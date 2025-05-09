12 yılda 50 bini aşkın arıcı ile kol kola girdi, 2 milyon kovanı destekledi

BEE’O Propolis Kurucusu Aslı Elif Tanuğur Samancı, şirketin 12’nci yılıyla ilgili bir mesaj gönderdi:

Bilimin rehberliğinde, doğanın kalbinden aldığımız ilhamla, 12 yıl önce, arıların mucizeleriyle hayatlara anlamlı dokunuşlar katmak için yola çıktık.

Bugün binlerce kovanla sunduğu benzersiz kaynakları sürdürülebilir yöntemlerle işleyerek hem doğaya hem insan sağlığına katkı sunmaya devam ediyoruz.

12 yıldır aynı sözü söylüyoruz: Arı varsa hayat var…

Aslı Elif Tanuğur Samancı, bu mesaja davetiyeyi ekledi:

BEE’O Propolis’in 12’nci yılında bu yolculuğumuzu konuşmaya bekliyoruz.

Dün BEE’O’nun toplantısına giderken Ekim 2016’da yazdığım yazıyı arşivden bulup okudum. Aslı Elif TanuğurSamancı’nın öyküsünü Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin Adana’da düzenlediği “İnovasyon Haftası”nda dinlemiş, Ekim 2016’da yazmıştım:

Oğlu için propolis üretimine girdi, Çin’e rakip oldu…

Gıda mühendisi Aslı Elif Tanuğur, bal sektöründe bir şirkette Ar-Ge Direktörü olarak çalışırken o dönemde 5 yaşında olan oğlu aniden ateşlenmişti. Doktoru hemen antibiyotik tedavisi başlatmış, çocuğun ateşi düşmüştü.

Annesi çocuk doktoru olan Tanuğur’un oğlunun 40 derece ateşle hastanelik oluşu, 2 ayda bir tekrarlanır hale gelmişti. Annesi dahil, çocuğu muayene eden doktorlar ateşlenmeye yol açan hastalığın ne olduğunu anlayamamıştı. Sonunda bir doktor şu teşhisi koymuştu:

- Oğlunuzun bağışıklığı zayıf. Bağışıklığını güçlendirici gıdalarla besleyin.

Tanuğur, doktorun bu teşhisi üzerine mesleğini anımsatmıştı:

- Gıda mühendisiyim. Oğlumun beslenmesine çok dikkat ediyorum.

Doktor, bağışıklığı güçlendirecek iki ürün önermişti:

- Oğlunuza arı sütü ve propolis yedirin.

Tanuğur, önce Çin’den ithal edilen iki ürünü incelemişti:

- Arı sütü, birçok protein, karbonhidrat ve yağ içeriyor. Antioksidan özelliği var.

Propolisin özelliklerini bu araştırma sırasında farketmişti:

- Propolis, arıların bitki sap, yaprak ve tomurcuklarından topladığı güçlü antibakteriyel ve antioksidan etkilere sahip bir ürün. Arılar bu yapışkan ürünü kovandaki mikropları yok etmek ve ailesinin sağlığını korumak için kullanıyor.

İki ürüne de ulaşması zor olmamıştı:

- Türkiye’de 7 milyon arı kovanı vardı ama propolis ve arı sütünde yerli üretim yoktu. Çin’den ithalat yapılıyordu. Ürünleri aldım, bal ile karıştırıp oğluma yedirmeye başladım. Arı sütü ve propolis oğluma çok iyi geldi. Bir daha ateşlenmedi.

Türkiye’de üretim olmadığını görünce çalıştığı şirketin patronuna öneri götürmüştü:

- Propolis ve arı sütü üretimine girelim.

Patronu o günlerde yanaşmamıştı:

- Ben daha çok bal ticareti yapıyorum. O üretim bana göre değil.

Aslı Elif Tanuğur, bunun üzerine İstanbul Teknik Üniversitesi’nden hocası Prof. Dilek Boyacıoğlu ile mesai arkadaşı Taylan Samancı’ya ortaklık önermişti:

- Birlikte SBS Bilimsel BEE’O Çözümler şirketimizi kurduk. İletişimim olan bal üreticileri ile görüşmelere başladım. Kovandan kazıyıp attıkları propolis ile arı sütünü almak istedim.

Propolis, kovandan çıkarıldığı haliyle yenmiyordu:

- Propolise ekstraksiyon (özütleme) işlemi uygulamak gerekiyor.

Aslı Elif Tanuğur, TİM’in toplantısında öyküsünü şöyle noktalamıştı:

- İlk işimiz arı sütü ve propolisi yerli üretmek oldu. Arıcılarla sözleşmeli çiftçilik modeliyle çalışmaya başladık. İhracat için de harekete geçtik. Sıra Çin’e rakip olmaya geldi.

Aslı Elif Tanuğur Samancı, dünkü 12’nci yıl sunumunda şu veriyi paylaştı:

- Bugüne kadar 50 bini aşkın arıcı ile işbirliği yaptık, 2 milyonun üzerinde kovana destek verdik. Bu modele yüzde 100 pestisitsiz üretim ile tam izlenebilirlik sağlanabiliyor.

BEE’O ve BEE & YOU Kurucusu ve CEO’su Aslı Elif Tanuğur Samancı, sunumunda şu noktanın altını özellikle çizdi:

- Sürdürülebilirlik artık yalnızca çevresel değil; aynı zamanda ekonomik, toplumsal ve etik bir zorunluluk. Bu anlayışı iş modelimizin merkezine yerleştirerek geliştirdiğimiz sözleşmeli arıcılık modeli ile hem üreticilere hem de doğaya değer katıyoruz.

Aslı Elif Tanuğur, BEE’O’yu ilk kurduğu günlerde Çin’e rakip olup propolis ve arı sütü ithalatına fren koymayı hedeflemişti.

12 yıllık yolculuk, Türkiye’de üretilen propolis ve arı sütü başta olmak üzere arı ürünlerini ABD’den Japonya’ya, İngiltere’den Endonezya’ya, Maldivler’den Fransa’ya, Almanya’ya, Hollanda’ya, Güney Kore’ye uzanmasını sağladı…

9.2 milyon arı kovanı var, Türkiye’deki koloni dünyada ikinci sırada

BEE’O ve BEE & YOU Kurucusu ve CEO’su Aslı Elif Tanuğur Samancı, 12’nci yıl sunumunda ülkemizdeki arıcılıkla ilgili şu verileri paylaştı:

Ülkemizde 9.2 milyon arı kovanı var.

Flora zenginliği, zengin çeşit sağlıyor.

Koloni sayısında ve arı ürünleri üretiminde dünyada ikinciyiz.

Çam balı üretiminde dünyada birinciyiz.

Ülkemizde 80 bin arıcı var.

350-400 bin kişi sektörden geçimini sağlıyor.

Arı ürünleri üretimiyle ilgili verileri de şöyle özetledi:

Propolis üretimi: 100 ton

100 ton Arı sütü üretimi: 3 ton

3 ton Polen üretimi: 150 ton

150 ton Arı ekmeği üretimi: 10 ton

10 ton Arı zehri üretimi: 100 kilogram

Dünyayı besleyen 100 ürünü arılar ‘tozlaştırıyor’

BEE’O ve BEE & YOU Kurucusu ve CEO’su Aslı Elif Tanuğur Samancı, arıların dünya için önemi üzerinde durdu:

- Arılar, doğanın en üretken canlılarından biridir. Yalnızca bal üreticisi olarak değil, aynı zamanda ekosistemin sürekliliğinde hayati bir rol üstlenmeleri nedeniyle “görünmez kahramanlar” olarak tanımlanırlar.

Ardından ekledi:

- Arıların gerçekleştirdiği tozlaşma süreci, hem tarımsal üretimin devamlılığı hem de biyolojik çeşitliliğin korunması açısından vazgeçilmezdir.

Birleşmiş Milletler (BM) Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) verilerinden örnekler aktardı:

Dünya nüfusunun yüzde 90’ının beslendiği 100 ürünün arılar tarafından tozlaştırıldığı biliniyor.

Buğdayın yüzde 100’ü

Elma, brokoli, soğan ve ayçiçeğinin yüzde 90’ı

Pamuğun yüzde 80’i

Kayısının yüzde 56’sı

Arıların yaptığı tozlaşma ile sağlanıyor.

Şehirlere ağaç dikerken arı dostu olanları seçin

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Meteoroloji Uzmanı Prof. Mikdat Kadıoğlu, BEE’O’nun 12’nci yıl buluşmasında arıların ekosistem için önemini şöyle ortaya koydu:

- Bir elmayı ısırdığınızda, görünmez bir orkestra şefinin çalıştığını bilin: Arı

Tek bir kovanın arılarının yılda 225 bin kilometre uçtuğunu vurguladı:

- Onların ürettiği sadece bal değil, yeşil bir ekonomidir.

Küresel ısınma, afetler ve tarımsal ilaçların arı popülasyonunu ciddi şekilde tehdit ettiğini belirtip, şehirlerde yaşayanlar için şu öneriyi ortaya koydu:

- Şehirlere ağaç dikerken arı dostu olanları seçin. Ayrıca bahçenize lavanta, kekik gibi bitkiler ekin, arının bal üretimini de böylelikle destekleyin.

Arının çok hassas canlı olduğunu yağmur örneği ile anlattı:

- Hafif yağış çiçekleri besler. Şiddetli yağış ise arıları yere yapıştırabilir.

Arılara en büyük zararı orman yangınlarının verdiğini kaydetti:

- Orman yangınlarında 30 milyon bal arısı yok oldu…