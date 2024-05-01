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2021’deki gibi zor bir piyasa

Atılım MURAT
Atılım MURAT AYKIRI FİNANS

Amerikan ekonomisinden komplike makro veriler geliyor. Piyasa profesyonellerinin bile kafası karışıyor. İki ay önce yazdığım “Tüm ilişkiler allak bullak” başlıklı yazıda, finansal varlıklar arasındaki ilişkilerin bozulduğunu vurgulamıştım. Bu zaman diliminde değişen bir şey olmadı.

ABD’de çekirdek enflasyonun yüzde 7’den yüzde 3’e düşmesi önemlidir. Ancak enflasyon oranı Fed’in yüzde 2’lik hedefinin hâlâ üzerindedir. Fed 2023’ün sonlarında, faiz indirimlerinin sinyalini verdi. Piyasalar altı faiz indirimini fiyatladı. Risk iştahı yükseldi. Mayısa geldik. Son üç aydır, enflasyon oranı tahminlerin üzerinde geliyor. Yılsonuna kadar faiz indirimi belki de olmayacak. Güçlü Amerikan ekonomisi, beklentileri düşürdü. Piyasa faizleri yükseldi. Bu da doları güçlendirdi. Doların güçlü olduğu bir ortamda, altın fiyatı yükseldi. Faizler yükselirse, doların değeri artarsa, başta altın fiyatı olmak üzere, emtia fiyatlarının baskı altına girmesi beklenir. Bunlar gerçekleşmiyor.

Açıklanan önemli veriler, kısa vadeli fiyat hareketlerine yol açıyor. Oynaklık seviyeleri artıyor. Japonya Merkez Bankası’nın bu hafta Japon Yeni’ne müdahalesi işleri biraz daha karıştırdı. 2021’de benzer bir piyasa ortamı vardı. Yatırımcılar açısından gerçekten zor bir piyasa.

 

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