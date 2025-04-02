“Acil yapısal reform, bağımsız medya ve yargıya ihtiyacımız var”

Kadife ŞAHİN

Ekonomi Sohbetleri

İstanbul Büyük Şehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasından sonra piyasalarda yaşanan tepki ve dalgalanmaları değerlendiren Ata Portföy Genel Müdürü Mehmet Gerz, acil yapısal reformların getirilmesi gerektiğini söyledi. Gerz, “Ekonomi programına olan güveni artırmak için bazı yapısal reformların acilen takvime alınması gerekir. Aksi takdirde faizler uzun süre yüksek kalabilir ve ekonomik programın siyasi sahipliğini zorlaştırabilir” dedi. “Gerz, yapısal reformlar olarak tamamlayıcı emeklilik sistemini ifade ederken bununla birlikte serbest piyasa ekonomisini güçlendirecek ve vergide adaleti sağlayacak reformların getirilmesi gerektiğini de söyledi.

“Siyasi riskleri yeniden hatırladık”

Ata Portföy Genel Müdürü Mehmet Gerz, İstanbul Büyük Şehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun diplomasının iptal edilmesi ve hemen arkasından da gözaltına alınarak tutuklanıp Marmara Cezaevi’ne konmasının piyasalara uzun süredir yaşanmayan siyasi riskleri yeniden hatırlattığını söyledi. Ata Holding kuruluşu olan Ata Portföy’ün yönetim kurulu üyesi ve FODER (Finansal Okur Yazarlık ve Erişim Derneği)Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olan Mehmet Gerz, 19 Mart'tan beri ülkemizde yaşanan olayların para ve sermaye piyasalarına etkilerini şöyle değerlendirdi: “Yaşananlarla beraber kısacası, ülke piyasaları ve yatırımcıları siyasi riski yeniden hatırlamış oldu. Dövize olan talep nedeniyle TCMB'nin döviz rezervleri 28 milyar dolar azaldı. Bunun büyük kısmı yabancı yatırımcı çıkışından kaynaklanırken, yerli yatırımcılardan da döviz talebi geldi.”

“Olumlu senaryo zayıfladı”

Türkiye sermaye piyasasındaki tüm borsaları tek çatıda toplayan Borsa İstanbul’da yerli ve yabancı yatırımcı tepkisinin olumlu senaryolar yönünde olmayacağını ifade eden Gerz, “Borsa İstanbul için olumlu senaryonun zayıfladığını düşünüyoruz. Hisse senedi yatırımı uzun vadeli olup, yatırımcı güveni oldukça önemlidir” dedi. Gerz, “Ayrıca faizlerin yükselmesi ve daha da önemlisi TCMB’nin ileride yeterince faiz indirimi yapamaması, Borsa İstanbul için daha önce belirlediğimiz 17 bin seviyesindeki iyimser hedefi zorlaştırıyor” dedi. Mehmet Gerz, son gelişmelerin ardından, baz senaryo olarak belirledikleri 14 bin BIST-100 endeks hedefinin daha gerçekçi göründüğünü söyledi.

PPY’ler olumsuz etkilendi

“Piyasalarda yaşanan dalgalanma, paranın riskli varlıklardan güvenli liman olarak algılanan dövize ve kısa vadeli faize yönelmesine neden oluyor” diyen Ata Portföy ’su Gerz, “Normalde risksiz olan Para Piyasası Fonları (PPY) bile, mevzuat gereği en az %10 oranında devlet tahvili almak zorunda oldukları için bu dalgalanmadan olumsuz etkilendi. 1,5 trilyon Türk Lirası (TL) olan toplam büyüklükleri, çıkışlar nedeniyle 1 trilyon TL’nin altına indi. Çıkan paranın bir kısmı dövize, bir kısmı ise mevduata yöneldi” dedi.

“MB kısa sürede ciddi döviz sattı”

Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Merkez Bankası’nın aldığı tedbir ve kararları da değerlendiren Gerz, “Yetkililer, olumsuz etkiyi sınırlamak için kısa vadede nispeten etkili kararlar aldılar. Ancak, ekonomik programın çıpası olan döviz kurunu dengeleyebilmek için TCMB kısa sürede ciddi miktarda döviz rezervi satmak zorunda kaldı” dedi. Ekonomi yönetiminden beklentilerine ilişkin görüşünü sorduğumuz Mehmet Gerz, şu yanıtı verdi: “Ekonomi yönetiminden uzun vadeli reformlar bekliyorum. Bunlardan biri tamamlayıcı emeklilik sistemidir. Bunun yanında serbest piyasa ekonomisini güçlendirecek ve vergide adaleti sağlayacak reformlar olumlu karşılanacaktır.”

Bayramdan sonra ne olacak?

Bayramdan sonra piyasaların ilk şoku atlatıp, yaşanan siyasi çalkantının orta vadeli ekonomik etkilerine odaklanacağını ifade eden Mehmet Gerz, tüketimde yavaşlama ve enfl asyon beklentilerinde bozulma yaşanabileceğini söyledi. Gerz şunları söyledi: “Ekonomi programına olan güveni artırmak için bazı yapısal reformların acilen takvime alınması gerekir. Aksi takdirde faizler uzun süre yüksek kalabilir ve ekonomik programın siyasi sahipliğini zorlaştırabilir.”

Güçler ayrılığına ihtiyacımız var

Mehmet Gerz, yaşanan siyasi gelişmelerin ortaya koyduğu tabloya ilişkin öngörülerini ise şöyle ifade etti: ”Yaşananlar, Türkiye’nin Cumhurbaşkanlığı sisteminde reform ihtiyacını da gözler önüne seriyor. Türkiye’nin, güçler ayrılığının daha sağlıklı olduğu, sivil toplumun, bağımsız medyanın ve yargının daha etkin olduğu bir yönetim sistemine ihtiyacı var.” Gerz, idari tatil sonrası için yatırımcılara şu önerilerde bulundu: “Yatırımcılara önerimiz, kısa vadede panik yapmamaları; orta vadeli risk ve fırsatları yeniden değerlendirerek varlık dağılımında daha temkinli hareket etmeleridir.”