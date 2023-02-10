AFAD ve Kızılay'a yapılan bağış ve yardımların Gelir/Kurumlar Vergisi matrahından indirilmesi

Ahmet Korkmaz

Vergi Müfettişi

Ülkemizde Meydana Gelebilecek Depremler Sonrasında Zarar Gören Afetzedeler İçin İnsani Yardım Kampanyası Başlatılması Hakkındaki Ekli Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkındaki 3483 Sayılı Karara Göre; Ülkemizde meydana gelebilecek depremler sonrasında zarar gören afetzedeler için, gerek görülmesi halinde, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının koordinasyonunda insani yardım kampanyası başlatılır. Bu kapsamda Cumhurbaşkanı tarafından Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde, 6 Şubat 2023 saat 04.17’de 7,7 büyüklüğünde; Elbistan ilçesinde ise saat 13.24'de 7,6 büyüklüğünde meydana gelen depremler nedeniyle yardım kampanyası başlatılmıştır.

Bu kapsamda AFAD’a ve Kızılay’a yapılacak bağış ve yardımların Gelir/Kurumlar Vergisi matrahından indirilmesine ve nasıl bağış ve yardım yapılabileceği bilgisine yer vereceğiz.

AFAD’a Yapılan Bağışların Kanuni Dayanağı

193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun (GVK) 89/10. Maddesi ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 10/1-e. Maddesi hükümleri kapsamında Cumhurbaşkanınca başlatılan yardım kampanyalarına makbuz karşılığı yapılan ayni ve nakdî bağışların tamamı Gelir/Kurumlar vergisi matrahının tespitinde; gelir/kurumlar vergisi beyannamesi üzerinde ayrıca gösterilmek şartıyla, kazançtan indirim konusu yapılabilir.

Gelir İdaresi Başkanlığı Tarafından Yapılan Duyuru

Depremler sonrası genel hayatı olumsuz etkileyen şartların ortadan kaldırılması için gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerince, işletmelerinde mevcut olan ya da dışarıdan temin edilen ihtiyaç malzemeleri de ayni olarak bağışlanabilmektedir. Ayni bağışlar; AFAD Başkanlığının kendisine yapılabileceği gibi AFAD’ın yönlendirdiği kamu kurum ve kuruluşlarına da yapılabilecektir. Bu kapsamda yapılan ayni bağışların tamamı, bağışa konu malların içeriğine ve ilgili kurumlarca teslim alındığına ilişkin belge düzenlenmesi kaydıyla, indirim konusu yapılabilecektir. Yine söz konusu kapsamda yapılan bağış ve yardımlarda KDV hesaplanmayacak ve bağışa konu mallara ilişkin yüklenilen KDV’ler de işletmeler tarafından indirim konusu yapılabilecektir.

Kızılay’a Yapılan Bağışların Kanuni Dayanağı

GVK’nın 89/11. Maddesi ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 10/1-f. Maddesi hükümleri kapsamında uyarınca, Türkiye Kızılay Derneğine yapılan nakdi bağışların tamamı da vergi matrahından indirilebilmektedir. Anılan Derneğe yapılacak aynî bağış ve yardımlar ise KVK’nın 10/1-c. Maddesinde yer alan kurum kazancının %5'i ile sınırlı bağış ve yardımlar kapsamında indirim konusu yapılabilecektir.

Hangi Şartlarla AFAD’a ve Kızılay’a Yapılan Bağışlar Beyanname Üzerinden İndirim Konusu Yapılabilir?

Nakdi olarak yapılan bağış ve yardımların kurumlar vergisi mükelleflerince indirim olarak dikkate alınabilmesi için ödemeye ilişkin banka dekontları yeterli olacaktır. Yapılan ayni bağışların tamamı, bağışa konu malların içeriğine ve ilgili kurumlarca teslim alındığına ilişkin belge düzenlenmesi kaydıyla, indirim konusu yapılabilecektir.

Bağışlar nasıl yapılabilir?

AFAD için “https://www.turkiye.gov.tr/afet-ve-acil-durum-yonetimi-deprem-bagis-kampanyasi” linkinden TÜRK KIZILAY için “https://www.turkiye.gov.tr/turk-kizilay-deprem-bagis-kampanyasi” linkinden e-devlet portalı üzerinden bağışlarınızı ulaştırabilirsiniz.

SMS İle Bağış Yapılabilir mi?

AFAD deprem bağış kampanyasına “DEPREM” yazıp 1866’ya SMS göndererek 20 TL bağış yapılabilir.

Kızılay deprem bağış kampanyasına “DEPREM” yazıp 2868'e SMS yollayarak 15₺ bağışta bulunabilir.

Sanal Pos Üzerinden Bağış Yapılabilir mi?

“https://www.AFAD.gov.tr/depremkampanyasi2#” şeklindeki link üzerinden sanal pos vasıtasıyla bağışlar yapılabilir.

“https://www.kizilay.org.tr/Bagis/BagisYap/404/pazarcik-depremi-bagisi” şeklindeki link üzerinden sanal pos vasıtasıyla bağışlar yapılabilir.

AFAD’a EFT Yapılabilecek banka hesapları var mıdır?

AFAD deprem bağış kampanyasına eft yoluyla katılabilmek için banka hesap bilgileri aşağıdaki gibidir:

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.

ANKARA KAMU KURUMSAL ŞUBESİ

TL : TR73 0001 0017 4555 5555 5552 04

USD : TR 46 0001 0017 4555 5555 5552 05

EURO : TR 19 0001 0017 4555 5555 5552 06

GBP : TR 43 0001 0017 4555 5555 5553 56

Banka Swift Kod No : TCZBTR2A



T.C. ZİRAAT BANK INTERNATIONAL AG

FRANKFURT ŞUBESİ

EURO : DE 50 5122 0700 2000 4524 54

Banka Swift Kod No : TCZBDEFF



TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O

KIZILAY TİCARİ ŞUBE

TL : TR62 0001 5001 5800 7299 3175 99

USD : TR43 0001 5001 5804 8013 0940 88

EURO : TR32 0001 5001 5804 8013 0940 92

Banka Swift Kod No : TVBATR2A



TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş

BAKANLIKLAR ŞUBESİ

TL : TR88 0001 2009 4080 0005 0002 28

USD : TR75 0001 2009 4080 0058 0002 92

EURO : TR48 0001 2009 4080 0058 0002 93

Banka Swift Kod No : TRHBTR2A



KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.

BALGAT ŞUBESİ

TL : TR67 0020 5000 0951 0603 5000 09

USD : TR61 0020 5000 0951 0603 5001 17

EURO : TR34 0020 5000 0951 0603 5001 18

Banka Swift Kod No : KTEFTRIS



ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.

KURUMSAL ANKARA ŞUBESİ

TL : TR70 0020 9000 0041 2303 0000 10

USD : TR43 0020 9000 0041 2303 0000 11

EURO : TR16 0020 9000 0041 2303 0000 12

Banka Swift Kod No : ZKBATRIS



VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.

KURUMSAL ANKARA ŞUBESİ

TL : TR25 0021 0000 0001 6349 0000 06

USD : TR57 0021 0000 0001 6349 0001 09

EURO : TR30 0021 0000 0001 6349 0001 10

Banka Swift Kod No : VAKFTRIS

ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.

BAŞKENT KURUMSAL ŞUBESİ

TL : TR02 0020 3000 0779 2009 0000 10

USD : TR72 0020 3000 0779 2009 0000 11

EURO : TR45 0020 3000 0779 2009 0000 12

Banka Swift Kod No : BTFHTRIS



TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş

ANKARA ŞUBESİ

TL : TR80 0021 1000 0005 1027 4000 11

USD : TR31 0021 1000 0005 1027 4001 17

EURO : TR04 0021 1000 0005 1027 4001 18

Banka Swift Kod No : EMLATRIS



DENİZBANK A.Ş.

BAŞKENT TİCARİ MERKEZ ve KAMU FİNANSMANI ŞUBESİ

TL : TR84 0013 4000 0155 9775 9000 11

USD : TR14 0013 4000 0155 9775 9000 10

EURO : TR57 0013 4000 0155 9775 9000 12

Banka Swift Kod No : DENITRIS



TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.

BAŞKENT ŞUBESİ

TL : TR16 0006 4000 0014 2990 9890 45

USD : TR09 0006 4000 0024 2992 5862 71

EURO : TR19 0006 4000 0024 2992 5862 85

CHF : TR98 0006 4000 0024 2992 6599 41

GBP : TR12 0006 4000 0024 2992 6599 37

Banka Swift Kod No : ISBKTRIS



ŞEKERBANK T.A.Ş.

ANKARA ŞUBESİ

TL : TR18 0005 9000 6013 0006 0089 34

USD : TR88 0005 9000 6013 0006 0089 35

EURO : TR61 0005 9000 6013 0006 0089 36

Banka Swift Kod No : SEKETR2A



TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.

ÇANKAYA ANKARA ŞUBESİ

TL : TR90 0003 2000 0000 0077 3407 66

USD : TR13 0003 2000 0000 0077 3407 94

EURO : TR34 0003 2000 0000 0077 3408 04

Banka Swift Kod No : TEBUTRIS



QNB FİNANSBANK A.Ş.

ÜMİTKÖY ŞUBESİ

TL : TR03 0011 1000 0000 0091 7684 68

USD : TR48 0011 1000 0000 0091 7685 31

EURO : TR32 0011 1000 0000 0091 7686 25

QAR : TR80 0011 1000 0000 0119 7668 11

Banka Swift Kod No : FNNBTRIS



AKBANK T.A.Ş.

BAŞKENT KURUMSAL ŞUBESİ

TL : TR83 0004 6008 3288 8000 1486 21

USD : TR07 0004 6008 3200 1000 1486 22

EURO : TR54 0004 6008 3203 6000 1486 23

Banka Swift Kod No : AKBKTRIS



PTTBANK

DEPREM POSTA ÇEKİ HESABI: 1866

TL : TR71 0080 7008 8130 0001 8660 01



YAPI Ve KREDİ BANKASI A.Ş.

ANKARA TİCARİ ŞUBESİ



TL :TR76 0006 7010 0000 0032 7546 60

USD :TR79 0006 7010 0000 0032 7546 06

EUR :TR59 0006 7010 0000 0032 7545 78

Banka Swift Kod No : YAPITRIS



Eft ile AFAD’A yardım yapılırken alıcı adı kısmına “T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI DEPREM VE RİSK AZALTMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ” yazılması gerekmektedir.

Kripto Para Olarak Bağış Yapılabilir mi?

AFAD deprem bağış kampanyasına kripto para göndermek için açılmış olan kripto cüzdan adresleri aşağıdaki gibidir:

BTC Yatırma Adresi: bc1q30uv6s9gwyzq2fd5hhc06v7xge3zzg3qa99vuv0w5dfmxgq8vnws97dpcl

ETH Yatırma Adresi: 0x64A994CC850a56e87331d880A23A69b16dbFC8ea

USDT (ERC20) Yatırma Adresi: 0x64A994CC850a56e87331d880A23A69b16dbFC8ea

USDT (TRC20) Yatırma Adresi: TTLfZCo1hnsiviBns2ZsWig1dHWJsG5ct8

Kızılay’a Nasıl Bağış Yapabilir​siniz?

• Türk Kızılay internet sitesi üzerinden Kredi Kartı/Banka Kartı kullanarak elektronik işlemle,

• Bankalarda bulunan Türk Kızılay bağış tahsilât sistemi ve bağış hesaplarından (Banka Hesap Numaraları),

* Yurt içi Havale ve EFT yoluyla bağış yapmak için Ziraat Bankası TL hesap bilgileri;

IBAN: TR 4800 0100 2110 0000 2868 5254 - SWIFT: TCZBTR2A

* Yurt dışından bağış yapmak için Ziraat Bankası Frankfurt hesap bilgileri;

IBAN: DE26 5122 0700 1080 0000 01

KONTO NO: 1080000001

BLZ: 512 20 700 - SWIFT: TCZBDEFF

• 168 Türk Kızılay ücretsiz danışma ve bağış hattından,

• Tüm PTT İşlem Merkezlerinin 2868 numaralı Türk Kızılay Posta Çeki hesabından,

• Kızılay Mobil Uygulaması ile, İndirmek İçin: App Store - Google Play

• Ülke genelindeki tüm Kızılay şubelerinden bağış yapabilirsiniz.

EFT/Havale yoluyla yapılan bağışlarda açıklama kısmına “DEPREM” yazılması yeterlidir.