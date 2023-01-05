55 ülkeye uzandık 25 ülkede sektör liderliğine yerleştik        

ENPLUS Group Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Hüseyin Yavuz, Tuna Çelik Yönetim Kurulu Başkanı Turan Tuna’nın ev sahipliğinde Sofitel Taksim Otel'de düzenlenen buluşmaya katılan LC Waikiki Yönetim Kurulu Başkanı Vahap Küçük’ü mikrofona davet etti:

LC Waikiki’nin dünyadaki başarılarıyla gurur duyuyoruz. Bize LC Waikiki’yi, dünyada kaç ülkeye uzandığınızı, ulaştığınız büyüklüğü anlatır mısınız?

Vahap Küçük, Avni Çelik, Aziz Torun, Adnan Başdemir, Bekir Cansu, Ayhan Erdoğan, Ali Kütük, Prof. Ramazan Özdemir, Prof. Nurzat Elmalı, Nuri Tuna, Kadir Eriş, Dr. Nevzat Elmalı, Remzi Yedikardeş, Yusuf Halef, Nevzat Altunbüken, İbrahim Nalbant, Fehmi Çetinkaya, Niyazi Musaoğlu, İsmail Uğurlu, Dilovası Kaymakamı Metin Kubilay ile Zeytinburnu Kaymakamı Ercan Turan'ın katıldığı buluşmada öyküye 1988’den girdi:

1988 yılında işe küçük bir atölye olarak başladık. Rahmetli Turgut Özal’ın vizyonuyla yurtdışına açıldık. O dönemde Fransız markası olan LC Waikiki’ye üretime başladık. 1990 yılında markanın Türkiye isim hakkını aldık.

1998 yılında markayı tümüyle satın aldıklarını vurguladı:

2001 yılında makas değiştirdik. Toptancılıktan perakende tarafına geçtik.

Torunlar GYO Yönetim Kurulu Başkanı Aziz Torun’u işaret etti:

Kendimize ait ilk mağazamızı Torunlar Grubu’nun ilk AVM’si Bursa’daki Zafer Plaza’da açtık.

Yeri gelmişken AVM’lerin perakende sektörü üzerindeki olumlu etkisine değindi:

Perakende sektörü AVM’ler sayesinde büyüdü. AVM yatırımcılarına teşekkür ediyoruz.

LC Waikiki’nin 2010’dan itibaren yurt dışında mağazalar açmaya başladığını kaydetti:

Şu anda 55 ülkede mağazalarımızla varız. 25 ülkede sektör liderliğine yerleşmiş bulunuyoruz. Satışlarımızın yüzde 50’sini yurt dışında gerçekleştiriyoruz.

Bu noktada markalı ihracatlarını paylaştı:

Yıllık ihracatımız 1 milyar doları geçiyor. Ülkemizin hazır giyim ihracatının yüzde 10’unu biz gerçekleştiriyoruz.

LC Waikiki’nin yıllık cirosunun 65 milyar lira düzeyinde olduğuna işaret etti:

Bankalar hariç, ülkemizin vergi ödeme listesinde 1’inci sıradayız.

Mağaza alanlarının toplam büyüklüğünün 2 milyon metrekareyi aştığını bildirdi:

Yılda ortalama 120 mağaza açıyoruz. Her yıl mağaza alanlarımıza 200 bin metrekare ekliyoruz. 2023 yılında yurt dışında 90 yeni mağaza açacağız.

Prof. Ramazan Özdemir, sordu:

Amerika’da mağazanız var mı? Yoksa düşünüyor musunuz?

Küçük yanıtladı:

Güney Amerika ülkelerinde varız.

Dr. Nevzat Elmalı araya girdi:

LC Waikiki dışında yeni marka düşünüyor musunuz? Küçük, şu yanıtı verdi:

Aslında 20 dolayında markamız var. Ev tekstiline, iç giyime de girdik. Markalarımız LC Waikiki şemsiyesi altında. Yeni marka yaratmak çok kolay bir iş değil. Yurt dışında marka ve mağaza zinciri satın almak da bir formüldür.

Markaların ülkelerin elçisi gibi bir rolü olduğunun altını çizdi:

Mağazalarımızla bulunduğumuz 55 ülkede Türkiye’nin tanıtımını da yapmış oluyoruz.

Türk markalarının yurt dışına açılmasında lokomotif rolü oynadıklarına vurgu yaptı:

Ülkemizin markalarının bizim açtığımız yoldan mağazalarıyla yurt dışına çıkmasında bir etkimiz oluyorsa bu bizi mutlu eder.

Rusya’daki gelişmeye değindi:

Ukrayna savaşı Rusya’da Türk markaları için fırsat kapısı açtı. Ambargo nedeniyle Avrupa markaları Rusya’dan çıkınca mağaza alanları da boşaldı. Rusya’da 30 mağazamız vardı. 20-30 yeni mağaza için imza attık. Kısa zamanda 100’e çıkabiliriz.

Fransa’da çocuk giyim markası olarak kurulan LC Waikiki, Taha Grubu tarafından 1998’de Türkiye’ye kazandırıldı.

Vahap Küçük, Mustafa Küçük, Şefik Dizdar ve İsmail Kısacık’ın ortaklığındaki grup, LC Waikiki’yi hazır giyimde Türkiye'nin iddialı ve en yaygın markasına dönüştürdü.

Türkiye’nin markası olarak dünyada 55 ülkeye mağazalarıyla açılıp, 25 ülkede liderlik koltuğuna yerleşti…

Ermeni diasporası Gürcistan’da berat verdi

LC Waikiki Yönetim Kurulu Başkanı Vahap Küçük, perakende tarafında 55 bin kişilik istihdama ulaştıklarını belirtip, çalışanlar konusundaki yelpaze genişliği için şu örneği anlattı:

- Gürcistan’da çalışanlarımız arasındaki Ermeni asıllı bir arkadaş ülkede gündem olmuş. Kimileri, “Türkler yanlarında Ermeni çalıştırmaz” demiş. Sonra oradaki yöneticilerimiz Ermeni asıllı personel çalıştırmakla ilgili herhangi bir kısıt koymadığımızı anlatmış.

Ardından ekledi:

- Ermeni diasporası, daha sonra Gürcistan’da LC Waikiki’ye teşekkür beratı verdi.

Peru mağazasının sorumlusu haritada Türkiye’yi aradı

LC Waikiki Yönetim Kurulu Başkanı Vahap Küçük, Peru’da açtıkları mağazayla ilgili şu öyküyü anlattı:

- Mağaza sorumlusu adayı görüşme öncesi LC Waikiki’nin Türkiye’nin markası olduğunu öğreniyor. Ancak, Türkiye’yi hiç bilmiyor. Haritadan ülkemizin yerini araştırıyor. Şimdi yöneticimiz olan Perulu arkadaş bu durumu kendisi anlattı.