3 milyar dolarlık Udemy ile 70 milyon kişiye ulaştı, Carbon Health ile aşı krizini çözdü

DANIŞMANLARI Şule Kadak, Başkanlığını Emre Kurttepeli’nin yürüttüğü Endeavor Türkiye’nin galasına davet ederken şu bilgiyi verdi:

- Galanın onur konuğu ABD’deki başarılı Malatyalı girişimci Eren Bali olacak.

Eren Bali’nin Endeavor Türkiye galasına katılacağını öğrenince geçen yıl 13 Kasım’da New York’ta (ABD) “dünyanın en başarılı fon yöneticisi” olarak öne çıkan Ahmet Okumuş’un evindeki buluşmayı anımsadım.

The American Turkish Society (ATS) Eşbaşkanı ve Akbank Yönetim Kurulu Başkanı Suzan Sabancı’nın davetiyle New York’a gittiğimizde Ahmet Okumuş’un evindeki buluşmaya da katılmıştım.

ATS’in yönetim kurulunda da görev alan Esas Holding Yönetim Kurulu Üyesi Kerem Sabancı Kamışlı, Eren Bali ile tanışmamızı sağlamıştı:

- Seni müthiş bir hemşerin ile tanıştıracağım. Adı Eren Bali. Kendisi benim önderimle ATS’in yönetimine de girdi.

Eren Bali ile New York’taki sohbeti yazarken şu başlığı atmıştım:

Hedefimde yapay zekayı doktor gibi çalıştırmak var…

Akçadağ Kürecik’in Durulova Köyü’nde 1984 yılında doğan Bali, ilkokulu annesinin 5 sınıfa aynı anda ders verdiği okulda okuyup, Malatya Fen Lisesi’ni bitirdikten sonra 15 yaşında ODTÜ’ye girmiş, çift ana dal yapıp bilgisayar ve matematik bölümlerinden 3 yılda mezun olmuştu.

Bali, 2000’lerin başında ilk projesini, evleri 3 boyutlu turlarla gezdirip satmaya dönük bir yazılım olarak ortaya koydu. 2007 yılında birkaç arkadaşıyla online eğitim şirketi kurdu. 2008-2009 döneminde Silikon Vadisi’ne gitmeye başladı.

Silikon Vadisi’ndeki fırsatları görünce ABD’nin yolunu tuttu:

- Benden sonra birlikte çalıştığım bazı arkadaşlarım da ABD’ye geldi. Canlı online eğitimler yerine kayıtlı online eğitimlere odaklandık. Udemy adıyla kurduğumuz bu iş tuttu, bir melek yatırımcı 1 milyon dolar yatırdı. 5 yılda her ay yüzde 20 büyüdük.

2015 yılında Udemy’yi halka açmayı hedefledikleri dönemde annesinin sağlık sorunlarından ve ABD’de sağlık erişiminin yetersizliğinden yola çıkarak Carbon Health’i de kurma çalışmalarına başladı.

2020 yılında aldığı yatırımlarla değeri 3 milyar doların üzerine çıkan Udemy’nin sadece yönetiminde kalıp, Carbon Health’e odaklandı. Endeavor Türkiye galasında hem sohbetler sırasında, hem de Insider Kurucusu ve CEO’su Hande Çilingir’le yaptığı söyleşide Udemy ile ilgili şu mesajı verdi:

- Udemy, 70 milyon kullanıcıya ulaştı. Udemy’den aldığı eğitimlerle başarıyı yakalayanları duydukça, onlarla karşılaştıkça çok mutlu oluyorum. Gençlerin Udemy üzerinden aldıkları eğitimle ulaştıkları başarı parasal değerin çok ötesinde gurur veriyor.

Hande Çilingir’in sorusu üzerine girişimcilikte hedefe koyduğu 4 alanı paylaştı:

Eğitim (Udemy ile hayata geçti)

Sağlık (Carbon Health ile hayata geçti, yapacak çok iş var)

Robot teknolojileri

Modüler inşaat

Carbon Health’in COVID-19 pandemisi sırasında Los Angeles’de aşı krizini çözdüğünü anlattı:

- Carbon Health, yapay zeka temelli bir platform. Sağlıkta süreçleri hızlandırma şansı yaratıyor. Los Angeles’de günde 150 kişi ölüyor, aşılama hızı hedeflenen düzeye ulaşamıyordu. Vali çağırdı, aşılamayı hızlandırma konusunda yardım istedi.

Valiye sıkıntıyı 36 saatte çözebileceklerini söylediklerini bildirdi:

- Verizon bize bir “afet hattı” sağladı. Büyük stadyumun aşı merkezine dönüştürülmesini sağladık. 2 gün içinde günde 60 bin kişi aşı olabilir hale geldi.

Hande Çilingir, araya girdi:

- Ben de orada COVID-19 aşımı olmuştum…

Sahnede sohbet sürerken, ben yeniden Eren Bali ile New York’taki konuşmamıza döndüm:

- Yapay zeka, hastanın doktor muayenesindeki ilk 5 dakikalık süreci çözüyor. Verileri analiz edip, hastalığı teşhis edebiliyor, “Şöyle bir hastalığın var, doktor şu testleri isteyebilir, yaptır” gibi bilgiler verebiliyor.

Carbon Health’in 2020’de üst üste 75 milyon dolar ve 100 milyon dolar yatırım aldığını belirtip ekledi:

- 2020’de 30 kliniğimiz vardı. 2025’te 1500 kliniğe ulaşabiliriz. Sağlık sisteminde ilk aşama, hastanın verilerinin toplandığı alandır. Biz bunun etrafında bir sağlık ekosistemi oluşturuyoruz.

Eren Bali, Carbon Health’de bir taraftan “yapay zekaya doktorluk yaptırmayı” planlarken, diğer taraftan hedefe koyduğu diğer alan olan robotik teknolojileri de radarına alacak gibi görünüyor…

Türkiye’nin ‘yetenek yoğunluğu’ çok güçlü

EREN Bali, Endeavor Türkiye galasında Hande Çilingir’in sorularını yanıtlarken ABD’de Udemy’yi kurduğu günlere döndü:

- Udemy başarılı şekilde yoluna devam ederken beni davet ettikleri konferanslarda biraz da küçümseyerek, “Türkiye’den milyar dolarlık girişimler çıkabilir mi?” diye soruyorlardı. Ben de onlara, “Neden olmasın?” yanıtı veriyordum. Nitekim çıktı ve çıkmaya devam ediyor.

Türkiye’de çok iyi mühendislerin yetiştiğini, üretim gücünün de iyi olduğunu vurguladı:

- Türkiye’nin “yetenek yoğunluğu” çok güçlü.

Dünyada yazılımın ve yapay zekanın çok öne çıktığını kaydetti:

- Yapay zeka, her işin bir parçası olacak. Her sektörde kullanılacak. Konuya böyle bakmak, yaklaşmak lazım.

Çocuklarımla her yıl Malatya’da vakit geçirmek istiyorum

CARBON Health Kurucusu Eren Bali, Hande Çilingir’in bir sorusu üzerine ABD’ye ilk gittiği günlerdeki duygularını paylaştı:

- O günlerde, “Ben artık ABD’de yaşarım” diye düşünüyordum. İlk 10 yıl da bu duygu ile geçti.

39 yaşında 3 çocuk babası olduğunu vurguladı:

- Ailem Malatya’da deprem sonrası depreme dayanıklı bir ev yaptırıyor. Ben de onlara destek veriyorum. Hemen her yıl Malatya’da bir hafta 10 gün geçiririm. Çocuklarım da her yıl bir haftayı Malatya’da geçirsin istiyorum.

Son 2 yılda Türkiye özleminin artmaya başladığını belirtti:

- Son iki yıldır Türkiye özlemi artıyor. Bu özlem Türkiye’ye dönme eğilimine dönüşebilir. Belki önce ara durak yapar, bir dönem Avrupa’da geçiririz. Sonra Türkiye’ye döneriz. Yani, saat işlemeye başladı gibi.

Başarılı olacağını nereden bileyim

ENDEAVOR Türkiye Başkanı Emre Kurttepeli, galadaki konuşmasına kendi girişimcilik öyküsünden kesitler anlattı:

Üniversiteyi bitirdikten sonra New York’ta kalmak istedim. Endüstri mühendisiyim ama bir yatırım bankasına başvurdum. 1.5 ay sonra görüşmeye çağırdılar. Görüşmeyi yürüten yönetici, “Bir dakikan var, beni ikna et, seni işe alayım” dedi, olmadı.

Sonra bir şirkete girdim, 3 yıl çalıştım. Ardından Türkiye’ye dönüş sürecim hızlandı.

Türkiye’ye döndüm, babamın (Yücel Kurttepeli) kurduğu İpragaz’da çalışmaya başladım. Ancak, o işe tam ısınamadım. Hep aklımda başka iş arayışı vardı.

Derken bir gün babamın karşısına çıktım, “Ben bırakıyorum, kendi işimi kuracağım ” dedim. İlk sermaye olarak babamdan 80 bin dolar aldım.

Fornet’i kurdum. Çok hızlı çıkış yaptım. O satıştan gelen parayla babama borcumu ödedim. Ardından Mynet’i kurdum.

İşlerimin büyüdüğü dönemde babama, “Baba, benim kendi işimi kurmama nasıl müsaade ettin? O günlerde neden itiraz etmedin” diye sordum.

Babam, “Bir seneye batar, yeniden İpragaz’a dönersin diye düşündüm. Nereden bileyim senin başarılı olacağını” yanıtı verdi.

Emre Kurttepeli, kendisi dahil girişimcilerle ilgili şu yorumu yaptı:

- Hepimiz çok “arızalı” tipleriz. Hiçbirimiz normal düşünen insanlar değiliz.

Endeavor Türkiye galasından iki gün sonra Yücel Kurttepeli, 89 yaşında vefat etti…

Yücel Bey’e Allah’tan rahmet diliyorum…



80 bin dolara kurduğu şirketi 7 milyon dolara Koç’a sattı

GALADA Endeavor Türkiye’nin kuruluşunda önemli rol oynayan Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanvekili Ali Koç, Akbank Yönetim Kurulu Başkanı Suzan Sabancı, Fiba Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Özyeğin, Tahincioğlu Yönetim Kurulu Başkanı Özcan Tahincioğlu da sahneye çıktı.

Endeavor Türkiye Başkanı Emre Kurttepeli, onlara teşekkür için birer tablo hediye ederken, kuruluşta emeği olan, ancak galaya katılamayan Vuslat Doğan Sabancı’ya selam gönderdiler.

Ali Koç, Emre Kurttepeli’ye takıldı:

Emre, Fornet’i 80 bin dolara kurduğunu anlatıyor. 7 milyon dolara bize (Koç Grubu’na) sattığını söylemiyor. Hikayeyi eksik bırakıyor.