlerde Haliç, yüzülebilir çıktı. Ben de sonsuzluk havuzumuzda yüzerken Haliç’e de girdim. Ayrıca yunusları da burada çektim.

Ardından ekledi:

- Bir tane de deniz suyu kullanılacak havuz yapacağız.

Contemporary ‘Art Week İstanbul’a dönüşür mü?

FTG Development ve Rixos Yönetim Kurulu Başkanı Fettah Tamince, Tersane İstanbul’un Comtemporary İstanbul’a ev sahipliği yaptığını anımsattı:

- Contemporary İstanbul, 23-27 Ekim 2024’te yine Tersane İstanbul’da gerçekleşecek.

Aklından geçeni paylaştı:

- Contemporary İstanbul’un artık “Art Week İstanbul”a dönüşmesini istiyorum.

Ardından ekledi:

- Tersane İstanbul’u kentin en önemli etkinlik alanlarından bir haline getirmek istiyoruz. Özellikle uluslararası etkinlikler şehirdeki konaklama fiyatlarını o dönemlerde yukarı çekiyor. Dünyanın her tarafında sistem böyle işliyor.

Çok para veriyoruz ama TGA iyi tanıtım yapıyor

Rixos Yönetim Kurulu Başkanı Fettah Tamince, İstanbul’un turizm açısından potansiyeline inandığını belirtti:

- İstanbul, bence hak ettiği düzeyde turist çekemiyor. Yani, potansiyeli iyi kullanamıyoruz.

Tanıtım konusu üzerinde durdu:

- Çok para ödüyoruz ama Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) topladığı kaynaklarla iyi tanıtım yapıyor.

Tersane İstanbul projesinin hazırlık aşamasında araştırmalar yaptırdıklarını kaydetti:

- Rixos zincirinde yılda 1 milyon kişi konaklıyor. 50 farklı milletle çalışıyoruz. Misafirlerimizin büyük bölümü Batı ülkelerinden geliyor. Tersane İstanbul Rixos’a nasıl bir misafir profilinin gelebileceğini araştırmayla anlamaya çalıştık. Projeyi ona göre hayata geçirdik.