2025 yılında yabancı çalışanlara ödenecek ücretler

Türkiye'de globalleşmenin işgücü, sermaye, yatırım ve istihdam üzerindeki önemli etkileri vardır. İşgücü, sermaye, yatırım ve istihdam alanlarında sağladığı fırsatlar ve zorluklar, ülkenin ekonomik büyüme stratejilerini şekillendirmektedir. Türkiye'nin bu süreçte, hem yerel hem de uluslararası düzeyde rekabet edebilmesi için uygun politikalar geliştirmesi gerekmektedir.

Globalleşmeye bağlı olarak sermaye ve işgücü de farklı ülkelerde iş ve istihdam oluşturmaktadır. Bu kapsamda gerek yerli sermayeli şirketler, gerekse de yabancı sermayeli şirketler hem teknoloji aktarımı, hem uzmanlık, hem de üretim, iş fırsatlarının değerlendirilmesi çerçevesinde satış ve pazarlamaya dönük destekler nedeniyle yabancı çalıştırma yoluna gitmektedir. Yabancı çalışanlar için de Türkiye de çalışma izni alınarak istihdam edilmesi gerekmektedir.

01.01.2025-31.12.2025 döneminde uygulanacak asgari ücreti günlük 866,85 TL olarak belirlenerek; brüt 26.005,50 TL, net 22.104,67 TL olmuştur.

Yabancı çalışanların ücretleri, asgari ücret baz alınarak hesaplanmaktadır. Asgari ücretteki artış ile yabancı çalışanların ücretleri de güncellenmiştir.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından çalışma izni başvurularının ilgili mercilerin görüşleri de dikkate alınarak değerlendirileceği, Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmeliği’nin 13’üncü maddesi ile hüküm altına alınmıştır.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Türkiye’nin taraf olduğu ikili ya da çok taraflı sözleşmelerde aksi öngörülmedikçe, çalışma izni ve izin uzatma başvurularının değerlendirilmesinde; yabancının ikamet ve çalışma izninin süresi ile hizmet akdinin ve işin süresine göre belirli bir işyeri ya da işletmede ve belirli bir meslekte, yalnız bu işe münhasır kalmak kaydıyla iş piyasasındaki durum, çalışma hayatındaki gelişmeler, istihdama ilişkin sektörel, coğrafi ve ekonomik konjonktür değişikliklerini dikkate alma yetkisine sahiptir

Ülke içinden istihdam yerine yabancı istihdamını haklı kılacak gerekçeleri değerlendirirken, işin özel niteliğini gösterir bilgiler ile yabancının eğitim durumu, çalışacağı işyerinin ulusal ekonomiye katkısı ve bu niteliklere uygun ücret düzeyi ile istihdam durumunu da dikkate alınmaktadır.

Bu anlamda çalışma izni verilebilmesi için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından belirlenen yabancılara uygulanacak ücret kriterleri asgari ücrete bağlı olarak değişmektedir.