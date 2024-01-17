30 girişime yatırım yaptı, 11’i unicorn 2’si decacorn çıktı

ORTA öğrenimine 1984-1985 döneminde Tarsus Amerikan Koleji’nde başlayan, 1988’de Ankara Fen Lisesi’ne geçen Türker Oğuz, 1996 yılında Boğaziçi İnşaat’ı bitirdi.

Kariyerine teknoloji alanında devam etmeye karar verdi. Kısa bir süre Koçbank’ın teknoloji bölümünde çalıştı, sonra ABD’ye gidip Georgia State University’de MBA derecesini aldı. MBA sonrası ABD’de teknoloji alanında danışman olarak çalışmaya başladı. 11 Eylül saldırısı sonrası yaşanan kriz ortamında danışmanlığı bıraktı.

ABD’de kendi işini yapmanın daha doğru olacağı kanısına vardı. Silikon Vadisi’nde girişim sermayesi tarafına odaklandı. 2013 yılında yazılım distribütörü olan şirketini satıp, “yatırımcı” şapkasını giydi. O günlerde şöyle düşündü:

- Kendi işimi yaparken işlerimiz büyüdükçe ilk aklıma gelen “ Başka hangi işlere girebilirim?” sorusu olurdu. O günlerde Singapurlu yatırımcı arkadaşıma baktım, hiç aktif operasyon yapmıyordu. Tümüyle yatırıma yönelmişti. Ben de aynı yolu izledim.

2014 yılında “Venture Science”ı kurdu. Şirketi kurduğunda 1990’lı yıllara baktı:

- 1990’lı yıllarda dünyada ilk sıralarda olan şirketler, listedeki yerlerinde artık yoklar. Teknoloji şirketleri öne çıktı. Önümüzdeki dönemde dünyaya maddi ve manevi fayda getiren, zarar vermekten kaçınan firmalar olacak.

Her sorunun fırsatları beraberinde getirdiğini dikkate aldı, yatırım yaptıkları girişimlerin kârlılıkla birlikte“iyilik”te de öne çıkmasını hedefledi:

Bizim yatırımlarımızdan “Heartflow”, bildiğimiz anjiyo iğnesine gereksinimi ortadan kaldırıyor. Para kazanırken, büyük bir hayati riski bertaraf ediyor.

Vertical Farming firması, hem üretiyor, hem de meyve-sebzede israfı önlüyor.

Zipline yatırımımız, drone ile kan, serum ve aşı taşıyor.

Türker Oğuz, Venture Science olarak yatırım yaptıkları girişimleri gözden geçirdi:

Bugüne kadar 30 dolayında girişime yatırım yaptık.

Girişimlerden 5’i IPO yaptı.

11’i unicorn oldu, yani değerleri 1 milyar doların üzerine çıktı.

2’si decacorn oldu, yani 10 milyar doları aşan bir değere ulaştı.

9 girişimden zamanı gelince çıktık.

3 girişime yatırımımızı da “write-off” yaptık. Yani, zarar ettik.

Türker Oğuz, girişimlere dönük yatırımlarda Türkiye’yi de radarında tuttu:

Türkiye’de iki yatırımımız oldu. İkisinden de kârlı şekilde çıkış yaptık. Türkiye’den karşımıza çıkacak yatırım fırsatlarını her zaman değerlendirmeye alırız.

Girişimlere yatırım konusundaki tutumlarının çerçevesini şöyle çizdi:

- Biz, masamıza ulaşan veya bizim hedeflediğimiz yatırımların tümüne “fırsat penceresi”nden bakarız. Çoğunlukla Silikon Vadisi’ndeki girişimler odağımızda olsa da dünyanın diğer bölgelerinde de fırsatlara bakar, değerlendiririz.

Türker Oğuz, yaptıkları yatırımlardan çıkışlarını tamamladıklarından bazılarını irdeledi:

Appetas (Google’a satıldı)

Lemonade (IPO)

Lyft (IPO)

23andME (IPO)

Değeri 1 milyar doları aşanlar üzerinde durdu:

Carbon, ThoughtSpot, Dataminr, Fetch, Plenty, Eat Just, Ripple, Axiom Space.

Türker Oğuz, ABD’de Venture Science ile 12 yıldır uzay teknolojilerinden yapay zekaya, gıda teknolojilerine kadar 30 farklı girişime yatırım yaptı…

3’ünde kaybetse de 11’i 1 milyar doları, 2’si de 10’ar milyar doları aşan noktaya ulaştı…

12 yıllık yolculuk Oğuz’un Silikon Vadisi’nde başarıyı üst düzeyde yakaladığını gösteriyor…

Türk astronotu Uzay İstasyonu’na götürecek SpaceX’de yatırımı var

SİLİKON Vadisi’ndeki Venture Science’in kurucusu Türker Oğuz’un yatırım yaptığı girişimler arasında SpaceX Axiom’un da yer aldığı dikkati çekti.

17 Ocak’ı 18’ine bağlayan gece (bu gece) Türk astronot Alper Gezeravcı’yı Uluslararası Uzay İstasyonu'na götürecek yolculuğu gerçekleştirecek olan Space-3’ün arkasındaki şirket SpaceX Axiom’un ortakları arasında bir Türk’ün yer alması Türkiye açısından yaşanacak gururu perçinleyecek.

Türk astronot Alper Gezeravcı, Uluslararası Uzay İstasyonu’nda 14 gün kalacak.

Hamdi Ulukaya Girişimi ‘Start-up Destek’ için 20 Finalisti İstanbul’da dinledi

GEÇEN hafta ABD’deki Chobani’nin kurucusu Hamdi Ulukaya’nın adını taşıyan “Hamdi Ulukaya Girişimi Start-Up Destek Programı” kapsamında bir davet aldım:

Girişimciliği Anadolu’ya yayma, sosyal faydaya duyarlı girişimci liderler yetiştirme ve Anadolu’dan bir dünya markası çıkarma hayaliyle kurulan Hamdi Ulukaya Girişimi Start-Up Destek Programı’nda 20 finalisti İstanbul’a davet ettik. Yarı final sonrası sohbete bekleriz.

Finalistlerin bir arada olduğu sohbete gidemedim, Chobani’nin Stratejik İletişim Direktörü Hatime Ulukaya’dan notları rica ettim. Hatime Ulukaya, derlediği notları gönderdi:

Türkiye’den küresel çapta, öncü girişimlerin doğması için 2017 yılından bu yana girişimcilere destek olan Hamdi Ulukaya Girişimi Destek Programı’nın 2024 dönemi seçim süreci devam ediyor.

Anadolu’dan yeni dünya markaları çıkarma amacıyla 13 kişilik jüri değerlendirmesi sonucunda seçilen start-up’lar İstanbul’daki yarı finalde bir araya geldi.

Tüm gün süren etkinlikte 26 milyon dolar yatırım alan girişimciler, projelerini ve hedeflerini uluslararası girişimci, yatırımcı ve akademisyenlerden oluşan jürinin karşısında anlattı.

Hatime Ulukaya, bugüne kadar programa katılan start-up’ların yüzde 70’inin dünya pazarına açılmasının sağlandığını belirtti:

Seçilecek 5 girişim, önümüzdeki aylarda açıklanacak. Finale kalan start-up kurucuları Chobani Kurucusu ve CEO’su Hamdi Ulukaya ile gerçekleştirilecek bierbir mülakatlar sonucunda belirlenecek.

Programda yer almaya hak kazanan start-up’lar, Chobani’nin New York Soho’daki Kuluçka Merkezi’ne davet edilecek.

Tüm masrafları Hamdi Ulukaya Girişimi tarafından karşılanacak programda girişimciler ABD’deki uluslararası yatırımcılarla buluşarak iş fikirlerini sunma, global pazara erişim fırsatı yakalayacak.

Hamdi Ulukaya Girişimi’nin program kapsamında ayrıca girişimcilere alanında uzman ve bulunduğu sektöre yön veren isimlerin mentorluğundan yararlanma imkanının sunulacağını kaydetti:

Chobani başta olmak üzere küresel çapta başarılı şirketlerdeki yöneticilerden oluşan bir ağa katılma imkanı da bulacak olan girişimcilere ayrıca bulundukları sektörlere yönelik profesyonel pazar araştırması desteği de sağlanacak.

Hatime Ulukaya, notlarını şu mesajla noktaladı:

- Hamdi Ulukaya Girişimi, toplumu olumlu yönde dönüştürme gücüne sahip olan girişimcileri destek olmaya ve girişimleri bir adım öteye taşımaya devam edecek.

Hamdi Ulukaya Girişimi, girişimcilerin başvurularını şu çağrıyla aldı:

Bir girişimin var ve dünyaya açılmak istiyorsan hemen başvur…

Başvurular 27 Kasım 2023’e kadar alındı. Ardından değerlendirmeler yapıldı. Titiz değerlendirme, inceleme sonrası 20 yarı finalist belirlendi.

Hamdi Ulukaya Girişimi Start-Up Destek Programı’na 2017’den buyana 100 bin başvuru oldu. 282 girişimci Türkiye ve ABD’de girişimcilik eğitimi alma şansı yakaladı…