ABD'nin Çin ürünlerine vergi artırımı fırsat mı?

18 Mayıs tarihli gazetemizin EKONOMİK Diplomatik baskısında yer alan bir haber dikkatimi çekmişti. ABD Başkanı Biden’in Çin menşeli birçok ürüne getirdiği ek vergi ile Çin ürünlerinin ABD pazarındaki rekabetçiliğinin önünü kestiği vurgulanıyordu.

ABD yönetiminin amacının, kritik endüstrilerdeki yerli üretimi desteklemek olduğu ve Çin'den ithal edilen çelik ve alüminyum, yarı iletkenler, elektrikli araçlar, bataryalar, kritik mineraller ve güneş pilleri gibi ürünlere yönelik gümrük vergilerini artırma kararının da bu nedenle alındığı bildiriliyordu.

Ayrıca ABD yetkililerinin, Çin'in küresel pazarları yapay olarak düşük fiyatlı ihracat ürünleriyle doldurduğundan da şikâyet ettikleri belirtiliyordu.

ABD yetkililerinin açıklamasında ayrıca gemiden kıyıya vinçler ve tıbbi ürünler gibi stratejik sektörlerdeki tarifelerin artırıldığı bildirildi. Bazı çelik ve alüminyum ürünlerine yönelik tarife oranının bu yıl yüzde 7,5'ten yüzde 25'e çıkarılacağı belirtildi.

Çin ile ABD arasındaki çetin rekabetin arkasındaki nedenleri incelemeye yerimiz yetmez. Ancak biraz fırsatçılık yaparak bu vergi arttırımları nedeniyle ortaya çıkabilecek boşluğun doldurulmasında Türk ihracatçıları neler yapabilir diye Türkiye ABD dış ticaretine not düşmek isterim.

Demir çelik ürünleri ihracatçılarımızın ABD pazarında karşılaştıkları bazı güçlükler malum.

Çin menşeli bu ürünlere uygulanacak olan vergi arttırımı acaba Türk ürünlerine nasıl bir kapı açabilir?

Eminim demir çelik ürünleri ihracatçılarımızın örgütleri bu konuda hızla bir çalışma başlatacaktır. Türk ihracatçılarının ABD pazarındaki paylarının arttırılması ve Çin üreticilerinin rekabeti nedeniyle kaybedilmiş müşterilerin nasıl geri kazanılabileceği konusu da bu olası çalışmanın odak noktası olur.

Vinç üreticilerimizin de bu konuya eğilerek aynı türde bir çalışma başlatmaları, güçlü üreticilerimizin olduğuna inandığım sektörün ABD pazarındaki varlığını arttırmalarına olanak sağlayacaktır diye düşünüyorum.

Keza bazı tıbbi ürünlere getirilmiş olan kısıtlamalar da mümkün olduğu takdirde bu sektördeki üreticilerimizin ABD pazarındaki payını arttırma olasılığı yaratabilir.

Sözün özü şu ki ihracatçılarımız küresel piyasaları iyi izleyip, değişiklikleri ve çalkantıları değerlendirerek kendilerine yeni fırsatlar yaratabilmektedir.

ABD Çin gerginliğinin artması da bize bu konuda iyi bir fırsat sağlayarak ABD pazarına olan ihracatlarımızı daha yüksek rakamlara çekebilir.

Bu konuda bireysel ihracatçılarımızdan daha çok birliklere ve ticari STK’lara görev düşmektedir.