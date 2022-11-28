20 yıldır ÖTV

Bazı ülkelerde lüks vergisi diye bir şey var… Fakirden değil de, zenginden daha çok vergi almak ve gereksiz tüketimden caydırmak üzere…

Bizde ise; Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) var!.. 1999 depremzedelerine yardım için konulan geçici bir ek vergi, Hazine’nin hoşuna gidince, 6 Haziran 2002’de kabul edilen 4760 no.lu Kanunla 12 Haziran 2002’den itibaren resmen uygulanmaya başlayan, ÖTV’li toplam rakamdan bir de KDV yani vergiden de vergi alınan, dünyanın en garip vergisi!..

Kimse eski Taşıt Alım Vergisi ile mukayese etmesin!.. Şimdikinin oranları ve matrahları, pek acayip!..

Motor silindir hacimleri kısmını yıllar önce kabullenmiştik, fakat araçların çıplak fiyatları üzerinden bu dar dilimler… Hele ki, döviz hareketiyle her gün değişen fiyatlandırmalar…

Kuzey Batı Avrupa ülkelerinde “çevreye zarar” baz alınarak yapılan çok detaylı vergi hesabı, basit toplama çıkarma; bizde ise 30 binlik aralıklı matrahlara göre ürün hazırlama adeta cebir…

Son matrah güncellemesinde ciddi yüzdeyle artış görünse de, fiyatlara yansımasının hiç de ciddi olmadığı görülüyor… Fakat yükselen döviz kurları ve otomobillerin ilk üretimdeki maliyet artışları, ÖTV matrahlarının en az iki misli artması gerektiğini ve yarım milyon TL’ye ulaşan “en ucuz” otomobil satış fiyatlarının en azından yüzde 30 düşmesi bekleniyordu…

Bu son yapılan güncellemenin bir ay içinde en alt dilimde araç bırakmayacak kadar yetersiz olduğunu belirtmek gerek!.. Üstelik yaşanan enflasyon karşısında 2023’e girerken, sadece (neden 10 bin ABD Doları’na kadar olduğunu anlamadığım) yüzde 45’lik dilimde değil, yüzde 50, yüzde 60’lık ve hatta yüzde 70’lik dilimde bile hiç bir seçenek kalamayacağı da aklımıza geliyor.

Elbette ÖTV, “güçlü Maliye”mizi daha da güçlendiren en önemli kalem… Fakat, daha net olarak, “Otomobilden topladığımız vergileri düşürmeyeceğiz!” denilse, bu ara kalemlerle başımız döndürülmese!..

Ya tüm otomobillere aynı ÖTV’yi uygulayın, ya da “güçlü ekonomi” isek, kaldırın hepsini, sürümden kazanın!..

Üstelik bir kaç yıl içinde bu ÖTV matrahlarının ikinci el fiyatlarındaki yansıması da zaten kaybolup gidiyor…

Bu arada, MTV’ler de yılbaşında yükselip değişecek… Onlardaki hesaplamalar da ayrı bir konu…