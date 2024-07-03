7 soruda inovasyon

1- İnovasyon nedir?

Bir fikrin ya da icadın gelir yaratan bir ürüne dönüşmesi. Benim en yalın inovasyon tanımım: “gelir yaratan yeniliktir” çünkü her yenilik inovasyon değildir.

2- İnovasyon için hangi şartlar gerekir?

Tanımı gereği yeni bir ürün ve sürdürülebilir bir gelir modeli şart. Tek seferlik satışlar inovasyon değildir. Ölçeklenme olmazsa olmaz. O yüzden, sanat biricik olduğu ve tekil satış gerçekleştiği için inovasyon değildir.

3- İnovasyon için yeni ürün şart mı?

Yeni ürün olmasa dahi gelir yaratan yeni bir hizmet, deneyim, iş modeli, süreç ya da yönetim modeli şart.

4- İcat ile inovasyonun farkı nedir?

İcat yeni bir cihaz, metot, süreç geliştirmektir. Yenilik vardır ama icatlar için gelir şartı aranmaz.

5- Ar-Ge ile inovasyon aynı mıdır?

Hayır. Ar-Ge daha çok icada yakın bir kavramdır. Yeni ürün geliştirme süreçlerine kısaca Ar-Ge diyebiliriz. Ürün ve teknoloji bazlı inovasyonlar için kritiktir ama yukarıda bahsettiğim gibi inovasyon ürün bazlı olmak zorunda değil. Var olan ürüne yeni bir iş modeli ekleyerek inovasyon yapabiliriz. Bu, Ar-Ge ekibinin sorumluluğu ötesinde bir uzmanlıktır. İnovasyon, Ar-Ge süreçlerini kapsar. Ar-Ge, inovasyonun bir alt kümesidir ama bazen 0 Ar-Ge ile inovasyon yapabiliriz.

6- İnovasyon için yeni bir teknoloji şart mı?

Hayır. İnovasyon ve teknoloji farklı kavramlar. Sıfır teknoloji ile pekâlâ inovasyonlar yapabilirim. Mesela bana göre Türkiye’den çıkan en iyi inovasyon örneklerinden domatesli/peynirli simit 0 ileri teknoloji ile üretilmiş harika bir inovasyon.

7- Radikal inovasyon nedir?

Tüm dünyada ilk kez geliştirilen ve gelir yani pazar yaratan inovasyonlara radikal diyoruz. İlk kez elektrikli otomobillerin üretilmesi mesela. Mevcut ürüne eklenen küçük yeniliklere ise artırımsal inovasyondur. Farklı uzmanlıklar ister.