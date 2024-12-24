2024’e hayvan hakları mücadelesi damga vurdu

Kamuoyunun yıl içinde en çok hangi olaylara tepki gösterdiğini ve değişim taleplerini ortaya koyan Change. org Türkiye 2024 raporuna göre yılın en fazla imzalanan kampanyası sokak hayvanlarıyla ilgili yeni düzenlemeye karşı başlatılan “Yasayı Geri Çek” kampanyası oldu.

Change.org Türkiye, insanların değişim talepleri için imza kampanyası başlatabildiği, ücretsiz ve herkese açık bir platform. Türkiye’de 2012 yılından beri faaliyet gösteren Change.org, Vakfa ait ve kâr amacı gütmeyen bir sosyal fayda şirketi (B-Corp) olarak faaliyetlerini sürdürüyor. Şirket her sene, halkın değişim taleplerini ortaya koyan önemli bir rapor yayınlıyor.

Change.org Türkiye, 2024 raporunu geçtiğimiz günlerde yayınladı. 2024 yılında en fazla imzalanan ve başarıya ulaşan kampanyalar gibi bilgilerin yer aldığı rapor, kamuoyunun bu yıl içinde en çok hangi olaylara tepki gösterdiğini ve değişim taleplerini ortaya koyuyor. Raporda verilen verilere göre Change.org Türkiye’de 2024 yılında toplam 6 bin 285 kampanya başlatıldı, 6 milyon 668 bin 646 imza atıldı, 91 kampanya başarıyla sonuçlandı.

Yılın en fazla imzalanan kampanyası ise, sokak hayvanlarıyla ilgili yeni düzenlemeye karşı başlatılan “Yasayı Geri Çek” kampanyası oldu.Sokak hayvanlarının barınaklara toplatılmasını içeren yeni düzenleme, 2024’te kamuoyunun yoğun tepkisiyle karşılaştı. 2024’te en fazla imzalanan kampanya, 448 bin 954 imza ile bu düzenlemeye karşı başlatılan Katliama, Barınaklara Toplamaya Hayır! #YasayıGeriÇek başlıklı kampanya oldu. 2024’te “hayvan hakları” aynı zamanda en fazla kampanyanın başlatıldığı ve en fazla imzanın atıldığı alan oldu.

Başarı ile tamamlanan 91 kampanyanın 28’i çevre ile ilgili

2024 yılında, imza kampanyalarından 91 tanesinde talep edilen değişim gerçekleşti ve kampanyalar başarıyla sonuçlandı. Başarıya ulaşan 91 kampanyanın 28’inin çevre alanında olması dikkat çekti. İmza kampanyalarıyla güçlenen yerel mücadeleler ve gerek yerel, gerek ulusal sivil toplum kuruluşlarının mücadelelere verdiği destekler, bu alanda başarının artmasına katkıda bulundu. Zeytinliklerin madencilik faaliyetine açılmasının engellenmesi, Google’ın Atatürk’ün tanımını değiştirmesi, Lösemi tedavisinde kullanılan bir ilacın SGK geri ödeme listesine alınması, “On beşinde kız ya erde gerek ya yerde” şeklindeki cinsiyetçi deyimin TDK sözlüğünden çıkarılması, kredi kartı limitinden alınacak verginin geri çekilmesi yılın öne çıkan başarılı kampanyaları arasında yer aldı. Change.org Türkiye Direktörü Didem Korkut, “Bu başarılar halkın, sivil toplum kuruluşlarının, basının ve karar vericilerin dayanışmasının bir sonucu. Bu dayanışmayı güçlendirerek çok daha fazla başarıyı birlikte hayata geçirebiliriz” yorumunda bulundu.

■ 2024’ün en fazla imzalanan 10 kampanyası

• Katliama, Barınaklara Toplamaya Hayır! #YasayıGeriÇek (448 bin 954 imza)

• İbrahim Keloğlan Tutuklansın #ErosiçinAdalet (327 bin 749 imza)

• Laik ve Bilimsel Eğitimi, Atatürk’ü ve Cumhuriyeti Yok Sayan Eğitim Programına Hayır! (65.624 imza)

• Hayvana Şiddet ve Tecavüze Hapis Yatarı Olan Cezalar Verilsin (53.153 imza)

• Teğmen Ebru Eroğlu’nun Görevine Başlama Hakkını Destekleyin (51.973 imza)

• Sayın Cumhurbaşkanı, Lütfen Leblebi’nin Gözlerine Bakın ve Yasayı Veto Edin (50.643 imza)

• 23 Aralık 2023 “Dünya Şehit Çocuklar Günü” olarak ilan edilsin. (44.946 imza)

• Dilan Polat için Adil Bir Yargılama Talep Ediyoruz (46.791 imza)

• Anayasa Mahkemesi, Hayvanların Katliamının Önünü Açan Yasayı İptal Etsin (37.312 imza)

• Yurt Dışı Çıkış Harcı Kaldırılsın (34.520 imza)

2024’te başarıyla sonuçlanan kampanyalardan bazıları

• Google, Atatürk’ün açıklamasını düzeltti: Google arama motoruna Atatürk yazınca “Eski Türkiye Cumhurbaşkanı” tanımı, Adalet Makar adlı vatandaşın başlattığı kampanya sonrası “Türkiye Cumhuriyeti’nin Kurucusu” olarak düzeltildi.

• Cinsiyetçi atasözü TDK sözlükten çıkarıldı: Anlamı “Kız on beş yaşına ulaştığında evlendirilmezse anneyi, babayı güç durumda bırakacak çok üzücü olaylar çıkabileceğinden böyle olacağına kızın ölmesi daha iyidir” olan “On beşinde kız ya erde gerek ya yerde” sözü TDK sözlüğünden çıkarıldı.

• Poyraz okuluna geri döndü: Özel eğitim sınıfından uyumsuz olduğu gerekçesiyle uzaklaştırılmak istenen 7 yaşındaki Poyraz’ın annesi kampanyayla sesini duyurdu. Karardan geri dönüldü ve Poyraz sınıfına döndü.

• Lösemi ilacı SGK ödemesine geri alındı: SGK ödeme listesinden çıkarılan 40 bin TL değerindeki ilaç, annesi lösemi hastası olan Neriman Akdemir Birer’in başlattığı kampanya sonrası ilaç tekrar listeye alındı.

• 40 aday, iklim dostu kent sözü verdi: Seçim öncesi yoğun çalışma yapan Genç iklim aktivistleri, yüz yüze görüşmeler ve imzalar sayesinde, iklim krizine karşı aksiyon almak için 40 adaydan söz aldı.