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Acılar ülkesi yardım seferberliğinde

Maruf BUZCUGİL
Maruf BUZCUGİL ANKARA NOTLARI

Bu kez belleğimizde hala acı anılarını taşıdığımız onlarca felaketten çok daha feci bir durumdayız. Ancak Türkiye önceki felaketlerin acı tecrübesiyle yine tek yürek oldu. Depremlerin ilk saatlerinden itibaren tüm Türkiye’de kurumlar, sivil toplum örgütleri ve en önemlisi her zamanki toplumsal sorumluluklarıyla kendiliğinden örgütlenen duyarlı vatandaşlar yardım seferberliğine geçti.
İlk iki gün yardımların ulaştırılmasında, koordinasyonunda, kurtarma ekiplerinin yönlendirilmesinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da vurguladığı gibi büyük sıkıntılar yaşandı.
Dünden itibaren AFAD’ın koordinasyonu iyileştirmesiyle yardım akışı hızlanmaya başladı. Ancak, hala odalar, borsalar, müteahhitlik kuruluşları, vatandaşlar örgütledikleri yardımın nasıl nereye ulaştırılacağını bilemiyorlar.

Yardımların sadece AFAD koordinasyonuyla yönlendiriliyor olması böylesine 10 ile yayılmış felaket karşısında sıkıntıları artırıyor. Uzmanlar, kanaat önderleri, siyasetçiler bir kaç gündür yerel düzeyde riskli bölgelerde neden önceden daha hazırlıklı olunamadığını tartışıyorlar. Ankara’da acılara ortak olma seferberliğindeki herkes bu sıkıntıları dile getiriyor.

Cumhurbaşkanı ve Kılıçdaroğlu deprem bölgesinde

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün Kahramanmaraş’tan başlayarak deprem bölgesinde incelemelere başladı. Erdoğan,  incelemeleri sırasında depremden zarar gören vatandaşlara 10’ar bin lira nakdi yardım yapılacağını duyurdu. Yardımın, ne zaman nasıl başlayacağı henüz belli olmadı.
Depremden bir gün sonra incelemelerine Hatay’dan başlayan CHP lideri Kılıçdaroğlu da Osmaniye, Gaziantep, Kahramanmaraş ve Adıyaman ziyaretlerinin ardından dün gece Ankara’ya döndü.
İYİ Parti lideri Meral Akşener ise deprem bölgesindeki ziyaretlerine bugün Kahramanmaraş’tan başlayacak.

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