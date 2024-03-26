100 bin nüfuslu ilçede 200 bin kişiye iş ve aş sağlayacak yatırım     

Kulağa garip gelse de durum başlıktaki gibi. Açılışı geçen hafta Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat tarafından yapılan Batı Anadolu Serbest Bölgesi, tam kapasiteye ulaştığında 20 bin kişiye istihdam sağlayacak. Batı Anadolu Serbest Bölgesi Kurucu ve İşleticisi A.Ş. (BASBAŞ) Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve CEO’su Dr. Faruk Güler’in ifadesiyle: “Dolaylı işlerle birlikte yaklaşık 200 bin kişiye iş ve aş kapısı olacak.” Oysa şu an bölgenin içinde bulunduğu ilçe olan Bergama’nın nüfusu 107 bin 133. Bergama, bu gibi durumlarda komşuları olan Dikili ve Kınık’la birlikte değerlendirilir. Bu üç ilçenin nüfusunu topladığımızda bile rakam ancak 185 bine ulaşıyor.

Yine başa dönelim… Kulağa garip gelse de durum bu. Açıklaması zor değil. 2,5 milyon metrekare alan üzerine kurulan Batı Anadolu Serbest Bölgesi, bu rakamlara hemen ulaşmayacak. Yine Faruk Güler’den aktaralım: “Bu yıl bölgede 500 kişi istihdam edilecek, 2025’te bu rakam bin kişiye çıkacak.” Yani 20 bin kişilik istihdama ve dolaylı olarak 200 bin kişinin iş ve aşa kavuşmasına daha var.

Peki rakam gerçekçi mi? Bu soruya cevap aradığımızda karşımıza Türkçemizdeki “yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır” kalıbı çıkıyor. Şöyle ki, Batı Anadolu Serbest Bölgesi, Türkiye’nin en başarılı serbest bölgelerinden biri olan Ege Serbest Bölgesi öncülüğünde kurulan BASBAŞ tarafından hayata geçiriliyor. Ege Serbest Bölgesi, 1990 yılında kurulduğunda Gaziemir’in nüfusu 10 bin dolayındaydı. Şu an sadece Ege Serbest Bölgesi’nin sağladığı istihdam 25 bine yaklaşmış durumda. Aradan geçen 35 yıllık zaman diliminde Gaziemir’in nüfusu da 137 bini aştı.

Yani, ortada garip bir tespit yok. Üstelik Batı Anadolu Serbest Bölgesi’nin hedef rakamlara ulaşması için bu kadar da beklenmeyecek muhtemelen. Hem BASBAŞ kadrolarının deneyimi, hem bölgenin lojistik cazibesi, hem de hedeflenen sektörlere yönelik konjonktür bölgenin doluluk oranlarının hızla yükseleceğini gösteriyor.

Önce mesleki eğitim, sonra altyapı

İnsanın aklına bir de bu kadar kalifiye elemanın nasıl bulunacağı geliyor. Malum, iş dünyasının en büyük sorunu vasıflı eleman eksikliği. Ama BASBAŞ bunu da düşündü. Hatta altyapı için kazmayı vurmadan önce eğitim kurumları ile anlaştı. Bergama’daki iş gücünü, bölgeye gelecek yatırım çeşidine uygun olarak daha vasıflı hale getirmek için 2 meslek yüksekokulu ve 10 teknik meslek lisesi ile 2 yıldır projeler yürütüyor. Geçen yıl 80 öğrenciyle başlattığı mentorluk eğitimini bu yıl da devam ettiriyor. Eleman ihtiyacı arttıkça, eğitim projelerinin sayısı da artacaktır.

Yani, ne 20 binlik istihdam, ne 200 bin kişiye iş-aş hiç de uzak hedefler değil. Hatta Faruk Güler’in öngörüsü daha da iddialı. Yine, onunla bitirelim: “Gelişmeler Bergama’nın il olmasını sağlayacak.”