HABER ANALİZ / BIST 100 VE BIST TÜM-100’DE BÜYÜME

3 kriterle büyüyen 42 borsa şirketi

Borsada işlem gören 42 şirketin satış, kâr ve esas faaliyet kârlılıkları büyüdü. Geçen yıl BIST 100'deki 21 şirketin satışları %31, net kârları %344 arttı. Aynı sürede BIST Tüm-100'deki şirketlerin satışları %63,71 ve net karları %149,16 büyüdü.

Geçtiğimiz yıl, BIST 100 ve BIST Tüm-100 endekslerinde yer alan şirketlerin dörtte biri üç önemli büyüme kriterinde öne çıktı. 2023 yılında, BIST 100'deki 21 şirket ve BIST Tüm-100'deki 35 şirket, finansal başarılarıyla dikkat çekti. Sıralamayı piyasa değerine göre yaptığımızda, toplamda 42 şirketin performansı öne çıktı.

BIST 100'deki büyüyen şirketler

BIST 100'de yer alan 21 şirketin satışları 2023’te yıllık bazda ortalama %31 artarken, net kar büyümeleri %344 seviyesinde gerçekleşti. Türk Hava Yolları 417,45 milyar TL piyasa değeri ile öne çıkarken, şirket net satışlarını yüzde 62,10 artırdı. Kâr büyümesi ise yüzde 243,68 seviyesinde gerçekleşti. Şirketin esas faaliyet kâr büyümesi ise yüzde 40,21 oldu.

Kazançlar %100’ün üzerinde

Türk Hava Yolları, Ford Otosan, Aselsan, Turkcell, Coca Cola İçecek büyümeleri ile dikkat çekerken yıllık bazda da yüzde 100’ün üzerinde getiri sağladılar.

BIST Tüm-100'de büyümeler

BIST Tüm-100 Endeksindeki şirketlerin satış büyüme oranları ortalama %63,71 ve net kar büyüme oranlarının ise ortalama %149,16 olarak gerçekleştiğini görüyoruz. Listede yer alan şirketler içerisinde piyasa değeri en yüksek üç şirket aynı zamanda yıllık bazda yatırımcısına yüzde 200’ün üzerinde getiri sağladı.

Kâr kabiliyetleri arttı

Şirketleri tek tek incelediğimizde kâr kabiliyetlerini artırdıklarını görüyoruz. Maliyetlerini kısıp, faaliyet giderlerini azaltma yönüne giderek gelir artışından daha yüksek kâr sağladılar. Enflasyon muhasebesi sonrası şirketlerde büyümeler oldukça sınırlı kaldı. Firmalar bu dönemde verimliliklerini daha fazla artırma yoluna gitmeye devam edecek. Pazar daralmasının sürmesi ister istemez şirketlerin bilançosuna yansıyacak. Sınırlı büyüme koşullarında kârlılıklarını artırmayı başaran şirketler, uzun vadede yatırımcısına kazandırma potansiyelini koruyor.

PİYASALARIN NABZI

Borsada yatırımcıların radarında hangi hisseler var?

YÜKSELİŞTEKİLER



Türk Telekom (#TTKOM): 2 haftadır sürekli yükselişte. 1 Aylık zirvesinde. 1 ayda %35 yükseldi

Tekfen Holding (#TKFEN): Son 1 aylık zirvesinde. 1 aylık dibine göre %18 getiri sağladı.

Beşiktaş Futbol Yatırımları (#BJKAS): Son 12 gündür sürekli yükselişte. 1 haftada %20 çıktı.

Metemtur Yatırım (#METUR): Son 1 aylık zirvesinde. Son 8 gündür fiyatı sürekli yükselişte.

Karsan Otomotiv (#KARSN): Son 1 haftalık zirvesinde. 1 haftada hacmi %51 arttı.

DÜŞÜŞTEKİLER



Ensari Deri (#ENSRI): Son 1 haftalık dibinde. Son 1 haftalık zirvesine göre %19 değer kaybetti.

Alarko Holding (#ALARK): Son 1 aylık dibinde. 1 haftada %16 değer kaybetti.

Çimentaş (#CMENT): Son 3 gündür sürekli düşüşte. 5 günlük ortalamasını aşağı yönde kesti.

Yayla Enerji Üretim (#YAYLA): Son 2 gündür sürekli düşüşte. 1 haftada %21 geriledi.

Reysaş Lojistik (#RYSAS): Son 2 gündür düşüşte. 5 günlük ortalamasını aşağı yönde kesti.

NE OLDU?

Yılın ilk çeyreğinde otomotiv üretimi geçen yılın aynı dönemine göre %3 artışla 377 bin oldu.

Nisan ayı tüketici güven endeksinin 80,5'e yükseldi. Önceki ay bu değer 79,4 idi.

Euro Bölgesi üyelerinin toplam bütçe açığı 2023'te düştü.

Rönesans Gayrimenkul'un halka arz büyüklüğü 4,5 milyar TL oldu.

Gümüş’te düşüş %3,3'e ulaştı, fiyat 15 Nisan'dan bu yana ilk kez 27,65 dolar/ons’u gördü.

NE OLACAK?

Fitch Ratings, 24 Nisan'da Türkiye paneli düzenleyecek.

Piyasalar faiz kararına odaklanacak.

ABD verileri ve öncü PMI rakamlarına odaklanılacak.

Yabancı payı 5 gündür sürekli artanlar: ALCTL, ANHYT, ANSGR, AGYO, AYGAZ, BAGFS, BASGZ

Yabancı payı 6 gündür sürekli azalanlar: CRFSA, DNISI, DOBUR, ENKAI, ERSU, ESCOM, INDES

ZEYNEP’E SOR

BES Mİ, TEFAS MI?

BES fonları; uzun vadelidir, devlet katkısı, vergi avantajı ve çeşitlilik sunar. Erken çıkışlarda maliyetlidir, nakit çekme kısıtlıdır.

TEFAS fonları; kısa ve orta vadeli olabilir. Çeşitlilik fazladır, risk yüksektir, geçiş kolaylığı, para çekme imkanı vardır.

BES uzun vadede emeklilik amacıyla birikimde bulunmak isteyenler içindir.

Birikimimin yarısı TEFAS diğer yarısı da BES fonlarında. Yüzde 30 devlet katkısı ve stopaj avantajı sebebi ile tamamını Beste değerlendirmem doğru olur mu? / Gürsan Akkoç

Gürsan, birikimlerini konumlandırma noktasında yaptığın tercih, önüne koyduğun hedefler, üstlendiğin risk ve yatırım süresi gibi farklı faktörlere göre değişecektir. Birikimlerini tamamen Bireysel Emeklilik Sistemine yönlendirme düşüncen, elde edeceğin devlet katkısı nedeniyle cazip görünebilir. Bununla birlikte karar vermeden önce geniş bir pencereden bakmanda yarar var. Çünkü BES, uzun vadeli bir yatırım aracıdır ve genellikle emeklilik amacıyla tasarruf etmek isteyenler için uygundur. Devlet katkısı da birikime ekstra bir katkı sunar. Ancak, BES fonlarına yapılan yatırımlar belirli bir süre öncesinde çekilmesi halinde bazı mali yaptırımlar gündeme gelecektir.

Öte yandan, TEFAS (Türkiye Elektronik Fon Dağıtım Platformu) üzerinden alınan fonlar, daha likit yatırım seçeneği sunar. Farklı piyasa koşullarına uyum sağlayacak fon tipleri içerir. Bu da portföyünü daha dinamik yönetmek ve farklı finansal araçlara yayarak riskini dağıtmak isteyenler için uygundur. Birikimlerini tamamen BES'e aktarma kararını uzun vadeli hedeflerini göz önüne alarak değerlendirmelisin. Eğer yatırımlarından kısa veya orta vadeli likidite bekliyorsan, tamamını BES'e aktarmak yerine, bir kısmını TEFAS üzerinde çeşitlendirmen yerine olacaktır.

Uzun vadeli düşünüyorsan mali yapıyı incelemeli ve büyüme perspektifini yeterli görmelisin

Kuyas ve Adese hisselerini uzun vade alıyorum. Şirketler hakkında fikirlerinizi öğrenebilir miyim? / Şefik Tabak

Şefik, eğer bir hisseye uzun vadeli yatırımda bulunmuşsan o firmanın mali yapısını incelenmiş ve ileriye dönük büyümesini yatırıma değer bulmuş olman gerekiyor. Kuyas Yatırım, zarar eden bir yapıya sahipken son üç yılda artan kârlılığıyla dikkat çekti. Firma, 2021’den itibaren gelirini büyüttü. Son açıkladığı veriler de brüt kâr marjının yükseldiğini gösteriyor. Bu gelişme hissenin fiyatına olumlu yansıdı. Mart 2020’de 61 kuruş seviyesinden Aralık 2023’te 92,20 TL’ye kadar yükseldi. Son beş ayda ise kâr satışları daha belirgin.

Adese de son beş yılın ilk ikisinde zarar açıklarken son üç yılda kâra geçerken kârlılığında güçlü bir artış kaydetmeyi bildi. Son iki yıldaki kârın yüksek miktarda büyümesinde firmanın yatırım amaçlı gayrimenkullerinin değer artışının etkisi bulunuyor. Esas faaliyetlerinden ötürü kârını büyütmesi için hasılatını güçlü şekilde yükseltebilmesi şart. Son açıkladığı 2023 faaliyet döneminde ise hasılatını sadece %26,39 oranında büyütebildi. Hisse, Şubat 2022’de 62 kuruştan başladığı çıkış ile şimdilerde 2,27 TL seviyesinde olsa da Kasım 2018’de ulaştığı 11 TL’nin hayli gerisinde bulunuyor.

YATIRIM FONU

Yüksek kazanç sağlayan Dış Borçlanma Fonları

Döviz cinsi getiri hedefleyenler için fonlar

Eurobond fonları, birikimlerini yabancı para cinsinden yatırım araçlarında değerlendirmek isteyen ve uzun vadeli yatırım yapmayı hedefleyen bireysel ve tüzel yatırımcıların tercihi.

Bu fonlar yıllık bazda yatırımcısına yüzde 79,30 ile 94,17 arasında getiri sağladı.

Fonların toplam portföy değeri 19 milyar TL oldu. En yüksek yıllık getiri ise Deniz Portföy Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonunda (DBH) gerçekleşti. Bu fon yıllık bazda yüzde 94,17 oranında getiri sağladı.

En fazla kazandıranlar içerisinde 7,815 milyon TL portföy büyüklüğü ile en yüksek fon Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu (YBE) oldu. Fonun yıllık getirisi yüzde 86,31 olarak gerçekleşti. Yatırımcı sayısı ise 24.813.

EMEKLİLİK FONLARI

Emeklilikte yüksek getiri seçeneği

Dış Borçlanma Araçları Fonları Kazandırıyor

Dış Borçlanma Araçları Fonları. Emeklilik için seçenekler arasında yer alıyor. Bu fonlar fon portföyünün en az %80’inini kamu kesimince ihraç edilen ve vadesi 5-15 yıl aralığında USD cinsinden eurobondlara (dış borçlanma araçları) yatırmak suretiyle faiz geliri ve sermaye kazancı elde etmeyi hedefliyor. Dış borçlanma araçlarının dönemsel kupon ödemelerinin, olası nakit çıkışlarını karşılamak adına fona istikrarlı bir gelir kaynağı oluşturması beklenir.

Emeklilik fonlarında Dış Borçlanma Araçlarına yatırım yapan fonlar içerisinden ilk 10 emeklilik Fonunun yıllık getirileri yüzde 80 ile 92 arasında gerçekleşti

Bu fonların toplam portföy değeri 76 milyar TL oldu. En yüksek yıllık getiri ise AgeSA Hay. ve Em. K D.B.A. EYF fonunda (AVB) gerçekleşti. Fonun getirisi yüzde 92,41 oldu. Onu yüzde 89,95 getiri ile QNB Sağlık Hay. Sigorta ve Emeklilik Dış Borçlanma (CFD) takip etti.

Bu fonlar, yatırımcıların portföylerini daha geniş bir yatırım havuzundan faydalanmalarına olanak tanır. Bu, yerel piyasalardaki ekonomik veya politik risklere karşı bir çeşitlendirme stratejisi olarak işlev görür.

DÖVİZ PİYASASI

Dolar ve euronun nisan seyri

Nisan ayında jeopolitik risklerin arttığı, FED’in faiz indirimlerinde aceleci olmayacağının gözlendiği bir dönem oldu. Bu süreç içerisinde Dolar Endeksi güçlenirken Dolar/TL kuru faizlerin de yükselmesinin etkisi ile hafif yukarı bir eğilim sergiledi. Son bir ayda dolar yüzde 0,62 yükselirken euro yüzde 1,84 geriledi.

Dolarda hafif yukarı eğilim, euroda zayıf seyir sürüyor.

TAHVİL

%56,50 yıllık basit faiz

Vakıflar Bankası, %69,65 yıllık bileşik faizden bono ihraç etti

Vakıflar Bankası, 18 Nisan 2024 günü nitelikli yatırımcılara finansman bonosu ihraç etti. Toplam tutarı 1,239,600,000 TL olan bononun yıllık basit faizi %56,50, bileşik faizi ise %69,65’e denk geliyor. 91 gün vadeli bononun vadeye isabet eden faiz oranı ise %14,09 olacak.

Diğer taraftan 19 Nisan tarihli TLREF 52,99 seviyesinde bulunuyor. Vakıflar Bankası'nın çıkardığı bononun yıllık %56,50 basit faiz oranı, TLREF yaklaşık 3,51 puan üzerinde bulunuyor. Şirketin önerdiği faiz oranı, piyasa koşullarıyla kıyaslandığında daha yüksek olduğu gözleniyor. Bononun vade başlangıç tarihi 19 Nisan 2024 olurken vade tarihi 19 Temmuz 2024 olacak.

ŞİRKET PANOSU/Şirket haberlerinde bugün önemli ne var?



KOCAER ÇELİK

Uluslararası faaliyetlerini genişletmek istiyor. Bunun için yeni bir şirket kuracak

Kocaer Çelik, 18 Nisan 2024 tarihinde alınan yönetim kurulu kararıyla, yurtdışı operasyonlarını genişletme ve globalleşme stratejilerini hızlandırma amacıyla yeni bir şirket kurma kararı aldı. Yeni kuruluş, demir çelik ürünleri başta olmak üzere, çeşitli mamullerin yurt içi ve yurt dışı ticaretini yapacak. Ayrıca mümessillik, distribütörlük ve acentelik hizmetleri verecek.

Yeni şirketin başlangıç sermayesi 2 milyon TL olarak belirlenirken payların %99’u kuruluşta Kocaer Çelik’e ait olacak. Girişim, Kocaer Çelik'in uluslararası pazarlardaki varlığını güçlendirerek, global rekabetçiliğini artırmayı ve yurtdışı satış ağını genişletmeyi hedefliyor.

ESCAR FİLO

Şirketin kalan payını da satın aldı. Böylece elektrikli araç kiralama alanında güçlenmek istiyor

Escar Filo Kiralama, Mint Elektrikli Araç Teknolojileri firması üzerindeki kontrolünü tamamlamak amacıyla, kalan %50 payı da satın aldı. Bu işlemle birlikte, iştirakin çok ortaklı yapısı değişirken, Escar Filo tarafından tamamen sahiplenilen bir şirkete dönüşmüş oldu.

Satın alımla ilgili toplam maliyet 32.500.000 TL olarak açıklandı. Bu yatırım, Escar Filo'nun elektrikli araç kiralama ve paylaşım teknolojileri alanındaki faaliyetlerini güçlendirecek. Sektördeki büyüme potansiyelini artırma hedefine olanak tanıyacak. Şirket aynı zamanda bu satın almayla pazardaki rekabetçi konumunu güçlendirmeyi hedefliyor.

KONFRUT GIDA

Tarıma dayalı faaliyette bulunacağını söyledi. Denizli’deki fabrika ve arsasını ana ortağına sattı

Konfrut Gıda, Denizli/Çal ilçesinde bulunan konsantre meyve ve sebze suyu üretimi yapan fabrikasını, arsa ve içindeki makinalarla birlikte, %77,61 ana ortağı Döhler Gıda’ya sattı. Taşınmazın satış bedeli kdv hariç 433.680.000 TL olarak açıklandı.

Satışın amacı, Konfrut Gıda’nın orta ve uzun vadeli tarım ve tarıma dayalı faaliyetlerdeki büyüme potansiyelini artırmak ve şirket kaynaklarını bu yönde daha etkin kullanmak olarak açıklandı. Söz konusu faaliyetin ne olacağına dair net bir açıklama bulunmuyor. Aynı şekilde satış kârını nasıl değerlendireceği konusunda da henüz bir karar vermiş değil.

EKOS TEKNOLOJİ

AYEDAŞ’ın ihalesinde en iyi teklifi verdi. 2,1 milyon dolarlık sözleşmede imzalar atıldı.

Ekos Teknoloji, AYEDAŞ ile "Gazlı Hücre&Köşk Standart Alımı İşi" ihalesi kapsamında sözleşme imzaladığını duyurdu. Şirket, ihalede 2.150.000 dolar bedelle en avantajlı teklifi sunarak birinci sırada yer almıştı. Tutarın TL değeri 68.669.280 TL’ye denk geliyor.

Bu sözleşme, Ekos Teknoloji'nin enerji altyapı projeleri alanındaki varlığını göstermesi açısından önemi. Firmanın bu tedarikte yer alması, hem teknik kapasitesini hem de sektördeki rekabetçi konumunu güçlendirmesine katkı sunacaktır. Şirket son açıkladığı 2023 dokuz aylık faaliyet dönemde 584,4 milyon TL hasılat elde ederken dönem sonu net kârı %69,63 artarak 104,12 milyon TL oldu.

KALEKİM

Rekabet Kurumu bağlı ortağına para cezası verdi. Cezayı %25 indirimli ödeyecek

Kalekim, sermayesinin %75'ine sahip olduğu bağlı ortaklığı Kalekim Lyksor Kimya hakkında, Rekabet Kurumu tarafından başlatılan soruşturma kapsamında ceza kesildiğini duyurdu. Soruşturma kapsamında, Kalekim Lyksor Kimya'ya 2.689.885 TL tutarında idari para cezası verildi. Şirket, %25 erken ödeme indiriminden yararlanarak cezayı 2.017.414 TL olarak ödeyecek.

Kalekim satışlarının ağırlıklı kısmını yurt içine yapıyor. Geçtiğimiz yıl toplamda 4,99 milyar TL tutarında brüt satış geliri elde etti. Bunun 3,28 milyar TL’si yurt içi ve 1,7 milyar TL’si de yurt dışı satışlardan kaynaklanıyor. Dönem sonu kârı ise %2,78 büyüyerek 430,39 milyon TL oldu.