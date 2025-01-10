ABD’nin şerifleri çok sevdi, Körfez’e Dubai’den girecek

Türkiye’nin ihracat şampiyonu otomotiv sanayimiz otomobil ve ticari araçlar üretimindeki başarısının yanına yeni kabiliyetler eklemeye devam ediyor.

Savunma sanayi için yapılan kara araçlarıyla ilgili yerli ve milli üretimleri sürekli duyuyoruz. Yaklaşık iki yıl önce Bursa Serbest Bölgesi’nde 4 bin metrekare kapalı alan sahip bir fabrikayı ziyaret ettim. Akşam saatlerinde ulaştığım tesiste beni Orso Off Road Solutions Türkiye Genel Müdürü Erman Ersöz karşıladı. Fabrikada Yetx marka UTV-Amfibi araçlar üretiliyor. İlk duyunca çok da ilginç gelmedi ama Erman Ersöz ile sohbete oturunca işin rengi birden değişti. Ersöz, fabrikanın bir Ukrayna yatırımı olduğunu söyleyince sohbet koyulaştı. Erman Ersöz 17 yıldır otomotiv sektörünün önemli kurumlarında çalışmış çok değerli bir endüstri mühendisimiz ve şöyle konuşuyor: “Bizim araçta 103 uluslararası patent var (üç tanesi lastiklerde) ve üretimimizin tamamını ihraç ediyoruz. Şu anda, büyük kısmı ABD, Kanada ve Alaska’da olmak üzere 32 ülkede burada ürettiğimiz ve ismini de kendimiz belirlediğimiz Yetx araçlarımız en ağır doğa koşullarında arama kurtarma yapıyor. Sadece Dünya Gıda ve Tarım Örgütü’nde (FAO) 50 araçlık filomuz var. ABD’de yüzlerce aracımız kullanımda ve Sheriff’ler çok sevdi yakında hepsinde birer tane olabilir. Suda yüzüyor, en karlı yokuşlarda kalmıyor, bataklıklardan geçebiliyor. Dört lastiğin içi de yedek yakıtla doldurulabiliyor. Savunma sanayi için de projeler geliştiriyoruz.”

Türkiye’nin sanayisine güvendiler

“Ukrayna sermayesi neden Türkiye’ye geldi, Avrupa ya da ABD’ye de yatırım yapabilirdi” diye sorunca Erman Ersöz şöyle konuşuyor: “Ukraynalı patronlar aracı tasarlamış, 2015’ten itibaren orada üretmeye başlamışlar ve ABD’ye ciddi ihracatlar yapmışlar. Buraya ise Türkiye’nin sanayisine güvenerek geldiler. Bursa’daki otomotiv kümelenmesi çok önemli fırsatlar sunuyor. Sanayimizin ucu bucağı yok. Bizim de ilk günden beri amacımız aracı mümkün olduğunca yerlileştirmek oldu. Amfibik bir araç ve en zorlu koşullarda bile arama kurtarma yapılabiliyor. Hem yardım hem insan taşıyor. Dört tekerlek de yakıt doluyor ki 60 ila 80 saat yakıt ikmali yapmadan hareket edebiliyorsunuz. Lastik basınçları hareket halindeyken indirilip yükseltilebiliyor ve her lastiğe ayrı basınç olabiliyor. Sağ ve sol levyelerle hareket ettiriliyor, 1,8 metre ekseninde kendi etrafında dönebiliyor. Şu anda fabrikamızda 50 kişi çalışıyor ama sanayinin öyle ustaları var ki onlardan da destekler alıyoruz. Şu ana kadar Bursa’da bu araçtan 115 adet ürettik ve yarısını K. Amerika ülkelerine sattık. Şimdi de Körfez ülkelerine giriyoruz. Balkanlar, Asya, Afrika ülkeleri için de anlaşmalarımızı yaptık. ABD’de 12 bayimiz var. Amerika’da şerifler aracımızı çok sevdi, hepsi istiyor. Derin madenlerden, petro-gaz tesislerine kadar farklı sektörlerde ayrıca kullanılıyor. Alaska’da her yerde var. Türkiye’de de bu araçlara ihtiyacı olabilecek kurumlarla görüşüyoruz ve anlaşırsak yurt içinde de kullanılabilir. Aracın motoru ithal çünkü özel bir motor kullanıyoruz. Kısa sürede yüzde 70 yerlilik oranına ulaşabiliriz. Aracımızın 5 ve 8 kişilik versiyonları ve römork da eklenebiliyor. Aylık 18 adet üretim Geçen yıl yaklaşık 10 milyon dolar ciro yaptık. Küresel olarak rakibimiz yok.”

BAE ve diğer körfez ülkelerine hızlı giriyoruz

Kısa süre önce Dubai Airport Free Zone’un (DAFZ) Türkiye temsilciliğini üstlenen Interlink firmasının sahibi Bessam Yıldırım, Yetx UTV araçların Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Distribütörlüğünü de aldı. Erman Ersöz, bu konuda şunları söyledi: “Türkiye ve Körfez ülkeleri ticari ilişkilerinin gelişmesinde önemli katkıları olmuş Interlink ile ORSO arasında tanıtım ve satış konusunda kapsamlı bir anlaşma imzaladık. Sayın Bessam El Farra Yıldırım ile işbirliğinin gücüne ve çok güzel işler yapacağımıza inandık.” Bessam Yıldırım da “Bu araçlara BAE, Kadar ve Suudi Arabistan’dan büyük ilgi var. Çok yakında teslimlere de başlarız, çok satacağımıza inanıyorum. Türk sanayinin üretim gücünü, kalitesini dünyaya göstereceğiz” dedi.