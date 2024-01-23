20 yılda ülkemize 2 milyar dolar yatırdık, 5 yılda 3 milyar dolarlık planımız var

2018 yılı Kasım ayında Eksim Yatırım Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı olan Ebubekir Tivnikli, grubun kurucusu, babası Abdullah Tivnikli’ye vefatından bir süre önce öneri götürdü:

- Girişim sermayesi yatırım fonu Eksim Ventures’ı kursak, grubumuzun stratejisine uygun start-up’lara yatırım yapsak.

Aslında vizyoner, geleceği iyi okuyan bir iş insanı olan Abdullah Tivnikli, oğlunun önerisine sıcak bakmadı:

- Dicle Elektrik Dağıtım’da kayıp-kaçak oranı çok yüksek. Start-up işine kafa yormak yerine elektrik dağıtım tarafına daha fazla odaklanalım. Kayıp-kaçak oranını 1-2 puan daha düşürebilirsek o bize yeter.

Ebubekir Tivnikli, babasının yaptığı öneriye sıcak bakmamasını anlayışla karşıladı:

- Babam konstantrasyonumuzun dağılmasını istemiyor.

Ebubekir Tivnikli, babasının girişim sermayesi şirketi kurulmasına karşı çıkması üzerine Türkiye’nin ikinci büyük dağıtım bölgesi olan Dicle Elektrik Dağıtım’a daha fazla odaklandı:

- Biz ihaleye girdiğimizde bölgede kayıp-kaçak oranının yüzde 76 dolayında olduğu söyleniyordu. İhaleyi kazanıp, Nisan 2013’te bölgenin dağıtımını üstlendiğimizde kayıp-kaçak oranının aslında yüzde 80-85’lerde olduğunu gördük.

Kayıp-kaçak farkının neden bu kadar fazla olduğu işin içine girdiklerinde anlaşıldı:

- Tahakkuk yapılıyor ama sonra iptaller oluyordu. O nedenle tahsilat ancak yüzde 15’leri buluyordu. Kayıp-kaçakta en çok dikkati çekenler çiftçilerdi.

Toplam 6.3 milyonluk nüfusu olan Diyarbakır, Şanlıurfa, Batman, Mardin, Şırnak ve Siirt’te 2.2 milyon aboneye elektrik dağıtım hizmeti sunan Eksim Elektrik, başta akıllı sayaçlar, olmak üzere 10 yılda 30 milyar liralık yatırım yaptı:

2 bine yakın olan çalışan sayısı 7 bin 500’e çıktı.

Dicle Elektrik Dağıtım, Türkiye’de dağıtım hizmeti veren 21 elektrik şirketi arasında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ndan Ar-Ge Merkezi açma izni alan ilk kurum oldu.

Sadece 2023 yılında 8.5 milyar liralık yatırım gerçekleştirdik.

Ebubekir Tivnikli, 2023 yılı sonunda geriye dönüp baktı, 10 yılı değerlendirdi:

- Gerçekleştirdiğimiz akıllı sistemler ve yapay zeka teknolojisi odaklı yatırımlar ile sahadaki etkin çalışmalarımız neticesinde kayıp-kaçak oranını yüzde 42.5’e düşürdük. Böylece ekonomiye 10 yılda 165 milyar lira katkı sağladık.

Ebubekir Tivnikli ile geçenlerde buluşup Eksim Yatırım Holding’i konuştuk. Tivnikli’ye Kurumsal İletişim Direktörü Yusuf Ekiz ile danışmanı Mustafa Kaya eşlik etti.

Tivnikli, Türkiye’deki çiftçilerin yılda 15 milyar kilovatsaat elektrik tükettiğini belirtti:

- Tarımda elektrik tüektiminin yarısı bizim bölgede gerçekleşiyor. Birçok üretici tarlasında elektrik kullanarak kuyudan çıkardığı yeraltı suyu ile sulama yapıyor. Bu durum enerji maliyetlerinin artmasına, kayıp-kaçak oranının yüksek seyretmesine neden oluyor.

Kayıp-kaçak oranının yüzde 42.5’e düşürerek sağladıkları tasarrufu şöyle örnekledi:

- Her yıl Atatürk Barajı üretiminin 3 katı kadar elektrik tasarrufu sağlıyoruz.

Grubun varlıklarının yarısının elektrik tarafında olduğunu vurguladı:

- Grubumuz 20 yılda ülkemize 2 milyar dolarlık yatırım yaptı. Önümüzdeki 5 yılda 2.5-3 milyar dolarlık yatırım planımız var.

Grubun cirosu üzerinde durdu:

- Konsolide ciromuz 2021 yılında 24.9 milyar liraydı. 2022’de 80 milyar liraya çıktı. 2023’te 3 haneli rakama, yani 100 milyar liraya ulaştık.

Abdullah Tivnikli’yi Ekim 2008’de tanıdım. O dönemde aile şirketi Eksim Grubu’nu yönetmesinin yanı sıra Kuveyt Türk’te Başkan Yardımcılığı görevini yürütüyordu.

O dönemde gıda ağırlıklı bir grup olan Eksim’in cirosu 400 milyon dolar düzeyindeydi. Enerji sektöründe 1.4 milyar Euro’luk yatırım planları yapıyordu.

Abdullah Tivnikli, Kasım 2018’de vefat edene kadar hedeflediği gibi elektrikte büyüme adımlarını başlattı. Oğlu Ebubekir Tivnikli de büyüme temposunu düşürmedi, çıtayı yükseltti…

Elektrik dağıtımı ve üretiminin etkisiyle grubu ciroda 100 milyar liralık lige çıkardı…

Elektrik üretiminde 2500 MW kurulu güce ulaşma hedefi belirledi

EKSİM Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ebubekir Tivnikli, 2000’lerin başında yenilenebilir enerji üretimine dönük hedefle yola çıktıklarını belirtti:

- Elektrik üretim portföyümüzün yüzde 100 yenilenebilir enerji olmasına özen gösterdik. Rüzgar, güneş ve hidroelektrik santrallarına yöneldik.

Eksim Enerji’nin portföyünü açtı:

- İzmir, Balıkesir, Osmaniye, İstanbul, Sakarya, Tokat ve Amasa’da bulunan toplam 464 MW kurulu güce sahip 8 adet rüzgar enerjisi santralı (RES) ile sektörün bu alandaki öncüleri arasında yer alıyoruz.

RES’e 150 milyon Euro yatırdıklarını bildirdi:

- RES’lerimizden biri Balıkesir Susurluk’ta. İzmir otoyolu bizi santralın içinden geçiyor.

Hidroelektrik santralları üzerinde durdu:

- Ülkemizde 1 adet 63 MW, Gürcistan’da 2 adet toplam 99 MW olmak üzere 162 MW kurulu güce sahip hidroelektrik santrallerimiz faaliyette.

Güneş enerjisi (GES) için de ihaleye girdiklerini kaydetti:

- Viranşehir’de açılan ihaleden 187 MW’lık bölümünü biz aldık. Orada GES kuracağız.

Enerjideki üretim hedeflerini paylaştı:

- Elektrik üretiminde toplam 2000-2500 MW kurulu kapasiteye ulaşmayı planlıyoruz. RES ve GES için yakın coğrafyaya da bakıyoruz.

Elektrik için Ar-Ge yatırımlarına da işaret etti:

- Son 10 yılda yenilenebilir enerjinin farklı alanlarına yönelik olarak 15 milyon Euro Ar-Ge yatırımı gerçekleştirdik.

Büyük un üreticisiyiz ihracatımız 50 milyon dolara ulaşıyor

EKSİM Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ebubekir Tivnikli, Eksun Gıda’nın 1996’da kurulduğunu belirtti:

- Tekirdağ ve Konya’daki fabrikalarımızın yıllık toplam 600 bin ton un üretme kapasitesi var. 52 bin buğday depolama kapasitesine sahibiz.

200’ü aşkın ürün çeşidine sahip olduklarını bildirdi:

- Un markamız Sinangil’in 60’ncı yılını 2023’te kutladık. Ürünlerimize “Sinangil Gluten Yok” markası ekledik.

Un ihracatlarını merak ettim, paylaştı:

- 50 milyon dolarlık ihracatımız var. Kilo başına ihracat geliri 40 cent civarında.

Un sektöründe ürün çeşitlendirmesi fırsatlarına bakarken Aslı Börek’i satın aldıklarını kaydetti:

- Adını “Aslı” yapıp, kafe-gıda sektöründe hedefimizi büyüttük. 2023 yılında konseptimizi de yeniledik.

Eksim Ventures’i kurup 25 milyon dolar ayırdı 9 şirkete yatırım yaptı

EKSİM Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ebubekir Tivnikli, babasının vefat sonrası işleri tümüyle devraldığında duruma baktı:

- Dicle Elektrik Dağıtım’da kayıp-kaçak oranını belirli ölçüde düşürdük. Artık Eksim Ventures’i kurup, oluşturacağımız girişim sermayesi fonu ile stratejimize uygun, insan ve teknoloji odaklı start-up’lara yatırım yapabiliriz.

Ebubekir Tivnikli, “Fon 1” dönemi olan 2021-2022 ve 2023’te 25 milyon dolar ayırdıklarını belirtti:

- 9 şirkete yatırım yaptık. İnsan kaynaklarından finteke, gıda israfından elektrikli araç şarjına, online terapi platformundan dijital pazarlamaya kadar farklı alanlara yatırımlarımız oldu.

Eksim Ventures’ın sonraki yatırım planlarını da paylaştı:

- Gıda ve enerji teknolojileri, sağlık, mobilite, biyoteknoloji, fintek, savunma sanayi ve tarıma odaklanmaya devam edeceğiz.