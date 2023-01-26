6’lı Masa’nın bugünkü gündemi cumhurbaşkanı adayı olacak

Bugün 11. toplantısını yapacak 6’lı Masa liderleri (CHP, İyi Parti, SP, DP, Deva, Gelecek) nihayet ortak aday konusunu konuşmaya başlayacaklar. Liderler, ortak cumhurbaşkanı adayını belirleme ve kamuoyuna açıklama yöntemini ele alacaklar, 30 Ocak’ta birlikte açıklayacakları “Ortak Politikalar Mutabakat Metni”ne de son şeklini verecekler. Ortak metin, seçim bildirgesi ve olası hükümet programına temel oluşturacak.

Türkiye tam gaz seçime giderken Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın seçim tarihini gayrı resmi 14 Mayıs olarak ilan etmesinin ardından belirsiz kalan en önemli konu muhalefetin Cumhurbaşkanı adayları. CHP lideri Kılıçdaroğlu 6’lı Masa’nın adayı olmaya yakın dururken, HDP önderliğinde Sol patilerin oluşturduğu (TİP, EMEP,TÖP,EHP, SMF) Emek ve Özgürlük İttifakı da henüz adayını açıklamadı. HDP Eş Başkanı Mithat Sancar’ın önceki günkü grup konuşmasında “geniş demokrasi ittifakı”na da birkaç kez göndermede bulunması bu kesimde de dikkatlerin 6’lı Masa adayında olduğu izlenimi yarattı.

Nebati, Brüksel’de ekonomi modelini anlatacak

Dün akşam Belçika ve AB’nin merkezi Brüksel’e giden Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, bugün önemli toplantılara katılacak. Avrupa Parlamentosu (AP) Dış İlişkiler Komisyonu’nda parlamenterlere hitap edecek. Nebati, AP’de düzenlenen panelde de “Türkiye Ekonomi Modeli”ni anlatacak. AB Komisyonu ekonomiden sorumlu üyesi Paolo Gentiloni ve genişlemeden sorumlu Oliver Varhelyi ile de ikili görüşmeler yapacak.

2023’de enflasyon nasıl seyredecek?

Merkez Bankası yılın ilk enflasyon raporunu (2023-1) bugün açıklayacak. Enflasyon raporunun Kasım 2021’de yeni ekonomi modeline geçilmesiyle para politikasının en önemli iletişim aracı olma özelliğini kaybetmesine rağmen rapordaki enflasyon öngörüleri dikkatle takip edilecek.