İlk 1000 İhracatçı 2023

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) her yıl yaptığı gibi bu yıl da geçtiğimiz 2023 yılının İlk 1000 İhracatçı çalışmasını yayınladı.

Bu çalışmanın Türkiye ihracatının, işletmelerin ihracata yönelimlerini ve katkılarını görebilmek açısından çok önemli olduğunu düşünüyorum.

Ve ulusal çapta alınması gereken tedbirlere ışık tutabilecek bir çalışmadır diyorum.

Bu sohbetimizde de her yıl olduğu gibi TİM’in bu çalışmasından hareketle, Türkiye KOBİ’lerinin ihracatımız içerisindeki durumuna bakmaya çalışacağım.

İlk 10 ihracatçı firmanın, Türkiye ihracatında aldığı yer 2020 yılında %12,01 iken 2023 yılında bu rakam %18,52 seviyesine çıkmış. Başka bir ifade ile ilk 10 ihracatçı firmanın ihracatımızdaki yeri %50 seviyesinde bir artış göstermiş.

İlk 50 ihracatçı firmanın, Türkiye ihracatında aldığı yer 2020 yılında %24,04 iken 2023 yılında % 31,92 gibi bir büyüklüğe erişmiş. Görünen o ki payları %25 artmış.

İlk 100 firmaya baktığımızda 2020 yılında %30,60 oranında yer aldığı Türkiye ihracatındaki payını 2023 yılında % 37,98 oranına çıkarmış ki bu da % 24 bir artışı belirtiyor.

İlk 500 büyük ihracatçı da 2020 yılında %46,25 olan toplam payını 2023 yılında %55,13 seviyesine çekerek % 19 oranında bir artış sağlamış.

İlk 100 ihracatçı 2020 yılında %54,71 olan payını 2023 yılında % 63,20 seviyesine çıkartmış olsa da geçen yıla göre biraz düşerek % 0,48 seviyesinde bir azalma yaşamış.

Geçen yıl da söylediğim gibi “İhracat kıyaslama çizelgesine baktığımızda, ihracatta KOBİ payının üzücü boyutlarda gerilediği çok açıkça görülmektedir.”

2024 yılında bu oranlar nasıl değişecektir şimdiden tahminde bulunmak çok zor desem de

KOBİ’lerimizin, kısa sürede, bu oranları kendi lehlerine değiştiremeyeceği çok açıktır..

Öte yandan “Türkiye ihracatının içerisinde KOBİ payını yükseltemediğimiz durumda ihracatımızın gönlümüzden geçen rakamlara ulaşması zor olduğu gibi” ihracat ile sağlanacak refahın da yurt geneline yayılması o denli zor olacaktır.