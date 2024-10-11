80 dönümlük kentsel dönüşümün kahramanı, Hacıhüsrev’e de talip

Türkiye’yi, çarpık kentleşme ve çürük yapılardan, yüksek deprem riskinin tehdidinden kurtaracak kentsel dönüşümün hızlanması gerekiyor. Kentsel dönüşümde ülkemizdeki en başarılı örneklerden, Beyoğlu’ndaki Piyalepaşa İstanbul’u hayata geçiren Polat Gayrimenkul, projenin yakın çevresindeki yaklaşık 250 dönümlük alana yayılmış Hacıhüsrev Mahallesi’nin tamamında dönüşüme talip. Polat Gayrimenkul İcradan Sorumlu Yönetim Kurulu üyesi Kaan Yücel ile sohbet ediyoruz. Yücel şöyle başlıyor sohbete: “Piyalepaşa İstanbul’da 80 dönüm alandaki bin civarında hak sahibi ile süreci yöneterek büyük bir kentsel dönüşüm gerçekleştirdik. Toplamda 450 bin metrekare inşaat yaptık, konut ve ofisler ürettik. Bu projenin ikinci etabının inşaatı da sürüyor. 340 konut bir çarşı ve bir de otel inşa ediyoruz. Hacıhüsrev’e çalışıyoruz, buranın toplam alanı 250 dönümü buluyor. İlk yoklamaları da yaptık, oturanlar istekli, yaptığımız projeyi görüyorlar ve ‘aynısını ya da benzerini yapın’ diyorlar. Eğer anlaşırsak Hacıhüsrev’te de kentsel dönüşüm yapabiliriz. Yaklaşık 5 bin hak sahibi var. Bu nedenle çok zorlu bir yer. Tabii ki önce Belediyenin plan çalışmalarını yapması lazım” diyor.

Gösteri ve sanat merkezi inşa ediyoruz

Piyalepaşa İstanbul’da, 989 konut, ofisler ve yaklaşık 1 kilometre uzunluğunda yürüme aksı olan alışveriş sokağı inşa ettiklerini, ödüller kazandıklarını anlatan Kaan Yücel, inşaatı devam eden ikinci etapla ilgili şu bilgileri aktarıyor: “Devamındaki araziye inşa edilen Piyalepaşa İstanbul Premium’da daha temel atılmadan konutların yarısından fazlası satılmıştı.

Projede, Courtyard by Marriott ve Residence INN by Marriott markaları altında oteller de olacak. Beyoğlu’nun kültür mirasını da yaşatacağız. Bin metrekarelik alana yayılmış yaklaşık bin 400 kişilik çok amaçlı bir salon ve 600 kişilik bir box salon ile İstanbul’a yakışan, son teknoloji uygulamalarla donatılmış, yerli ve yabancı en gözde gösterilerin sergileneceği yeni bir performans ve sanat merkezi de yapıyoruz. Uluslararası gösteri ve konserin yer alabileceği kapasitede olacak bu sanat merkezimiz, sanatseverlerin yeni buluşma noktası olacak.”

Macaristan’a 450 milyon Euro’luk yatırım

Yurt içinde Polat Levent Exclusive Projesi ile de iddialı olduklarını anlatan Kaan Yücel, “Bu projemizle, Good Design Awards’tan ödül aldık. 2 bin 360 metrekare alanda inşa ediyoruz. Geniş teras bahçeli, evden çalışma için uygun tasarlanmış daireler üretiyoruz. İlk yurt dışı gayrimenkul projemiz Duna Pearl’ü 75 milyon Euro yatırım ile Macaristan’ın başkenti Budapeşte’de hayata geçirdik. Yaklaşık 45 bin metrekarelik alanda konut, otel ve mağazalardan oluşan altın LEED sertifikalı bu projemizde, 193 dairenin yanı sıra Four Points by Sheraton Oteli de bulunuyor. 2023’te Macaristan’da yılın Gayrimenkul Projesi seçildi. Budapeşte’deki diğer projemiz City Pearl ise bin 800 konutu ile Macaristan’ın en büyük Kentsel dönüşüm projesi oluyor. Özaltın Holding, Nurol Holding ortaklığı ile 250 bin metrekarelik bir alanda 300 milyon Euro yatırımla hayata geçiriyoruz. İlk etap teslimlerini yıl bitmeden yapmaya hazırlanıyoruz. Budapeşte’deki en yeni projemiz de Dohany Caddesi’nde hayata geçiyor. 76 milyon Euro’luk bu projemizle Macaristan’daki Gayrimenkul yatırımımızın toplamı 450 milyon Euro’nun üzerine çıkacak. Şimdi Avrupa’nın başka şehirlerine de projeler yapmak istiyoruz. Bir süredir Hamburg, Berlin, Atina, Belgrad gibi şehirlerdeki potansiyeller ile ilgileniyoruz. Yeni dönemde bu şehirlerde de projeler hayata geçirmeyi planlıyoruz.

Fuzul Topraktan, 1 yılda 6 projeye ulaştı

Vatandaşların konuta erişimini kolaylaştırmak için ‘Aşamalı Konut Sahibi Olma Sistemi’ kuran ‘Fuzul Topraktan’ 12 ayda 6 projeye ulaştı.

Şirket, Esenler’in15 Temmuz mahallesinde de proje geliştirecek. Yeni Esenler adı verilen projede Selçuklu mimarisi hâkim olacak. 62 bin metrekare inşaat alanına sahip olacak proje, 15 Temmuz Millet Bahçesi’ne komşu. Fuzul Topraktan’ın, Aşamalı Konut Sahibi Olma Sistemiyle bugüne kadar bin 500’ün üzerinde konutun arzını gerçekleştirdiği, bin 100 konutun arsa payının satışını tamamlandığı açıklandı.