Ağır sanayiden çıktık ‘Delly’ bir iş yapıyoruz

Pandemiden hemen önce iki kuşak temsilcisi oldukları dünyanın en büyük emaye ve seramik frit üreticisi Gizem Frit’i Akkim’e satan Ballık ailesi, pandemi sonrasında yeni yatırımlar peşinde. Ağabeyi Tolga Ballık’ın savunma sanayinde önemli yatırımlara imza attığını kaydeden Ceren Ballık Erdirik, sağlıklı atıştırmalık alanına yatırım yapmış durumda. İlk etapta 2,5 milyon dolarlık bir yatırım yapan Ceren Ballık Erdirik, sağlıklı atıştırmalık sektöründe “Delly” markasıyla büyümek istiyor.

Yıllık 90 milyon dolar ciroluk Gizem Frit’i satma hikayelerini “Biz dünyanın en özellikli işlerinden birini yapıyorduk. Babamın 1970’li yıllarda kurduğu fabrika dünyanın en büyük emaye ve seramik frit üreticisiydi. Geldiğimiz noktada ya global anlamda büyük bir yatırım yapmalıydık ya da global işler yapan bir firmaya işimizi devretmeliydik. İlk seçenek boyumuzu aştı. Biz de 2020 yılında Akkök Holding bünyesindeki Akkim’e Gizem Frit’i sattık” şeklinde anlatıyor.

Bu satışın ardından Ceren Ballık Erdirik, önce zeytin yağı markası yaratarak Anna Life’ı kuruyor. Pandemi süresince ise sağlıklı atıştırmalık konusuna odaklanıyor. Erdirik, “Ben hayal ettiğim şeyleri somutlaştırmaya odaklıyım. Satıştan aldığımız meblağla hayatımızı sürdürebilirdik. Ama girişimci bir ruhum var. Zeytinyağı işine başladık. 2022 yılında zeytinyağı konusunda dünyanın en prestijli 4 ödülünü kazandık. Sağlıklı atıştırmalık konusunu da düşündüm ve 7 ay önce 2,5 milyon dolara fabrikamı kurdum” diyor.

“İlk olarak Ar-Ge laboratuvarını kurdum”

“Pandemi nedeniyle sağlıklı beslenmenin önemi anlaşıldı” şeklinde konuşuyor Ballık Erdirik ve “Delly markasıyla sağlıklı atıştırmalık sektörüne girdim. İçimiz rahatça söylüyoruz; Türkiye’nin ilk çikolata kaplı sağlıklı atıştırmalığını ürettik. Esenyurt’taki 1000 metrekarelik fabrikamızı üretime hazırlarken ilk Ar-Ge Laboratuvarımızı kurdum. Benim için en önemlisi buyduk. 8 gıda mühendisi çalışıyor. 25 kişilik bir ekibiz. Bu önemli bir oran. İlk yılımızı tamamladıktan sonra yatırımımızı daha da büyüteceğiz” ifadelerini kullanıyor.

ERKEKLER DE KADINLAR KADAR MERAKLI: Sağlıklı atıştırmalıkların ambalajlarının üzerinde klasik şeyler var. Mezura, ince bir kadın silueti. Gerçekten çok klişe. İlk işimiz bunları eğlenceli hale getirmek oldu. Sonuçta markamız “Delly”. Şu anda Türkiye’nin en önemli segmentlerini içinde barından bir zincir mağazadayız. Satışlarımızın yüzde 45'i online’da yapılıyor. Kadınlar kadar, sporcu erkekler de ürünümüze meraklı.

■ Kuruyemiş ve meyve bazlı bitter çikolata...

Sağlıklı atıştırmalıkların önemli bir bölümünün ithal olduğunun bilgisini veren Ceren Ballık Erdirik, şunları söylüyor: “İthal ürünlerin de çoğu pahalı. Bar üretmek çok da zorlu bir iş değil ama yüzde 60’lık gerçek bitter ile kendi çikolatasını üretmek oldukça iddialı bir girişim. Yüksek lif, yüksek protein, koruyucu, renklendirici içermeyen, glütensiz, şeker ilavesiz ve vegan olan Delly markamızı yarattık. Bu tamamen kuruyemiş ve meyve bazlı barı ile dünya standartlarının da üstünde bir sağlıklı atıştırmalık. Şu anda 6 çeşidi var ve sürekli Ar-Ge yatırımlarıyla büyümeye devam ediyoruz. İnsanların ulaşabileceği fiyata satıyoruz. En büyük hayalim yüzde 80 ihracata ürün göndermek.”