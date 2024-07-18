135 bin konut yapıp 14 milyar doları yönetti, 300 milyon dolara lastik fabrikası kuruyor

Mesa Holding Yönetim Kurulu Başkanı Erhan Boysanoğlu ile grubun İstanbul Bölge Müdürlüğü’nün bulunduğu Cemil Molla Köşkü’nün bahçesinde yürürken büyük oğlu, Mesa Mesken Yönetim Kurulu Başkanı Mert Boysanoğlu aradı. Konuştuktan sonra bilgi verdi:

- Mert, bugün Bağdat’tan döndü. Bağdat’ta 400 milyon dolarlık Bakanlar Kurulu binası projesini yürütüyoruz. Irak’ın projeleri yürütmek için parasal gücünün olduğunu belirtti:

- Bağdat ve çevresinde toplam 110 bin konutluk proje yürüyor. Hızlı tamamlansın diye tünel-kalıp tekniğini düşünüyorlar. Irak’ta ayrıca bir yol projesinin yürüdüğünü vurguladı:

- O projede de Türk firmalarımız görev alıyor. Bayağı Türk firması orada iş yapıyor. Polonya’da konut projelerine imza attıklarını kaydetti:

- Polonya’daki işleri bu dönem epey küçülttük. 20 milyon dolarlık işimiz yürüyor. Libya’ya ilk gittikleri dönemleri anımsadı:

- Mısrata’da 2.5 milyar dolarlık konut projesi yapmıştık. Libya o dönemlerde bizi rahatlatmıştı. Tripoli’de bir projemiz vardı, o işe mecburen yeniden döndük.

Mesa’nın konut sektöründeki 55 yıllık geçmişini verilerle değerlendirdi:

- 55 yılda 135 binden fazla konutu teslim ettik. Bugüne kadar 14 milyon metrekare yapı alanı inşa ettik. Holding olarak bugünkü karşılığı 14 milyar dolara ulaşan finansal hacim yönetti. 10 bine yakın istihdam yarattık.

Kuruluş tarihi 1978 yılına uzanan Mesa İmalat A.Ş.’ye dikkat çekti:

- Sektörde bizi ayrıştıran unsurların başında imalattaki gücümüz geliyor. Başlangıçta tünel kalıp sistemi tasarımı ve üretimi yapmak üzere kurduğumuz Mesa İmalat, kısa süre sonra diğer teknolojik kalıp ve iskele sistemlerini de ürün portföyüne ekledi.

Mesa İmalat’ın Avrupa’nın en büyük çelik kalıp üretim tesisleri arasına girdiğine vurgu yaptı:

- Yılda 200 bin metrekare çelik kalıp sistemi, 300 bin metrekare ahşap yüzeyli kalıp sistemi, 1 milyon metreküp de iskele ve döşeme kalıbı sistemi üretme kapasitesine sahibiz. 6 Şubat 2023 depremleri sonrasında bölgeye 110-120 bin konutluk kalıp verdiklerini bildirdi:

- Geçen yıl fabrikamız üretim rekoru kırdı. Şimdi yeniden ihracata ağırlık vermeye başladık. İhracat yaptığımız ülke sayısı daha önce 77’yi bulmuştu. Deprem sonrası biraz içeri dönmüştük. İngiltere’ye köprü tünel kalıbı yapıyoruz.

İhracatın parasal büyüklüğünü sordum, yanıtladı:

- Mesa İmalat’ın ihracatının üretimin yüzde 80’ine ulaştığı dönemler oldu. Şimdilerde 11.5 milyon dolarlık ihracat gerçekleştiriyor. Şirketimizin cirosu 1 milyar liranın üzerine çıktı.

Erhan Boysanoğlu, sohbet sırasında daha çok konut projelerinde öne çıkmış Mesa’yı sanayide de daha öne çıkaracak bir yatırımları üzerinde durdu:

- 2023 yılında Mesalas Lastik Sanayi A.Ş.’yi kurduk. Sanayi tarafımızla küçük oğlum Yiğit Boysanoğlu ağırlıklı olarak ilgileniyor. Afyonkarahisar’ın Emirdağ ilçesinde 90 bin metrekarelik alanda yatırım yapıyoruz. İlk etapta 2 milyar lira harcıyoruz.

Bu yılın son çeyreğinde devreye girmesi öngörülen tesisin ürün yelpazesinden örnekler verdi:

- Birinci fazda forklift, traktör, römork ve yol dışı hizmet, ikinci fazda radyal (tekstil/ çelik) traktör, iş makinesi, toma, zırhlı personel taşıyıcı, hava savunma (İHA, SİHA, F-16), üçüncü fazda radyal binek, SUV, hafif ticari ve tam çelik kamyon/otobüs lastiği üretimi planlanıyor.

Yatırımın ikinci etabını da planladıklarına vurgu yaptı:

- Mesalas’ın ikinci etap yatırımı tamamlandığında bedel 300 milyon dolara ulaşacak.

Mesa Holding’in cirosunu paylaşıp, hedeflerini ortaya koydu:

- 2023’ü 9 milyar lira ciroyla kapattık. Bu yıl sonunda 15 milyar liraya ulaşmayı hedefliyoruz. Mesa’yı yeni dönemde konut dışındaki alanlarda büyüteceğiz.

Mesa Holding’in temelleri 1969 yılında Erhan Boysanoğlu’nun hocası Aykut Mutlu’nun kurduğu Mesa Mesken Sanayi ile atıldı. Şirkette ortak sayısı önce 6’ya, ikinci kuşakların devreye girmesiyle 40’a kadar çıktı.

Boysanoğlu Ailesi 9 yıl önce tüm hisseleri devraldı.

Meslekte 55 yılı geride bırakan Erhan Boysanoğlu, Mesa Holding Yönetim Kurulu Başkanlığı dışında fiili görevlerini adım adım Mert Boysanoğlu ve Yiğit Boysanoğlu’na devrediyor, grup rotayı sanayiye doğru da çevirme yolunu seçiyor…

Dar gelirliye konut için arsa maliyeti yüzde 10-15’e inmeli

MESA Holding Yönetim Kurulu Başkanı Erhan Boysanoğlu, konut projelerinde bedeli belirleyen ilk faktörün arsa olduğunu vurguladı:

- Ülkemizde arsa maliyetleri yüzde 45-50’lerde, hatta bazı noktalarda yüzde 70’lere kadar çıkıyor. Yani, dünyanın hiçbir yerinde olmayan rakamlarla karşı karşıya kalıyoruz. Oysa yurt dışında arsa değeri oranı yüzde 20-25’i geçmiyor.

Arsa maliyetini yüzde 50 kabul ederek şu hesabı ortaya koydu:

- İnşaat maliyetini de yüzde 50 kabul edersek, bunun içindekileri şöyle sıralayabiliriz: Hafriyat yüzde 5, kaba yapı yüzde 25, ince yapı yü zde 40, mekanik ve elektrik yüzde 20, personel, genel giderler ve diğer masraflar yüzde 10’a tekabül eder.

Şu noktanın altını çizdi:

- Arsa maliyetleri düşük tutulabilirse, yatırım değerinin daha büyük kısmı yapıya aktarılabilir. Bu konuda gayrimenkul sektörünün eli kolu bağlı. Çözüm kamu tarafında.

Ardından ekledi:

- Dar gelirli vatandaşlarımıza konut üretebilmemizin temel şartı da ekonomik arazidir. Eğer arsa konusu regüle edilebilirse, arsa maliyeti yüzde 10-15 civarına oturtulabilirse fiyatlar da sosyal konut için makul hale gelebilir. Türkiye’nin gerçek konut ihtiyacı karşılanır.

Kent Etiler’e 1 milyar 440 milyon dolar yatıracak

MESA Holding Yönetim Kurulu Başkanı Erhan Boysanoğlu, gayrimenkulde bu yıl odaklandıkları projeleri sıraladı:

- Kent Etiler, Yeşilyaka Bahçe, Kemerburgaz Projesi, Ömerli ve Resneli projeleri. Ayrıca, Yeşilyaka Su, Mesa Panorama, Mesa Urla Kekliktepe, Mesa Bodrum Demirbükü ve Park Mozaik Su projelerimizin satışları ve taahhüt projemiz Çınarköy’de çalışmalar sürüyor.

Kent Etiler projesini açtı:

- Projenin toplam yatırım değeri 1 milyar 440 milyon dolar olacak. 7 yıldır üzerinde çalıştığımız çok büyük bir kentsel dönüşüm projesi olan İstanbul Karanfilköy’deki proje kapsamında 186 dönümlük arazide büyük bir mahalle kuruyoruz.

186 dönümün yüzde 65’inin imara açık olduğunu vurguladı:

- Kiptaş-Mesa-ASL ortaklığı ile gerçekleşecek projede 1361 konut, 61 ticari ünite, 82 ofis, cami ve okul yer alıyor.

Rusya’daki ciromuz 141 milyon dolar olur

MESA Holding Yönetim Kurulu Başkanı Erhan Boysanoğlu, yurt dışında 3 ülkede aktif 9 projelerinin olduğunu belirtti:

- Rusya, Irak ve Özbekistan’da 9 projemiz sürüyor. Ağırlıklı Rusya’da aktifi z. 3 ülkedeki ciromuz 2023’te 100 milyon dolar oldu. Rusya’daki ciromuzu bu yıl sonu için 141 milyon dolar olarak öngörüyoruz.

Yurt dışında 8 şirketlerinin aktif faaliyet gösterdiğini kaydetti:

- Azerbaycan, Sırbistan ve Arnavutluk gibi yeni girdiğimiz pazarlarda da güçlüyüz. Ortadoğu ile de ilgileniyoruz.

450 milyon dolarlık TEMA İstanbul’un yüzde 82’si satıldı

MESA Holding Yönetim Kurulu Başkanı Erhan Boysanoğlu, “TEMA İstanbul 2-TEMA World” projesine dikkat çekti:

- Toplam 2 bin 350 konut ve ticari alanlardan oluşan TEMA-2 projemizde ilk etap teslimler büyük oranda tamamlandı. Mesa, Artaş, Kantur & Akdaş ortaklığı ile TEMA İstanbul markasının hikayesini devam ettiriyoruz.

Toplam değeri 450 milyon dolara ulaşan projede yüzde 82’lik satış oranına ulaşıldığını kaydetti:

- Mesa-Artaş ortaklığındaki TEMA World projemizde ise fi ziksel ilerleme yüzde 50’ye yaklaştı. Toplamda 338 bin metrekarelik alan üzerinde kurulacak TEMA World, eğlence parkı ve şehir parkı özelliklerini yansıtacak.